Bigg Boss 9 Telugu: "కట్టే కాలేవరకూ నవ్విస్తా" - దద్దరిల్లిన ఇమ్మాన్యుయేల్ జర్నీ! - అమ్మ మాటను నిలబెట్టిన కొడుకు!
-మోస్ట్ ఎనర్జిటిక్ పర్సన్గా సంజనా - చెల్లి నుంచి వీడియో మెసేజ్ - ఫుల్ హైప్ ఇచ్చేలా ఇమ్మాన్యుయేల్ జర్నీ!
Published : December 18, 2025 at 10:46 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 101 Episode: బిగ్బాస్ సీజన్-9 చివరి అంకానికి చేరుకుంది. మరో మూడు రోజుల్లో బిగ్బాస్ గ్రాండ్ ఫినాలే జరగబోతుంది. అయితే ఫినాలే వీక్ మొదలైనప్పటి నుంచి నిన్నటి ఎపిసోడ్ వరకు "వన్స్ మోర్.. వన్ లాస్ట్ టైమ్" అంటూ రకరకాల టాస్క్లు పెట్టాడు బిగ్బాస్. ఇందులో గెలిచిన వారికి వారి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన సందేశాలు చూపించాడు. ఇక నిన్నటి ఎపిసోడ్ నుంచి టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ జర్నీ వీడియోలు ప్లే చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ముందుగా ఇమ్మాన్యుయేల్ ఏవీ ప్లే చేశారు. మరి ఇందులో హైలెట్స్ ఏంటి? మొత్తానికి నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇమ్మూ జాతకం.. నవ్వులమయమైన హౌజ్: ముందుగా వన్స్ మోర్ వన్ లాస్ట్ టైమ్ అంటూ 'తప్పిస్తే గెలుస్తారు' అనే టాస్క్ ఇచ్చారు బిగ్బాస్. ఇందులో భాగంగా ఇతర ఇంటి సభ్యులు విసిరే బాల్స్ నుంచి తమ వెల్ క్రో జాకెట్కు అతుక్కోకుండా చూసుకోవాలి. ఈ టాస్క్లో అందరూ తననే టార్గెట్ చేయడంతో సంజన సేఫ్ ఆడిందని డీమాన్ సీరియస్ అయ్యాడు. ఇక టాస్క్ల నుంచి డీమాన్, తనూజా, ఇమ్మూ, సంజన తప్పుకోగా, కల్యాణ్ విన్ అయ్యాడు. ఈ టాస్క్ విన్నర్ కల్యాణ్కు ట్రీట్గా బిగ్బాస్ డెజర్ట్ పంపాడు. 101 వ రోజు సాంగ్ తర్వాత అసలు సిసలైన ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యింది. "ఇమ్మాన్యుయేల్ మీరు జ్యోతిష్యుడిగా మారి ఇంటి సభ్యులకు జ్యోతిష్యం చెప్పాల్సి ఉంటుంది" అంటూ ఫన్ టాస్క్ పెట్టారు బిగ్బాస్. ఇక గెటప్తో రెడీ అయినాక "రండమ్మా.. రండి.. జాతకం చెప్పించుకోండి. ఒక్కసారి జూమ్ చేశానంటే.. జరిగేదీ.. జరగబోయేదీ.. మొత్తం చెప్తాను" అంటూ సంజనతో మొదలుపెట్టాడు.
"మీరు యాభై సినిమాల్లో చేశారు కదూ.. ఎలా చెప్పానని అనుకుంటున్నారూ.. రోజుకి పదిసార్లు మీరే చెప్తారు గొడవైనప్పుడు. ఇది మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ రేఖ, పోపు గొడవ రేఖ, నామినేషన్ గొడవ రేఖ " అంటూ సంజనాపై పంచ్లు వేశాడు. ఇక డీమాన్ పవన్తో ఇమ్మూ చేసిన కామెడీ అయితే హైలైట్. అతని చేయి చూసి.. "రేఖలు ఏవిరా.. రేఖలు ఏవీ.. ఏం చేశావ్.. ఎక్కడ్రా రేఖలూ.. ఏం చేశావ్ రా రేఖల్నీ.. జూమ్ చేసినా కూడా కనిపించడం లేదు. ఏం చేశావ్ రా ఈ 14 వారాలూ?? ఒక్క చేతికైనా రేఖలు ఉండాలి కదా. ఏం చేశావ్ రా చేతి రేఖల్ని. వంట చేయడం వల్ల ఆ రేఖలన్నీ అరిగిపోయాయా?. నీ ఫ్యూచర్ నీతో పాటు నీ పక్కనుండే వాళ్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వాళ్లు లేకపోవడం వల్ల ఇంకా బాగుంది ఫ్యూచర్. ఫైర్ స్టార్మ్ రాకముందే ఎలిమినేట్ అయ్యుంటే ఇంకా బాగుండేది. అక్క రేఖతో జాగ్రత్త. రెండు చేతులతో సంపాదిస్తావ్. అలాగే ఖర్చు పెడతావ్" అని ఫుల్ ఫన్నీగా డీమాన్ జాతకం చెప్పాడు.
నీకు కాబోయే భర్తకు సిక్స్ ప్యాక్ ఉండదు: తనూజ వంతు రాగానే "అందాల రాక్షసి. చెయ్యంటే ఇలాగే ఉండాలి. నీ భవిష్యత్తు నీ ముందే ఉంది. కానీ పట్టించుకోవట్లేదు. కోపం, అలక ఎంత చూపిస్తావో.. అంత ప్రేమా చూపిస్తావు. చిట్టి గుండె మీదే ఉంది ప్రాణం అంతా. కాఫీతో పాటు కాఫీ షాప్లో వాడన్నా ఇష్టం. ఇది కల్యాణ రేఖ. నీకు కాబోయే హస్బెండ్కు సిక్స్ ప్యాక్ ఉండదు. మంచి గుండె ఉంటుంది. అందరిలాగా లాంగ్ హెయిర్ ఉండదు. కామ్ అండ్ కంపోజ్డ్ గా ఉంటాడు. 10 మందిలో ఉంటే ఎప్పుడో ఒకసారే మాట్లాడతాడు" అంటూ తనూజాకు ముద్దిచ్చి మరీ పంపాడు. కల్యాణ్ వంతు వచ్చేసరికి 'ఇదసలు చెయ్యేనా?' అంటూ బ్రహ్మానందం రేంజ్లో కామెడీ చేశాడు ఇమ్మూ.
సంజనా సిస్టర్ వీడియో మెసేజ్: ఇక కాసేపటి తర్వాత మోస్ట్ ఎనర్జిటిక్ పర్సన్ సంజనకు ఇవ్వడంతో, ఆమె సిస్టర్ నిక్కీ గల్రానీ వీడియో మెసేజ్ను ప్లే చేసి చూపించారు. "పెళ్లి వల్ల ఫ్యామిలీ వీక్లో రాలేదు. నువ్వు నాలుగైదు వారాల్లో బ్యాగు సర్దుకుని వచ్చేస్తావ్ అనుకున్నాము. ఇది నిజంగానే నీకు సెకండ్ లైఫ్. మేము ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాము. ఇమ్మాన్యుయేల్ నా అక్క మీ అమ్మ కోపంలో అప్పుడప్పుడూ ఏదో అంటుంది. కానీ నువ్వంటే తనకు చాలా ఇష్టం. ఆమెను ఏడిపించావంటే నాకు కరాటే వచ్చు జాగ్రత్త. అలాగే కంటెస్టెంట్స్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్" అని హెచ్చరించింది. ఇక ఆ తర్వాత అసలు సిసలు సినిమా చూపించాడు బిగ్బాస్. టాప్-5 కంటెస్టెంట్స్ జర్నీ వీడియోల్లో భాగంగా ముందుగా ఇమ్మాన్యుయేల్ ప్రయాణాన్ని చూపించాడు. ఇందుకోసం గార్డెన్ ఏరియాలో ఫుల్ సెటప్ చేశారు. ఇమ్మూ గెలిచిన టాస్కులకి సంబంధించిన వస్తువులు, తన ఫ్రెండ్స్తో పంచుకున్న స్వీట్ మెమొరీస్, తన తల్లి హౌస్లోకి వచ్చినప్పుడు తీసిన ఫొటోలు.. ఇలా ప్రతిదీ అందంగా సెటప్ చేసి ఇమ్మూకి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు.
ఇమ్మూకు మాస్ ఎలివేషన్ ఇచ్చిన బిగ్బాస్: ఇక ఆ తర్వాత "ఇమ్మాన్యుయేల్.. ప్రతి ఒక్క ఎమోషన్ అనుభవంలోకి వస్తేనే జీవితం మరింత నిండుగా ఆసక్తిగా మారుతుంది. బాధ, ఆశ, ఓటమి ఈ ఎమోషన్స్ నుంచి మనుషులు పారిపోవాలని చూస్తారు. కానీ అది సాధ్యం కాదు.. అందుకే వాటి నుంచి తేరుకోవడానికి రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ముందుకెళ్లడానికి మాటిమాటికి మనుషులు కోరుకునే ఎమోషన్ ఆనందం. దాన్ని తన మన భేదం లేకుండా అందరికీ పంచేవారే ఎంటర్టైనర్స్. వీరికి ప్రేక్షకుల నుంచే కాదు ఆ దేవుడి నుంచి కూడా ఎప్పుడూ ఆశీస్సులు మెండుగా లభిస్తాయి.. దానికి నిదర్శనమే మీ ప్రయాణం. చిన్నప్పటి నుంచి కష్టాలను స్వయంగా అనుభవించినవారికే చిన్న చిరునవ్వు బలం ఎంతో బాగా తెలుస్తుంది. ఇంట్లో అదే మీ బలంగా ముందుకు సాగారు. అదే నవ్వును పంచుతూ అందరితో కలిసిపోయారు. నవ్వులైనా నామినేషన్లు అయినా మాటలే మీ ఆయుధాలు. తెలివితేటలే మీ గేమ్ ప్లాన్. మీ ఆటతో మిగతావారి ఆటస్థాయిని కూడా మీరు పెంచారు. ఇది నాకు చాలా సంతోషాన్నిచ్చింది. మీకు ఈ ఇంట్లో స్నేహితులు దొరికారు. మీతో అల్లరి చేసే ఒక మమ్మీ కూడా మీకు తోడైంది.
ఇంటి సభ్యులు మీకు దగ్గరైన వారి మీద మాటలదాడికి దిగినప్పుడు మీరు మాట మార్చలేదు. వారి తోడూ వీడలేదు. మీ ఆటలో మీ భావాల్లో ఎప్పుడూ నిజాయితీగా ఉన్నారు. మంచివైపే నిల్చున్నారు. అందుకే మీకు దగ్గరైన వారు చేసింది తప్పు అనిపించినప్పుడు అంతే దీటుగా నిలదీశారు. ఇంట్లో ఏం జరిగినా ఆట మీద ఏకాగ్రత మాత్రం కోల్పోలేదు. ప్రేక్షకుల్ని ఎలాగైనా ఎంటర్టైన్ చేయాలన్న విషయం ఈ ఇంట్లో మీకంటే ఎక్కువగా ఎవరికీ తెలీదు. అందుకే దాదాపు మీ లెక్కలన్నీ కరెక్ట్ అయ్యాయి. అంత షార్ప్గా మీ బుర్ర ఉన్నప్పుడు అక్కడ జుట్టు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. కానీ ఇమ్మాన్యుయేల్ ప్రేక్షకుల మనసు గెలిచేందుకు ఒక గొప్ప మనిషిగా ఎదిగేందుకు జుట్టు అక్కర్లేదు.. గొప్ప చదువులు అక్కర్లేదు.. ఆడంబరాలు అక్కర్లేదు.. కావాల్సింది క్యారెక్టర్ ఒక్కటే.. అన్నింటికంటే పై మెట్టు మీద నిలబడేది నిలబెట్టేది అదొక్కటే. ఇది మరోసారి మీ ప్రయాణంతో రుజువైంది. కమెడియన్గా అడుగుపెట్టిన మీరు హీరోగా రావాలనే మీ అమ్మ కల నిజమైంది" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పిన మాటలకి ఇమ్మాన్యుయేల్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.
కట్టె కాలేవరకు నవ్విస్తా: ఇక గార్డెన్ ఏరియాలోనే ఎదురుగా కట్టిన తెరపై ఇమ్మానుయేల్ జర్నీ వీడియోని ప్లే చేశాడు బిగ్బాస్. అందులో ఇమ్మాన్యుయేల్ ఫన్ యాంగిల్, టాస్కుల్లో ఆడిన తీరు, నామినేషన్స్లో విరుచుకుపడిన విధానం.. నవ్వులు, ఏడుపు, ఎమోషన్స్ ఇలా ప్రతిదీ ఇందులో చూపించారు. ఇక ఏవీ తర్వాత "బిగ్బాస్ ఐలవ్యూ థాంక్యూ సోమచ్. మమ్మీ నీ కొడుకు కమెడియన్గా వచ్చాడు హీరో అయి వస్తాడు బయటికి. ఐలవ్యూ మమ్మీ. థాంక్యూ బిగ్బాస్.. అసలు అనుకోలేదు నేను ఇక్కడి వరకూ రాగలనని. నాకు ఓటేసి ఇక్కడి వరకూ తీసుకొచ్చిన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ థాంక్యూ సోమచ్. నా ఫస్ట్ జర్నీ దగ్గరి నుంచి ఇప్పటివరకూ నన్ను పట్టుకొనే ఉన్నారు.. అలానే పట్టుకొని ఉండండి.. మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాను.. మిమ్మల్ని నవ్విస్తాను.. ఈ కట్టె కాలేవరకూ మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉంటాను" అని ఇమ్మాన్యుయేల్ చెప్పాడు. దీంతో ఎపిసోడ్ ఎండ్ అయ్యింది.
