Bigg Boss 9: బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లో సెలబ్రిటీల సందడి - కల్యాణ్​ తలకు గాయం!

- ఫినాలేకు మరికొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే - చివరి రోజు ఫుల్లుగా ఎంజాయ్​ చేసిన హౌజ్​మేట్స్​!

Bigg Boss 9 Telugu Day 104 Review
Bigg Boss 9 Telugu Day 104 Review (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 21, 2025 at 10:31 AM IST

Bigg Boss 9 Telugu Day 104 Review: సీజన్ 9​ ఫినాలేకు మరికొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే ఉంది. ఈ క్రమంలో విన్నర్​ ఎవరో తెలుసుకునేందుకు ఆడియన్స్​ ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే హౌజ్​లో చివరి రోజు టాప్​ 5 కంటెస్టెంట్స్​ ఎంజాయ్​ చేయడంతోపాటు ఎమోషనల్​ అయ్యారు. అంతేకాదు హౌజ్​లోకి పలువురు సెలిబ్రిటీలు ఎంటరై ఫన్నీ గేమ్స్​ పెట్టారు. మరి, ఎవరెవరు వెళ్లారు? నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

డీమాన్​ - రీతూలను రోస్ట్​ చేసిన శివాజీ - లయ: శనివారం ఎపిసోడ్​లో 'సాంప్రదాయినీ సుప్పినీ సుద్దపూసని' మూవీ టీం లయ, రోహన్ హౌజ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. కేవలం వీళ్లు మాత్రమే కాకుండా శివాజీ కూడా వచ్చారు. కానీ నేరుగా మెయిన్​ గేట్​ నుంచి రాకుండా డాక్టర్ గెటప్ లో వచ్చి ముందుగా తనూజాకు షాక్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత హౌజ్​లోకి ఎంటరై​ కౌంటర్లతో డీమాన్​, సంజనాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు. కంటెస్టెంట్​గా ఉన్నప్పటి ఓల్డ్ మెమోరీస్​ను గుర్తు చేసుకున్నారు శివాజీ.

ఇక లయ - శివాజీ కలిసి బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లో డీమాన్ - రీతూలు ఎలా ఉండేవారో ఇమిటేట్ చేసి చూపించారు. తమ మూవీ గురించి చెప్పిన తర్వాత ఓ గేమ్​ కండక్ట్​ చేయమని చెప్పాడు బిగ్​బాస్​. దీంతో ఐదుగురుకి 'సింక్​ ఆర్​ ఫ్లోట్'​ అనే టాస్క్​ నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా పెడస్టల్​పై ఉన్న ఐటమ్స్ ఒక్కొక్కటిగా నీటిలో మునుగుతుందా లేదా? అనే ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇక గేమ్​లో డీమాన్​ గెలిచినట్లు శివాజీ అనౌన్స్​ చేశాడు. చివరకు గ్యాంగ్ లీడర్ సాంగ్​కి స్టెప్పులేసి వాళ్లను బయటకు పంపారు.

బ్లైండ్​ ఫోల్డ్​ గేమ్​ - కల్యాణ్​ తలకు గాయం: కాసేపటి తర్వాత రెబల్​ స్టార్​ ప్రభాస్​ నటిస్తోన్న 'ది రాజా సాబ్' హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ హౌజ్​లోకి అడుగు పెట్టారు. "పాపలకి పాపా నిధి పాపా" అంటూ ఆమెకు ఇల్లంతా తిప్పి చూపాడు ఇమ్మూ. ఒక్కొక్కరూ హార్రర్ స్టోరీ చెప్పాలని నిధి అడగ్గా... "హార్రర్ అయినా, కామెడీ అయినా ఆమె ఒక్కతే చేస్తుంది" అంటూ సంజనాను చూపించారు. ఇక "3 ఏళ్లు షూట్ చేశాము. మొత్తానికి జనవరి 9న మూవీ రిలీజ్ కాబోతోంది" అని మూవీ ముచ్చట్లు చెప్పింది నిధి. అదే విధంగా "విన్ అయితే ఏం చేస్తారు?" అని హౌజ్​మేట్స్​ను అడగ్గా.. ఇమ్మూ, కల్యాణ్, తనూజా, డీమాన్ సినిమా అని, సంజన సోషల్ గ్యాదరింగ్ చేస్తా అని చెప్పారు. తరువాత నిధి అగర్వాల్ టాప్ 5 హౌజ్​మేట్స్​కు బ్లైండ్ ఫోల్డ్, బీన్ బ్యాగ్ టాస్క్ ఆడించారు. ఈ టాస్క్ ఆడుతుండగా, కళ్యాణ్​ తలకు చిన్న దెబ్బ తగిలింది. మెడికల్​ రూమ్​ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అతన్ని పక్కన పెట్టి మిగతా వాళ్లు ఆడారు. ఇక ఈ టాస్క్​లో సంజనా గెలిచింది.

"మా అగ్నిపరీక్ష ప్రొడక్ట్స్"​ అంటూ మురిసిన శ్రీముఖి: సాయంత్రం 5 గంటలకు యాంకర్ ప్రదీప్ మాచిరాజు హౌజ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఒక్కొక్కరి గేమ్ పై ప్రశంసలు కురిపించారు. 'బీబీ జోడి సీజన్ 2' స్టార్ట్ కాబోతోంది అంటూ షోకి అందరినీ ఇన్వైట్ చేశాడు. ముందున్న స్క్రీన్​లో వచ్చే బొమ్మలు ఎలా సౌండ్ చేస్తాయో అలా సౌండ్ చేసి చూపించాలి అనే టాస్క్ ఇచ్చారు. ఈ టాస్క్​లో కూడా సంజనా గెలిచింది. అతను వెళ్లిపోగానే శ్రీముఖి వచ్చి డీమాన్, కల్యాణ్​లను హగ్​ చేసుకుని "మా అగ్ని పరీక్ష ప్రొడక్ట్స్" అంటూ మురిసిపోయింది. ఆ తర్వాత కల్యాణ్​చిట్టిబాబు, తనూజా భానుమతి, డెలివరీ బాయ్ పుష్పగా ఇమ్మూ టాస్క్ చేశారు. ఆ తర్వాత శ్రీముఖి వెళ్లిపోయింది.

కేక్​ కట్​ చేసిన హౌజ్​మేట్స్​: కాసేపటి తర్వాత శ్రీముఖి, ప్రదీప్​ ఇద్దరూ కలిసి మరోసారి హౌజ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. వాళ్లతో పాటు బ్యాండ్​ రుద్ర టీమ్​ పాటలు పాడి అలరించారు. ఇక కాసేపు తర్వాత "మీ త్రూ అవుట్ జర్నీలో ఫస్ట్ డే ఏం అనుకున్నారు? ఇప్పుడెలా మారారు" అని అడిగారు హౌజ్​మేట్స్​ను. కళ్యాణ్ గురించి తనూజ, తనూజ గురించి కళ్యాణ్ ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారో చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే సంజన ఇమ్మూ గురించి, డీమాన్, సంజన గురించి ఇమ్మూ చెప్పుకొచ్చారు. చివరగా సీజన్ 10 కంటెస్టెంట్​కి ఇచ్చే సలహాను రాసి సీసాలో పెట్టి, హౌజ్​లోనే పాతేయమన్నారు. ఏడాది తర్వాత వచ్చే కంటెస్టెంట్స్ అది చదువుతారు అని బిగ్గెస్ట్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. కేక్​తో లాస్ట్ డే సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నారు. దీంతో ఎపిసోడ్​ ఎండ్​ అయ్యింది.

BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 104 REVIEW

