Bigg Boss 9 Day 103 : గూస్​బంప్స్ తెప్పిస్తున్న 'కల్యాణ్' ఏవీ - ఆ ఎలివేషన్స్​ చూస్తే ఆడియన్స్​ విజిల్ కొట్టాల్సిందే!

భారీ ఎలివేషన్స్​తో కల్యాణ్ జర్నీ వీడియో - కొడుకుని తలచుకొని సంజనా ఫుల్ ఎమోషనల్!

Bigg Boss 9 Kalyan Padala AV
Bigg Boss 9 Kalyan Padala AV (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Bigg Boss 9 Kalyan Padala Journey Video : బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలేకు మరికొన్ని గంటలు మాత్రమే ఉంది. ప్రస్తుతం ఫైనల్​కు చేరుకున్న టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ జర్నీ వీడియోలను ప్లే చేసి చూపిస్తున్నాడు బిగ్​ బాస్. అందులో భాగంగానే నిన్న, మొన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజా, డీమాన్ పవన్ జర్నీ వీడియోలు వేసి చూపించారు. ఇక, తాజాగా ఈ సీజన్​లో విన్నర్​గా నిలిచే ఛాన్స్​ ఉన్నవారిలో ఒకరైన కల్యాణ్ పడాల జర్నీ వీడియోకు సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్ అయ్యింది. ఈ ప్రోమోలో ఆడియన్స్ ఎంతగానో వెయిట్ చేస్తోన్న కల్యాణ్ పడాల జర్నీ గురించి ఇచ్చిన ఎలివేషన్ మామూలుగా లేదు. సామాన్యమైన కథ కాదు.. ఒక కామనర్ తలుచుకుంటే ఏం చేయగలడో ఈ ప్రపంచానికి తెలిసేలా చేశారంటూ బిగ్ బాస్ చెప్పిన మాటలు గూస్​బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. మరి, ఇంతకీ ఆ ప్రోమోలో ఏం ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో కంటెస్టెంట్స్ జర్నీ మొత్తం ఒక లెక్క అయితే.. ఫైనల్ వీక్​లో వాళ్లకు సంబంధించిన జర్నీ వీడియో మరో లెక్క. ఈ జర్నీ వీడియో కోసం ప్రతీ కంటెస్టెంట్ కలలు కంటాడు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఈ వీడియోలకు వచ్చే రెస్పాన్స్​ని బట్టి విన్నర్ ఎవరో తేలిపోతుంటుంది. పైగా ఈ జర్నీ వీడియో చూసి కూడా ఓట్లు వేసే ఆడియన్స్ ఉంటారు. ఈ క్రమంలోనే విన్నర్​ రేస్​లో ముందున్న కల్యాణ్ పడాల AV కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న అతని సపోర్టర్స్​కు తాజాగా విడుదలైన డే 103కి సంబంధించిన మొదటి ప్రోమో మంచి జోష్​ ఇస్తోంది.

సామాన్యమైన కథ కాదంటూ..

ముందుగా గార్డెన్ ఏరియాలో కల్యాణ్ పడాల జర్నీ జ్ఞాపకాల్ని గుర్తుచేసే ఫొటోలతో నింపేశారు. తర్వాత కల్యాణ్ డోర్ తీసుకుని లోపలికి రాగానే తన జర్నీ జ్ఞాపకాలను చూసుకుని లోలోపల కాస్త ఎమోషనల్ అయ్యాడు. అనంతరం రథం మీద కల్యాణ్ నిల్చోగానే బిగ్‌ బాస్ ప్రశంసలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. "మీది ఒక సామాన్యుడి కథ.. కానీ, సామాన్యమైన కథ కాదు" అంటూ బిగ్​ బాస్ చెబుతున్న మాటలతో ఈ ప్రోమో స్టార్ట్ అయ్యింది. "ఓనర్‌గా బిగ్​ బాస్ హౌస్​లో మొదలైన మీ జర్నీ. ఎన్నో కఠినమైన అగ్నిపరీక్షలను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చింది. మీతో ఈ ప్రయాణం స్టార్ట్ చేసిన వాళ్లందరూ.. ఒక్కొక్కరిగా ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన క్షణాలు మిమ్మల్ని కుంగదీసినా కూడా తేరుకున్నారు" అని బిగ్ బాస్ చెబుతుండగా కల్యాణ్ కాస్త ఎమోషనల్ అయ్యాడు.

"బుద్ధి బలం, భుజబలాన్ని మించిన బలం గుండె బలం. అదే, గుండె నిబ్బరంతో నిలబడ్డారు. గెలవాలనే కసిని ఒక్కోవారం పెంచుకుంటూ కెప్టెన్‌ అయ్యారు. ఏకాగ్రత, అమాయకత్వం, పోరాట పటిమైన మీ బలాలను ఎప్పుడూ వీడలేదు. ఎప్పటికప్పుడు మీ లోటుపాట్లను సరిచేసుకుని చివరిగా కెప్టెన్​గా నిలిచారు. అంతేకాకుండా, ఈ సీజన్ మొట్టమొదటి ఫైనలిస్ట్‌గా నిలిచి.. ఒక కామనర్ తలుచుకుంటే ఏం చేయగలడో ఈ ప్రపంచానికి తెలిసేలా చేశారు" అని చెబుతూ బిగ్ బాస్ కల్యాణ్ పడాలకి మామూలు ఎలివేషన్స్ ఇయ్యలేదు. ఇక బిగ్ బాస్ చెప్పిన మాటలు విన్న తర్వాత కల్యాణ్ థ్యాంక్స్ చెప్పడమే కాకుండా చివర్లో గట్టిగా విజిల్‌ కూడా కొట్టాడు. దాంతో ఈ ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది.

ఆడియన్స్ చేత విజిల్స్ కొట్టిస్తున్న ఏవీ :

సామాన్యుడిగా బీబీ హౌస్​లోకి అడుగుపెట్టి.. టాప్ 5 వరకు చేరుకున్న కల్యాణ్ పడాల జర్నీ వీడియోకు సంబంధించిన ఈ ప్రోమో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. కల్యాణ్ గురించి బిగ్ బాస్ మాట్లాడిన మాటలకు అతను విజిల్ కొట్టడం కాదు.. చూసే ఆడియన్స్‌తోనూ విజిల్ కొట్టించేట్టుగా ఉంది అంటూ సోషల్ మీడియాలో తెగ కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు. అలాగే, తాజా విడుదలైన మరో ప్రోమోలో టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్​లో ఒకరైన సంజనా జర్నీ వీడియోను చూపించారు. ముందుగా ప్రోమో స్టార్ట్ కాగానే కొడుకుని తలచుకొని సంజన ఎమోషనల్ అయింది. ఆ తర్వాత సంజనాకి కూడా భారీ ఎలివేషన్లు ఇస్తూ బిగ్ బాస్ ఆమె జర్నీని చూపించారు.

