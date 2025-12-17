Telangana Panchayat Elections Results2025

Bigg Boss 9 Telugu Day 100 Review
Bigg Boss 9 Telugu Day 100 Review (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 10:34 AM IST

Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Day 100 Review: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో ప్రస్తుతం ఫినాలే వీక్​ జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా 'వన్స్ మోర్ వన్ లాస్ట్ టైమ్' అంటూ ఈ సీజన్​లో హిట్ అయిన టాస్కులను మళ్లీ రిపీట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకూ జరిగిన టాస్కుల్లో డీమాన్‌యే ఎక్కువ గెలిచాడు. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో కల్యాణ్​ - తనూజ ఉన్నారు. ఇక టాస్క్​లు గెలిచినందుకు హౌజ్​మేట్స్​కు ట్రీట్​ ఇస్తున్న బిగ్​బాస్.. ప్లేయర్​ ఆఫ్​ ది డే గా నిలిచిన వారికి ఇంటి నుంచి మెసేజ్​లు ప్లే చేస్తున్నారు. మరి నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఏ టాస్క్​లు పెట్టారు? ఎవరు గెలిచారు? ప్లేయర్​ ఆఫ్​ ది డేగా ఎవరు నిలిచారు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్లేయర్​ ఆఫ్​ ది డే గా డీమాన్​: 99వ రోజు రాత్రి 9 గంటలకు "ఈ టాస్క్ గుర్తుంది కదా? ఈసారైనా అర్థం చేసుకుని సరిగ్గా ఆడతారా? లేదంటే తెలివితేటలు ప్రదర్శిస్తారా ?" అంటూ 'సేవ్ ఇట్ టు విన్ ఇట్' అనే టాస్క్ ఇచ్చారు బిగ్​బాస్. "ఈ టాస్క్​లో ఏ పెయిర్ అయితే 5 నిమిషాలు బాక్స్​లో ఉన్న నీడిల్ మాస్క్​కు తగలకుండా గాల్లో ఉంచుతారో వాళ్లే విన్నర్. మూడు బెలూన్లు మాత్రమే ఈ టాస్క్​లో వాడొచ్చు. సంచాలక్ ఎవరు? అనగానే హౌజ్​మేట్స్​ డిస్కషన్​ స్టార్ట్​ చేశారు. ఇంతలో "ఈరోజు నేను ఆడతాను. నాకు ఓటు అప్పీల్ కూడా రాలేదు. పైగా ఈరోజు మెసేజ్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు నన్ను పక్కన కూర్చోబెడితే, రేపన్న రోజు ఏదైనా వస్తే నేను కూర్చోను" అని రిక్వెస్ట్ చేశాడు డీమాన్. కానీ "ఇప్పటికే 2 స్టార్స్ వచ్చాయి" అంటూ అందరూ కలిసి అతన్ని సంచాలక్ చేశారు.

డీమాన్​కు ఫ్యామిలీ వీడియో: ఇక "ఈ టాస్క్​లో తనూజా టీమ్ విన్" అని ప్రకటించాడు డీమాన్. ఈ టాస్క్​లో విన్ అయిన కల్యాణ్, తనూజలకు స్టార్స్ ఇచ్చారు. అలాగే టాస్క్​ గెలిచినందుకు చికెన్ వింగ్స్​ను ట్రీట్​గా పంపారు. కాసేపటి తర్వాత 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది డే ఎవరు?' అని బిగ్​బాస్ అడగ్గా... డీమాన్​ను అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా డీమాన్​కు తన అన్నయ్య నుంచి వీడియో మెసేజ్ పంపారు. అది చూసి డీమాన్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. రాత్రిపూట.."నాకు బిగ్​బాస్ వదిలి వెళ్లాలని లేదు. వేరే వాళ్లు బ్యాడ్ అవుతారేమో అని ఇన్నాళ్లూ గట్టిగా మాట్లాడకపోవడం ఒక్కటే రిగ్రెట్​గా ఉంది" అని ఒక్కడే కూర్చుని బిగ్​బాస్​తో మాట్లాడుకున్నాడు డీమాన్. దీంతో 99 ఎపిసోడ్​ ఎండ్​ అయ్యింది.

ఇక 100వ రోజు మార్నింగ్​ సాంగ్​ తర్వాత 'పిక్ ది బోన్' అనే టాస్క్ ఇచ్చారు. "తాళ్లతో కట్టిన ఇచ్చును, టైర్లను దాటుకుని ఎవరైతే బోన్​ను ఎక్కువసార్లు పట్టుకుంటారో వాళ్లే విజేతలు" అంటూ బిగ్​బాస్​ చెప్పాడు. ఇక ఈ టాస్క్​కు తనూజ సంచాలక్​గా ఉంది. ఫస్ట్​ రౌండ్​ నుంచి ఒక్కొక్కరు ఎలిమినేట్​ కాగా.. చివరి రౌండ్​లో కల్యాణ్ - డీమాన్ మిగిలారు. దీంతో ఈ రౌండ్​లో డీమాన్ విన్ అయ్యాడు. దీంతో అతనికి మరో స్టార్ వచ్చింది. "డీమాన్ మీకిది ఎన్నవ ట్రీట్? అన్నీ మీకేనా?" అని అడిగారు బిగ్​బాస్. "మూడుసార్లు బిగ్​బాస్"​ అంటూ అందరితో పంచుకోవడానికి మటన్ మండినీ ట్రీట్ గా అడిగాడు. దీంతో ఫ్రాంకీని పంపి, ఆ టేస్ట్​ను సంజనాతో పంచుకోమన్నారు బిగ్​బాస్.

ధమాకా కిక్​లో డీమాన్​ ధమాకా: కొద్దిసేపటి తరువాత 'విన్ ఇట్ టు గెయిన్ ఇట్' అనే టాస్క్ ఇచ్చారు. ఇందులో ముగ్గురు మాత్రమే ఆడాలని చెప్పారు. తనూజా, ఇమ్మూ, సంజన ఈ టవర్ గేమ్ ఆడారు. ఇందులో తనూజా విన్ అయ్యింది. 'నేను నుంచున్న ప్రతిసారీ నువ్వే గెలిచావ్' అన్నాడు డీమాన్. కాగా తనూజకు మరో స్టార్ వచ్చింది. ఆమెకు ట్రీట్​గా డ్రై ఫ్రూట్స్ రబ్డి ఇచ్చారు. ఇక ఆ తర్వాత "ఈ టాస్క్ గుర్తుందా ?" అంటూ ధమాకా కిక్​ టాస్క్ ఇచ్చారు. "ఈ గేమ్‌లో భాగంగా బోర్డుకి ఎవరు ఎక్కువ హైట్‌లో చెప్పును స్టిక్ చేస్తారో వాళ్లు విన్ అవుతారు" అని బిగ్​బాస్​ చెప్పాడు. "ఇందులో ఈసారి 7 స్కోర్ చేసి చూపిస్తా" అని అన్నాడు డీమాన్. అన్నట్టుగానే 3 రౌండ్స్​లో ఆడి డీమాన్ ఇందులో గెలిచాడు. దీంతో డీమాన్​కు 4 స్టార్లు వచ్చాయి. అలాగే తందూరి చికెన్​ను ట్రీట్​గా పంపాడు. ఇక టాస్క్​లన్నీ పూర్తైన తర్వాత తనూజకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది డే ఇచ్చారు. దీంతో తనూజ చెల్లెలి పెళ్లి ఫొటో ఫ్రేమ్ పంపించారు. ఇందులో తనూజ ఫ్యామిలీ, తన చెల్లెలి పెళ్లి ఫొటోలు కలిపి ఉన్నాయి. అలానే తనూజని ఫొటోషాప్‌లో ఎడిట్ చేసి ఈ ఫ్రేమ్‌లో యాడ్ చేశారు.

తనూజాకు ఫ్యామిలీ ఫోటో: ఇక ఈ ఫ్రేమ్‌ని స్టోర్ రూమ్ నుంచి ఇమ్మూ తెచ్చిస్తున్నప్పుడే "ఏంట్రా.. ఫొటోనా.. ఫొటో వచ్చిందా.. పెళ్లి ఫొటోనా" అంటూ తనూజ కాస్త ఎక్సైట్ అయ్యింది. అప్పటివరకూ అంతా బానే ఉంది కానీ.. ఫొటో చూసిన మరుక్షణమే ఫుల్​ ఎమోషనల్​ అయ్యింది. దీంతో "రేయ్ నువ్వు హ్యాపీ ఫీలవ్వాలి. నీకు గిఫ్ట్ వచ్చిందిరా. ఫొటోషాప్ చేసేశార్రా నిన్ను" అంటూ సంజన చెప్పింది. "నువ్వు ఉన్నావ్ అందులో హ్యాపీగా ఉండు ఏడవకు" అంటూ ఇమ్మూ అన్నాడు. అయినా కానీ తనూజ వెక్కివెక్కి ఏడుస్తూ.. "డాడీ ఐయామ్ రియల్లీ సారీ. ఏ ఫంక్షన్‌కి వెళ్లినా ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆయన పక్కనే ఉంటాను నేను ఎందుకంటే ఆయనకి మొహమాటం ఎక్కువ. ఎవరితో ఎక్కువ కలవరు. అయ్యో ఎప్పుడు చూస్తాను మీ అందరినీ" అంటూ తనూజ ఎమోషనల్​ అయ్యింది. దీంతో నిన్నటి ఎపిసోడ్​ ఎండ్​ అయ్యింది.

