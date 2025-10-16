ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Day 38 Review : కిచెన్​లో "అంట్ల గొడవ" - రీతూ, అయేషా సిగపట్లు!

- వైల్డ్​కార్డ్స్ ఎంట్రీతో హీటెక్కిన గేమ్ - గట్టిగానే సాగుతున్న పర్సనల్ అటాక్!

Bigg Boss 9 Telugu Day 38 Episode
Bigg Boss 9 Telugu Day 38 Episode (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2025 at 11:05 AM IST

5 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Day 38 Episode Review : బిగ్ బాస్ 9 సీజన్​లో వైల్డ్​కార్డ్స్ ఎంట్రీ తర్వాత ఆట ఆసక్తికరంగా మారింది. కొత్తగా అడుగుపెట్టిన వారంతా ​హల్​ చల్​ చేయడానికే ప్రయత్నిస్తున్నారు. బుధవారం జరిగిన డే 38 ఎపిసోడ్​లోనూ అదే విషయం అర్థమవుతోంది. డే 38 ఎపిసోడ్​లో మాధురి, సంజన మధ్య 'స్టిక్కర్స్ గొడవ', కొత్త పాప అయేషా, రీతూ చౌదరి మధ్య 'అంట్ల గొడవ' పెద్ద చిచ్చు పెట్టింది. హెల్ప్ చేద్దామనుకున్న కల్యాణ్​పై కూడా ఫైర్ అయింది అయేషా. మరోవైపు పచ్చళ్లపాప రమ్య ఇచ్చిన ఫుడ్ మెనూ చూసి హౌస్​మేట్స్ నోరెళ్లబెట్టారు. వీటితోపాటు డే-38 మరిన్ని విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

బిగ్ బాస్ 9 ఆరోవారం నామినేషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఈ వారం నామినేషన్స్​లో తనూజ, భరణి, డిమోన్ పవన్, దివ్య, రాము రాథోడ్, సుమన్ శెట్టి ఉన్నారు. నామినేషన్స్ అనంతరం తర్వాత రోజు నుంచి గేమ్ స్టార్ట్ అయింది. అందులో భాగంగానే డే 38 ఎపిసోడ్​లో హౌస్​మేట్స్ మధ్య గొడవలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే బుధవారం ఎపిసోడ్​లో మాధురి, సంజన ఇద్దరూ స్టిక్కర్స్ పోయాయంటూ ప్రాంక్​ పేరుతో హౌస్​మేట్స్ అందరినీ ఫూల్స్ చేశారు. మాధురి అయితే సంజన మీదా ఫుల్ ఫైర్ అయింది. మాధురి తిడుతుండగా చివరకు సంజన నవ్వు ఆపుకోలేక హలో కట్ కట్.. తనే చెప్పింది స్టిక్కర్స్ కోసం గొడవపడదామని.. తనే చెప్పింది.. ఇది ప్రాంక్ అంటూ నవ్వింది సంజన.

దివ్యపై రెచ్చిపోయిన మాధురి..

తర్వాత దివ్వెల మాధురి దోశలలో​ కర్రీ వేసుకుంటుంది. అది చూసిన దివ్య "ఇప్పుడు మాధురిగారు దోశలతో పాటు కర్రీ వేసుకున్నారా?" అని తనూజని అడుగుతుంది. అప్పుడు తనూజ "అవును" అని చెప్పగా.. "మరి నన్ను అడగాల్సిన పనిలేదా" అంటుంది దివ్య. ఈ క్రమంలోనే "మాధురి గారు మీరు ఎగ్​ దోశను కర్రీతో తిన్నారా?" అని దివ్య క్వశ్చన్​ చేయగా.. అవునని సమాధానమిచ్చింది మాధురి. దాంతో ఇద్దరి మధ్య కాసేపు హీటెడ్ ఆర్యూమెంట్ జరిగింది. అంతేకాదు, "అసలు నాకు ఈ ఫుడ్ మానిటర్ నచ్చలేదు మార్చేయండి" అంటూ దివ్యపై మాధురి నోరు పారేసుకుంది. ఫుడ్​ మానిటర్ మార్చమని చెప్పండి అంటూ వైల్డ్​కార్డ్స్​ దగ్గరికి వెళ్లి నిరసన తెలుపుతుంది మాధురి. అనంతరం కెప్టెన్ కల్యాణ్ ఫుడ్ మానిటర్ విషయంలో అందరి రివ్యూ తీసుకోగా ఎక్కువ మంది దివ్యకే ఓకే చెప్పారు. దాంతో గొడవ సద్దుమణిగింది.

టీచర్​గా మారిన ఇమ్మూ..

అదే టైమ్​లో బిగ్ బాస్ అయేషాకు ఓ టాస్క్ ఇచ్చాడు. మొదటి బజర్ నుంచి మళ్లీ బజర్ మోగే వరకు హౌస్​లో తెలుగు టీచర్​గా ఉండాలని, తెలుగు రాని గౌరవ్​కు తెలుగు నేర్చించాలని చెప్పాడు. అప్పుడు గార్డెన్ ఏరియాలో గౌరవ్​కు తెలుగు నేర్పించేందుకు అయేషా, ఇమ్మాన్యుయేల్, సాయి, సుమన్, సంజన కూర్చున్నారు. ఇది అయేషా టాస్క్ అయినప్పటికీ ఇమ్మూనే ఎక్కువ హైలెట్ అయ్యాడు. దాంతో అయేషా బదులుగా ఇమ్మూ తెలుగు టీచర్ అవతారం ఎత్తి గౌరవ్​కు పద్యాల నుంచి మాస్ డైలాగ్ వరకు తెలుగు నేర్పిస్తాడు. దాంతో కొద్దిసేపు ఫన్ జనరేట్ అయ్యింది.

Bigg Boss 9 Telugu Day 37 Review: నామినేషన్స్​లో "ఆరుగురు" - తనూజను టార్గెట్​ చేసిన ఆయేషా!

రమ్య ఫుడ్ లిస్ట్​ చూస్తే నోరెళ్లబెట్టాల్సిందే..

ఆ తర్వాత రమ్య మోక్షకు లగ్జరీ ఫుడ్ పవర్ కింద మరుసటి రోజుకి కావాల్సిన ఫుడ్​ని తననే సెలక్ట్ చేయమన్నాడు బిగ్​బాస్. అలాగే, ఆ ఫుడ్​ను ఒక్కరితో మాత్రమే షేర్​ చేసుకునే అవకాశం ఉండగా సుమన్​ శెట్టిని సెలక్ట్​ చేసుకుంది రమ్య. అప్పుడు బిగ్​బాస్ ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని వాడుకుని పెద్ద చిట్టానే అడిగింది రమ్య. ఎగ్ పెసరట్టు, ఉప్మా, చాకోలెట్​ ఫ్యామిలీ ప్యాక్​ ఐస్​క్రీమ్​ 3 డబ్బాలు, నెయ్యి, చికెన్ జాయింట్ పీస్ బిర్యానీ, గోల్డెన్ ఫ్రై ప్రాన్స్, వెజ్​ టిక్కా పిజ్జా, బనానా, నాలుగు ట్రేల గుడ్లు, పికిల్స్​తో పాటు ఇంకా చాలా వాటిని అడుగుతుంది. దాంతో రమ్య అడిగిన బారెడు చిట్టా విని హౌస్ మేట్స్ అందరూ నోరెళ్లబెట్టారు.

కిచెన్​లో చిచ్చు :

అనంతరం కిచెన్​లో మాటల యుద్ధం మొదలైంది. ఉదయాన్నే గిన్నెలు తోమడానికి వెళ్లి రీతూ తిట్టుకుంటుంది. ఎవరైనా తినడం లేటై అర్ధరాత్రి తినేవాళ్లయితే తీసి పక్కన పెట్టుకోమని చెప్పు అంటూ కెప్టెన్ కల్యాణ్​ కు సూచించింది. పొద్దున్న నా వల్ల అవ్వదనే కదా నైట్ గిన్నెలు తోముతోంది.. మళ్లీ పొద్దున్న వేస్తే ఎలా..? అంటూ చిరాకు పడింది. ఇదే మాటర్ దివ్యకి కూడా చెప్పింది. అప్పుడు కల్యాణ్.. గిన్నెలు తోమడానికి పెట్టిన మరో హౌస్‌మెట్ అయేషా దగ్గరికి వెళ్లాడు.

రీతూ నైట్ అన్ని గిన్నెలు వాష్ చేసింది.. కానీ ఎవరో ఉదయం దోశ పిండి గిన్నె అక్కడ పెట్టారు.. అది నువ్వు క్లీన్ చేస్తావా అని అడిగాడు. లేదు నేను ఎందుకు చేస్తాను.. బ్రేక్‌ఫాస్ట్ నుంచి లంచ్ వరకూ వాడిన డిషెస్ మాత్రమే నావి.. తర్వాత రీతూ పని అని ముఖం మీదే అనేసింది. తర్వాత కాసేపటికి గిన్నెలు క్లీన్ చేయడానికి అయేషా వంటగదిలోకి వెళ్లింది. అక్కడ నైట్ వాడిన దోశ పిండి గిన్నె కనిపించింది. దాంతో రీతూ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ పెట్టింది ఫినిష్ చేస్తావా.. నాకు ఇటు స్పేస్ కావాలి.. అని చాలా సింపుల్​గా రీతూని అడిగింది అయేషా. ఇదే క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. కొత్త అమ్మాయి అయేషా మాటలలో ఫైర్ చూపిస్తూ రీతూని గట్టిగానే వాయించేసింది. తర్వాత అదే దోశ పిండి గిన్నె విషయంలో మాధురి, రీతూ చౌదరి మధ్య కాసేపు వార్ నడిచింది.

ఆపవే ఓవరాక్షన్ :

కిచెన్​లో గిన్నెల గొడవ అనంతరం పక్కకెళ్లి మళ్లీ కళ్యాణ్-దివ్యలతో ఏదో గొణిగింది రీతూ. అప్పుడు కిచెన్‌లో గిన్నెలు తోముతున్న అయేషా అద్దంలో నుంచి చూస్తూ రీతూ ఆపేస్తావా ఇంక.. అని సీరియస్ అవుతుంది. అది చెప్పడానికి నువ్వెవరు అని రీతూ అడిగితే అది నా టాపిక్ నేనే చెప్తాను.. ఏయ్ ఆపవే ఓవరాక్షన్.. మాటలు ఆపెయ్ ఫస్ట్.. అంటూ అయేషా ఫుల్ ఫైర్ అయ్యింది. దానికి రీతూ కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా మాట్లాడింది. చివరగా నువ్వు ఆపెయ్‌రా ఎక్కువ మాట్లాడింది నువ్వు.. అని గిన్నెలు తోమేసి పక్కనే ఉన్న సుమన్ శెట్టి దగ్గరికెళ్లింది అయేషా. అప్పుడు సుమన్ శెట్టి వామ్మో గట్టి నోరే.. అని అయేషాతో అన్నాడు. ఇలా బుధవారం డే 38 ఎపిసోడ్ హౌస్​మేట్స్ మధ్య మంచి హీట్​పెంచింది. మరి, ముందు ముందు ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.

