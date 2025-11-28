Bigg Boss 9 Telugu: రీతూపై మళ్లీ సంజనా పర్సనల్​ ఎటాక్​ - "దమ్ముంటే నాతో ఆడి గెలువు" - అతడే కెప్టెన్​!

ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 5:19 PM IST

4 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Captaincy Promo: బిగ్‌బాస్ హౌజ్​లో నాలుగు రోజులపాటు కెప్టెన్సీ కంటెండర్ టాస్కులు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. గత సీజన్​లకు సంబంధించిన కంటెస్టెంట్లు వచ్చి ఈ టాస్కులు కండక్ట్ చేశారు. వారిపై గెలిచిన వారు కంటెండర్లు అయ్యారు. అలా మొత్తంగా కల్యాణ్, డీమాన్, ఇమ్మానుయేల్, దివ్య, సంజన, రీతూ.. కంటెండర్లు అయ్యారు. ఇక ఈ ఆరుగురిలో కెప్టెన్ ఎవరో డిసైడ్ చేసేందుకు బిగ్‌బాస్ ఓ టాస్కు పెట్టాడు. మరి ఇందులో ఎవరు గెలిచారు? చివరి కెప్టెన్ ఎవరు అయ్యారో? ఇప్పుడు చూద్దాం.

బిగ్​బాస్ లేటెస్ట్ ప్రోమో వచ్చేసింది. "బిగ్​బాస్ హౌజ్​లో.. చివరి కెప్టెన్సీ కోసం జరుగుతున్న ఈ సంగ్రామంలో ఇప్పటివరకు నేను పంపించిన యోధులతో మీరు అలుపెరుగని పోరాటం చేశారు. పోరాటం, ధైర్యం, బుద్ధి, స్ట్రాటజీలతో ఛాంపియన్స్​ కూడా తమ ముందు మోకరిల్లేలా చేసి విజయ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు. అయితే ఇప్పుడు కెప్టెన్ ఎవరు అవ్వాలనేది డిసైడ్ కాబోతోంది. అందుకు కెప్టెన్సీ రేసులో లేని సభ్యులు బజర్​ మోగినప్పుడల్లా ఎవరైతే ముందుగా ఆ డాగర్​ను తీసుకుంటారో వారు తాను కెప్టెన్​గా చూడాలనుకుంటే వారికి ఆ డాగర్​ను ఇవ్వాలి. ఆ కత్తి తీసుకున్న కంటెండర్ తమకి పోటీగా ఉన్న వారిని లేదా కెప్టెన్‌గా చూడాలనుకోవడం లేని వ్యక్తికి పొడిచి రేసు నుంచి తప్పించాలి" అని బిగ్​బాస్​ చెప్పాడు.

మళ్లీ సంజనా పర్సనల్​ ఎటాక్​: అలా ముందుగా ఫస్ట్​ సుమన్​ శెట్టి డాగర్​ని రీతూకి ఇస్తాడు. దీంతో సంజనాని ఈ టాస్క్​ నుంచి తప్పిస్తుంది రీతూ. "గేమ్ అంటే గేమర్స్ గురించే మాట్లాడాలి. తొమ్మిది మందితో మీరు బిలో ది బెల్ట్ మాట్లాడారు. నాకు అది నచ్చలేదు" అని రీతూ తన పాయింట్స్​ చెప్పింది. దీంతో సంజనా మరోసారి రీతూపై పర్సనల్​ ఎటాక్​ చేసింది. "నీ గేమ్ ఏముంది రీతూ.. పొద్దున్నే లేస్తావు.. ఆ మూలకు వెళ్తావు.. ఇతను(డీమాన్​) ఈ మూలకు వెళ్తాడు. తర్వాత ఇద్దరూ ప్యాచ్ అప్ అవుతారు" అంటూ మళ్లీ అదే టాపిక్ తీసుకువచ్చింది. దీనికి కనీసం నేను రియల్​గా ఉన్నాను. జెన్యూన్​గా ఉన్నాను. మీ కోసం జుట్టు కట్ చేసుకున్నందుకు నేను రిగ్రేట్ ఫీల్ అవుతున్నాను. పర్సనల్​గా ఒకరిని టార్గెట్​ చేసి తన క్యారెక్టర్​ను బ్యాడ్​గా పోట్రే చేసేవాళ్లు 12 వారానికి కెప్టెన్​గా ఉండటానికి నేను ఒప్పుకోను" అంటూ రీతూ కౌంటర్​ ఇచ్చింది.

ఇమ్మాన్యుయేల్​ను పొడిచిన డీమాన్​: అనంతరం సంజన, తనూజ, భరణి గేమ్ ఆడారు. వారిలో భరణి గెలిచి.. డాగర్​ను డీమాన్ పవన్​కి ఇచ్చాడు. దీంతో డీమాన్.. నేరుగా ఇమ్మాన్యుయేల్‌ని పొడిచాడు. "నేను అడిగినప్పుడు నువ్వు నాకు సాయం చేయలేకపోయావ్" అంటూ నామినేషన్స్​లో చెప్పిన పాయింట్​నే ఇప్పుడు చెప్పాడు. ఈ మాటకు డీమాన్​పై సీరియస్​ అయ్యాడు ఇమ్మాన్యుయేల్.​" నేను ఏడిస్తే ఏడుపొస్తుంది. నవ్వితే నవ్వొస్తుంది అంటూ చెప్పకు. పాయింట్లు లేకపోతే నేను ఇష్టం లేదని చెప్పు. అంతేకానీ ఇక నుంచి నాతో ఇవన్నీ వద్దు" అంటూ గట్టిగానే చెప్పాడు ఇమ్మూ. దీంతో ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది.

రీతూకు తనూజ ఛాన్స్​ - దివ్యకు పోటు: కెప్టెన్సీ రేసుకు సంబంధించి తాజాగా మరో ప్రోమో వదిలారు. సంజనా, ఇమ్మూ రేసు నుంచి అవుట్​ కాగా.. దివ్య, కల్యాణ్, డీమాన్, రీతూ మిగిలారు. ఆ సమయంలో తనూజ రీతూకి కత్తి అందించింది. ఇక కత్తిని రీతూకి ఇస్తూ "నువ్వు కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను కాబట్టి" అంటూ తనూజ చెప్తుంటే సంజన మధ్యలో మాట్లాడింది. "తనూజ సేఫ్ రీజన్ చెప్పకు. నువ్వే చెప్పావ్ కదా దివ్యని తీసేయడానికి రీతూకి ఇస్తానని చెప్పి" అంటూ చెప్పింది సంజన. దీంతో "ఇప్పుడు మీకు మీ ఫేవరెట్ ఎలా ఉందో నాకూ నా ఫేవరెట్ అలానే ఉంది" అంటూ తనూజ ఆన్సర్ ఇచ్చింది.

బుద్ధి ఉన్నవాడు ఎవడైనా ఇస్తాడా: ఇక దివ్యని పొడుస్తూ.. "నీకు కత్తి వస్తే నన్ను పొడుద్దామనుకున్న నీ ఆలోచనే నాది కూడా" అంటూ రీతూ చెప్పింది. "నేను నిన్ను పొడుస్తా అన్నానని చెప్పి నువ్వు నన్ను పొడిచావ్ అంతేనా. నువ్వు ఎప్పుడూ భయపడి నామినేట్ చెయ్. భయపడి కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి తీసెయ్" అంటూ దివ్య ఫైర్ అయింది. దీంతో "ఎవరికి నీకు భయపడా?" అని రీతూ అంటే "దమ్ముంటే నాతో ఆడి గెలువు" అంటూ దివ్య సవాల్ చేసింది. దీనికి "నువ్వు తోపు అని ఫీలవుతున్నావ్ అంత లేదు" అంటూ రీతూ అనగానే.. "నేను తోపే నీకంటే పెద్ద తోపే. 11వ వారం హాఫ్ హౌజ్​ నిన్ను నామినేట్ చేసినా కెప్టెన్ వల్ల నీకు ఇమ్యూనిటీ వచ్చింది. 12వ వారంలో నువ్వు కెప్టెన్ కాబట్టి నీకు ఇమ్యూనిటీ వచ్చింది. మళ్లీ 13వ వారం బుద్ధి ఉన్నవాడు ఎవడైనా ఇస్తాడా నీకు ఇమ్యూనిటీ. బ్రెయిన్ వాడి నాతో మాట్లాడు రీతూ" అంటూ దివ్య సీరియస్​ అయ్యింది.

రీతూని పొడిచిన కల్యాణ్​: ఇక చివరిగా కత్తి సంజన చేతికి వచ్చింది. "కళ్యాణ్ నీకిస్తే ఎవరిని పొడుస్తావ్" అని సంజనా అడిగితే.. "నేను ఒకసారి ఆలోచించుకుంటాను" అని కల్యాణ్ చెప్పాడు. ఆ వెంటనే డీమాన్‌తో మాట్లాడాడు. "ఇప్పుడు నీకొస్తే నువ్వు నన్ను తీస్తావా తీయవా" అని కళ్యాణ్ అడిగితే.. "నేను నీతో ఆడటానికి అయితే రెడీ" అని డీమాన్ అన్నాడు. దీంతో రీతూని పొడిచిన కల్యాణ్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. "కంటెండర్ అవ్వడం కాదు డైరెక్ట్‌గా కెప్టెన్ అవ్వడం కోసం నాతో తలపడమని నేను వాడికి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను. ఆ ఛాన్స్ వాడికి ఇవ్వాలంటే నువ్వు రేసులో ఉండకూడదు" అంటూ రీతూకి చెప్పాడు. దీంతో రెండో ప్రోమో కూడా ఎండ్​ అయ్యింది. అయితే సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోన్న ప్రకారం కల్యాణ్​ - డీమాన్​ మధ్య టాస్క్​ జరగగా అందులో కల్యాణ్​ గెలిచి హౌజ్​కు చివరి కెప్టెన్ అయినట్లు సమాచారం. మరి, ఇందులో నిజమెంతో తెలియాలంటే ఎపిసోడ్​ వరకు ఆగాల్సిందే.​

