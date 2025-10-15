ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Day 37 Review: నామినేషన్స్​లో "ఆరుగురు" - తనూజను టార్గెట్​ చేసిన ఆయేషా!

- ఆరోవారం ఫుల్​ ఫైర్​లో నామినేషన్స్​ - సంజనాతో సవాల్​ చేసిన భరణి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 37 Review
Bigg Boss 9 Telugu Day 37 Review (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 10:51 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Day 37 Review: బిగ్​బాస్ సీజన్ 9లో వైల్డ్​కార్డ్​ ఎంట్రీల తర్వాత అసలు ఆట మొదలైంది. బయట ఐదు వారాల ఆట చూసొచ్చిన వైల్డ్​కార్డ్​లు.. హౌజ్​మేట్స్​లో సగం మందిని టార్గెట్​ చేశారు. దీనికి తోడు నామినేట్​ చేసే అధికారం ఇవ్వడంతో ఆరోవారం హౌజ్​ మొత్తం వేడెక్కింది. పదునైన మాటలతో కంటెస్టెంట్స్​ ఓ యుద్ధమే చేశారు. ఈ క్రమంలోనే నామినేషన్ల ప్రక్రియ రెండు రోజుల పాటు సాగింది. సోమవారం సుమన్​ శెట్టి, డీమాన్​ పవన్​ నామినేట్​ అవ్వగా.. నిన్నటి ఎపిసోడ్​తో ప్రక్రియ పూర్తయింది. మరి నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఎవరు ఎవరిని నామినేట్​ చేశారు? ఏఏ కారణాలు చెప్పారు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో మిగిలిన నామినేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యింది. ఈ క్రమంలో బాల్​ను దివ్వెల మాధురి తీసుకుని , రీతూ చౌదరికి ఇచ్చింది. ఇక రీతూ "నాకు మీరు కెప్టెన్సీ టాస్కులో సపోర్ట్ చేయలేదు. మీరు హెల్ప్ చేస్తానని మాట ఇచ్చి కూడా చేయలేదు. మీ వల్లే నా కెప్టెన్సీ పోయింది. మాట ఇస్తే నిలబెట్టుకోవాలి. ఇలా చేస్తే ఎలా" అంటూ భరణిని నామినేట్​ చేసింది. ఇక దీనికి "నేను నీ ఒక్కదానికే మాట ఇవ్వలేదు. రాముకి కూడా ఇచ్చాను. నీ కంటే రాము ఎక్కువ అనిపించి తనకి సపోర్ట్ చేశా" అంటూ భరణి డిఫెండ్ చేసుకున్నాడు.

దోశ గురించి నామినేషన్​: తన రెండో నామినేషన్ దివ్యకి వేసింది రీతూ. "నాకు ఈరోజు టిఫెన్ టైమ్‌కి దొరకలేదు. దాని వల్ల నాకు చాలా ఇబ్బంది అయింది. నీరసం వచ్చి కళ్లు తిరిగాయ్. నువ్వు రేషన్ మానిటర్ కాబట్టి నీ వల్లే నాకు టిఫెన్ లేట్ అయింది" అని పాయింట్లు చెప్పింది రీతూ. దీంతో "దోశ కోసం నువ్వు నన్ను నామినేట్ చేస్తున్నావా" అని దివ్య క్వశ్చన్​ చేసింది. నీకు అది పెద్ద విషయం కాకపోవచ్చు కానీ నాకు పెద్ద ఇష్యూ అంటూ రీతూ చౌదరి ఫైర్​ అయ్యింది. ఈ ఇద్దరిలో భరణిని సేవ్​ చేసి దివ్యను నామినేట్​ చేసింది మాధురి. వీళ్లిద్దరి మధ్య ఆర్గ్యుమెంట్ హీట్ గట్టిగానే నడిచింది.

గూండాల్లా ఉన్నారు: నెక్స్ట్ వైల్డ్‌కార్డ్స్ నుంచి గౌరవ్ బాల్ సంపాదించి సంజనకి ఇచ్చాడు. ఇక సంజన రాముని ఫస్ట్ నామినేట్ చేసింది. "రాము నీకు అనిపించలేదా అక్కడ బెడ్ టాస్కులో ఒక్క అమ్మాయిని నలుగురు అబ్బాయిలు అలా ఎత్తుకొని తీసుకుపోయారు. రూల్ మార్చేద్దామని. అలానే నన్ను ఇంట్లో పడుకోనివ్వలేదు. ఓపెన్‌గా భరణికి సపోర్ట్ చేశావ్ సంచాలక్‌గా. లిట్రల్లీ వాళ్లు గూండాల్లా వచ్చేసి అమ్మాయిల్ని తీసి ఇట్లా పాడేస్తున్నారు. మీరేం చేస్తున్నారు సంచాలక్‌గా" అంటూ సంజనా ఫైర్ అయింది. దీనికి రాము కూడా గట్టిగానే ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. "మీరు గేమ్ ఆడటానికి ఇక్కడికి వచ్చారంటేనే మీకు అది తెలుసుండాలి. ఇక్కడ జెండర్ బయాస్ ఏం లేదు. అందరూ కలిసే ఆడాలి. అక్కడ నా అక్క ఉన్నా నా చెల్లి ఉన్నా నేను అలానే చేస్తాను. మేము ఇక్కడ కూర్చొని తినడానికి రాలేదు. మేమూ గేమ్ ఆడుతున్నాం. అన్నీ చూస్తున్నాం" అంటూ రాము చురకలు అంటించారు.

అది ఫ్రూవ్​ చేస్తే వాకౌట్​ చేస్తా: నెక్స్ట్ భరణిని నామినేట్ చేసింది సంజన. "అసలు నేను మీ జోలికి రాకూడదు అనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఎలిమినేట్ అయిన నన్ను మీరు మీ త్యాగాలతో ఇక్కడికి తీసుకువచ్చారు. అందుకే మీకు వ్యతిరేకంగా ఏం చేయనని మాటిచ్చాను. కానీ నాకు బాలేనప్పుడు నన్ను హౌజ్​లోకి రాకుండా రాముతో మీరే చెప్పి అలా చేయించారు. అది నాకు నచ్చలేదు" అంటూ సంజన చెప్పింది. దీనికి భరణి ఇచ్చిపడేశాడు. "మీ కోసం బాక్స్ త్యాగం చేసింది నేను. అలాంటిది బెడ్ టాస్క్‌లో గేమ్ ఆడితే మీరు గూండాలు అని ఎలా అంటారు. ఆ మాట వెనక్కి తీసుకోండి. మరి ఇప్పుడు వైల్డ్‌కార్డ్స్‌లో వాళ్లు అమ్మాయిలు కాదా. వాళ్లు పోటీపడలేదా, గూండాలు అనకూడదు" అంటూ భరణి క్లాస్ పీకాడు. "ఇక ఒకవేళ నేను రాముతో మీ పేరు చెప్పి మిమ్మల్ని లోనికి రాకుండా అడ్డుకున్నానని ప్రూ చేస్తే నేనే హౌజ్​ నుంచి వాకౌట్ చేస్తా" అంటూ భరణి సవాల్ చేశాడు. ఇక రాము-భరణిలో రాముని సేవ్ చేసి భరణిని నామినేట్ చేశాడు గౌరవ్.

ఆ నెక్స్ట్ రౌండ్‌లో ఆయేషాకి బాల్​ దొరికింది. దీంతో సుమన్ శెట్టి చేతికి ఇచ్చింది. సుమన్ శెట్టి ముందుగా తనూజని నామినేట్ చేశాడు. దీంతో ఈ ఇద్దరి మధ్య కాసేపు వాగ్వాదం నడిచింది. నెక్స్ట్ సంజనని నామినేట్ చేస్తూ "హౌజ్​లో ఏదైనా గొడవ జరుగుతుందంటే మీకెందుకమ్మా అంత సంతోషం. వెళ్లి ఆపాలి కానీ అలా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారా" అని సుమన్ యాక్షన్ చేసి చూపించడంతో హౌజ్​లో అందరూ తెగ నవ్వుకున్నారు.

నీ వల్ల భరణి గేమ్​ పాడవుతోంది: ఇక వీరిద్దరిలో తనూజని నామినేట్ చేసి సంజనని సేఫ్ చేసింది ఆయేషా. "మీ ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్, మీ ఫేవరిజం వల్ల ఇక్కడ మిగిలిన అమ్మాయిలకి అన్యాయం జరుగుతుంది అనేది నా పాయింట్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నీ వల్ల భరణి గారి గేమ్ కూడా పాడైపోతుందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఆల్‌రెడీ చాలా మంచి సీరియల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అది అవసరం లేదు" అంటూ అయేషా చెప్పింది. దీనికి "ప్రతి దానికి భరణి సార్ వచ్చే నన్ను సపోర్ట్ చేశారా. నేను సింగిల్‌గా గేమ్ ఆడలేదా" అని తనూజ అడిగింది. "నీకు ఏ ప్రాబ్లమ్ అయినా నాన్న ఎందుకు స్టాండ్ తీసుకోవట్లేదని ఏడవలేదా నువ్వు ఇక్కడ" అని సూటిగా ప్రశ్నించింది ఆయేషా. "అఫ్‌కోర్స్ ఎవరికి వాళ్లు ఇక్కడ ఫేవరెట్ ఉన్నారు. ఎవరికి వాళ్లు సపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్నారు" అని తనూజ ఒప్పుకుంది.

నాన్నో - బాయ్​ఫ్రెండో ఉంటే చాలు: "మేము డే 1 నుంచి క్లోజ్ ఉన్నాం కాబట్టి.. ఆ బాండ్ ఉంది" అంటూ తనూజ చెబుతుంటే.. "ఆ అదే చెప్తున్నా మీరు క్లోజ్‌గా చాలా ఉన్నారని చెప్తున్నా. అలానే మీరు ఈ హౌజ్​లో ఎప్పుడూ మీరు రెండు పనులు చేస్తారు. ఒకటి అరుస్తారు. లేదంటే ఏడుస్తారు. ఇప్పుడు ఈ నామినేషన్ అయిపోయాక భరణి గారి దగ్గరికెళ్లి నాన్న నా వల్ల నీ ఆట పోయిందా నాన్న అంటూ ఏడుస్తావ్. చేసేది అదే. మీరు ఒరిజినల్ నాన్న కూతురా కాదు కదా. ఈ సీజన్ ఎలా అయిందంటే ఇక్కడ ఒక నాన్నో-బాయ్‌ఫ్రెండో ఉంటే ఓకే ఫినాలేకి వచ్చేద్దాం అనేలా ఉంది టుబీ ఫ్రాంక్" అంటూ రెచ్చిపోయింది ఆయేషా. అయితే ఈ మాటలకు తనూజ కూడా గట్టిగానే కౌంటర్​ ఇచ్చింది. "నువ్వు వచ్చిన రెండు రోజులకే ఈ బాల్​ టాస్క్​లో బాల్​ అందలేదని తోటి వైల్డ్​కార్డ్స్​పై ఫైర్​ అయ్యావు, ఏడ్చావు. మరి నువ్వు ఎందుకు ఏడ్చావు, అది నీ ఎమోషన్​ అయితే, అది నా ఎమోషన్​" అంటూ స్ట్రాంగ్​గా ఇచ్చిపడేసింది తనూజ. దీంతో ఆయేషా సైలెంట్​ అయ్యింది.

లిస్ట్​లో ఆరుగురు: ఇక నామినేషన్స్ ప్రక్రియ చివరిలో కెప్టెన్‌కి బిగ్‌బాస్ ఒక పవర్ ఇచ్చాడు. నామినేట్​ అయినవారు, వైల్డ్​కార్డ్స్​ కాకుండా నామినేషన్స్‌లో లేని ఒక సభ్యుడ్ని నేరుగా నామినేట్ చేయాలని బిగ్‌బాస్ చెప్పాడు. దీంతో రాముని నామినేట్ చేశాడు కళ్యాణ్. ఇలా నామినేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే సరికి మొత్తం ఆరుగురు నామినేట్​ అయినట్లు బిగ్​బాస్​ ప్రకటించాడు. వారు సుమన్​ శెట్టి, డీమాన్​ పవన్​, దివ్య, భరణి, తనూజ, రామూ రాథోడ్​. మరి వీరిలో ఈవారం ఎవరు ఇంటికి వెళ్తారో చూడాలి.

Bigg Boss 9 Day 36 Review : కల్యాణ్​, మాధురి మధ్య మంట పెట్టిన 'వంట' - ఆరో వారం నామినేషన్స్​లో ఉన్నది వీళ్లే!

Bigg Boss 9 Double Elimination: ఓటింగ్​తో ఫ్లోరా - వైల్డ్​కార్డ్స్​ ​తో శ్రీజ ఔట్​ - సోషల్​ మీడియాలో ట్రోలింగ్!​

TAGGED:

BIGG BOSS 9 TELUGU LATEST EPISODE
BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 37 REVIEW
BIGG BOSS TELUGU UPDATES
బిగ్​బాస్​ ఆరో వారం నామినేషన్స్​
BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 37 REVIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.