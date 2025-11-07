ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి తనూజ అవుట్​ - దుప్పటి కప్పుకుని ఏడుపు - పాపం భరణి!

- రసవత్తరంగా కెప్టెన్సీ టాస్క్​ - తనూజపై దివ్య పర్సనల్​ రివెంజ్​!

Bigg Boss 9 Telugu Captaincy Task Promo
Bigg Boss 9 Telugu Captaincy Task Promo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 7, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Captaincy Task Promo : బిగ్​బాస్​లో కెప్టెన్సీ కోసం నాలుగు రోజుల నుంచి వరుసగా టాస్క్​లు జరుగుతున్నాయి. చివరకు ఆరుగురు కెప్టెన్సీ పోరులో నిలిచారు. సీక్రెట్ టాస్క్ గెలిచి దివ్య, సుమన్ శెట్టి, రీతూ కంటెండర్లు అవ్వగా.. తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్, భరణి టాస్క్​ల్లో నెగ్గి కంటెండర్లు అయ్యారు. అయితే ఇప్పుడు వీరిలో ఒకరు కెప్టెన్​ అయ్యే సమయం వచ్చేసింది. అయితే వాళ్లు ఎవరో తేల్చేందుకు ఇంట్రెస్టింగ్ టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్​బాస్. మరి ఆ టాస్క్​ ఏంటి? ఎవరు గెలిచారు? సహా తదితర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

"కెప్టెన్సీ కోసం పోటీదారులకు ఇస్తోన్న టాస్క్ 'వే టూ కెప్టెన్సీ'. బజర్ మోగిన తర్వాత ఏదైనా ఓ ట్రైన్​కి డ్రైవర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత తన ట్రైన్​లో ఉన్న కంటెస్టెంట్లలో ఒకరిని కారణాలు చెప్పి తీసేయాలి. అలా తీసేసిన వారు కెప్టెన్సీ రేస్​ నుంచి తప్పుకుంటారు" అని బిగ్​బాస్​ చెప్పాడు. ఇలా మొదటిసారి వెళ్లినప్పుడు రాము ఒక ట్రైన్​లో డ్రైవర్​గా, సాయి మరో ట్రైన్​లో డ్రైవర్​గా కూర్చొంటారు. అయితే రాము ట్రైన్​ ఎవరూ ఎక్కలేదు. సాయి తన ట్రైన్​లో కూర్చొన్న వారి నుంచి ఒకరిని ఎలిమినేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. దాంతో సాయి.. "నేను కచ్చితంగా సేఫ్​ గేమ్ ఆడట్లేదు" అంటే.. దివ్య సరే అన్నట్లు తల ఊపింది. "తీసేయ్ పర్లేదు. మంచి కంటెండర్ అని చెప్పిన వ్యక్తే నన్ను కంటెండర్​ నుంచి తీసేయాలనుకుంటున్నాడు" అంటూ చెప్పింది. "ఈ సమయంలో సాయి నిర్ణయం చెప్పండి" అంటూ బిగ్​బాస్ అడగ్గా.. సాయి రీతూ పేరే చెప్పేస్తాడు.

ముందు దివ్య.. ఆ తర్వాత రీతూ: "ఒక్క నిమిషం నన్ను ఎందుకు తీసేయాలనుకుంటున్నావో చెప్పు. నువ్వు నన్ను తీసేది కెప్టెన్సీ రేస్ నుంచి. అది కూడా పక్కన వాళ్ల వల్ల ఇన్​ఫ్లూయెన్స్ అయ్యి" అంటూ సాయిపై సీరియస్​ అయ్యింది. "పక్కనవాళ్లదేమి లేదు" అని సాయి చెప్పగా.. "నీ ట్రైన్ ఎక్కించి.. కావాలనే నన్ను దించేస్తున్నావా? ఆమెను తీసేస్తాను అని చెప్తేనే కదా నేను నీ ట్రైన్ ఎక్కింది. లేకుంటే నేను ఎందుకు ఎక్కుతాను" అంటూ రీతూ అడిగింది. దాంతో సాయిని దివ్య తగులుకుంది. "నేను నిన్ను సపోర్ట్ చేస్తే.. నువ్వు నన్ను నమ్మించి మోసం చేశావా" అని అడుగుతుంది. దీంతో మొత్తానికి దివ్యనే ట్రైన్ దిగేస్తుంది. దీంతో ఫస్ట్​ ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది.

తనూజపై రివెంజ్​ తీసుకున్న దివ్య: రెండో ప్రోమోలో ముందు గేమ్​నే కంటిన్యూ చేస్తూ.. బిగ్​బాస్​ గార్డెన్​ ఏరియాలో రెడ్ ట్రైన్ ఒకటే ఉంచాడు. అయితే "టాస్క్​లో లేని వారు అక్కడున్న సీట్​లో కూర్చోవాలి. డ్రైవర్​ సీట్​లో కూర్చున్న వారు ఒకరిని ఎలిమినేట్ చేయాలి" అని చెప్తాడు. దీంతో అందరూ ట్రైన్ ​లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా.. తమకి సపోర్ట్ చేసేవారినే లోపలికి పంపేలా కెప్టెన్సీ కంటెండర్స్ అడ్డుకుంటున్నారు. అయితే వారిని దాటుకుని దివ్య లోపలికి వెళ్లి చైర్​లో కూర్చొంది. సంజన కూడా "దివ్య కూర్చుంది" అని చెప్పేసరికి.. దివ్యకు ముగ్గురిలో ఒకరిని ఎలిమినేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. దీంతో "నేను ఇమ్మూకి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నువ్వు ఉంటే తను కెప్టెన్ అవ్వలేడు కాబట్టి నిన్ను తీసేస్తున్నాను" అంటూ తనూజను తీసేసింది.

వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన తనూజ: "తనను కెప్టెన్​ చేయడానికి నువ్వు నన్ను తీసేస్తున్నావా? నీకు కొంచెం అయినా అనిపిస్తుందా? పర్సనల్​ రీజన్స్​ తీసుకొచ్చి కెప్టెన్సీ రేస్​ నుంచి తీసేస్తావా? నువ్వు భరణిని గారిని దృష్టిలో పెట్టుకునే నన్ను గేమ్​ నుంచి తీసేశావు. నీ కోపాలు బయట పెట్టుకో ఇంట్లో కాదు" అంటూ సీరియస్ అయి లోపలికి వెళ్లిపోయింది. అయితే దివ్య నిర్ణయానికి ఇమ్మూతో సహా హౌజ్​మేట్స్​ కూడా కాస్త షాకైనట్లు కనిపించింది. ఇక లోపలికి వెళ్లిన తనూజ పడుకుని ఏడ్చేసింది. రీతూ కూడా తనను ఓదార్చింది. "నేను వాళ్ల ఇద్దరి మధ్యకి వెళ్లట్లేదు" అంటూ తనూజ ఏడ్చేసరికి అందరూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఓదార్చడానికి వెళ్లిన భరణి కూడా ఏమి చేయలేని స్థితిలో చూస్తూ ఉండిపోయాడు. ఇక తనూజ ఎలిమినేట్​ కావడంతో రేసులో ఇమ్మాన్యుయేల్​ - రీతూ మిగిలారు. వీరిలో ఒకరు కెప్టెన్​ అవ్వనున్నారు.

