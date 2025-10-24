ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Updates: బిగ్​బాస్​లో హిస్టరీ రిపీట్! - వెళ్లిపోయిన కంటిస్టెంట్ మళ్లీ ఎంట్రీ?

ఎమర్జెన్సీ రీజన్​తో వైల్డ్​ కార్డ్​ ఆయేషా ఔట్ !! - ఆమె ప్లేసులో దమ్ము చూపించే క్యాండిడేట్​ వస్తారట!

Bigg Boss 9 Telugu Ayesha
Bigg Boss 9 Telugu Ayesha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 2:28 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Ayesha: బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లో ఊహించని పరిణామం జరిగినట్లు సమాచారం. నామినేషన్స్​తో సంబంధం లేకుండా స్ట్రాంగ్​ కంటెస్టెంట్​గా పేరు తెచ్చుకున్న ఆయేషా బయటికి వెళ్లిపోతున్నట్టు సోషల్​ మీడియాలో న్యూస్​ వైరల్​ అవుతోంది. ఆమె వెళ్లడమే ఆడియెన్స్​కు షాక్ కాగా.. అంతకు మించిన షాక్ మరొకటి తగలనుందట! బిగ్​ బాస్​ హౌస్​లో మరోసారి హిస్టరీ రిపీట్ కానున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఎలిమినేట్​ అయిన కంటిస్టెంట్ ఒకరు రీ-ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారట! ఈ ఇంట్రస్టింగ్​ టాపిక్స్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.

బిగ్​బాస్​ సీజన్​-9లో వైల్డ్​కార్డ్​ కంటెస్టెంట్​గా అడుగుపెట్టిన ఆయేషా జీనత్ హైపర్​యాక్టివ్​. తెలుగులో పలు సీరియల్స్​లో నటించడంతో పాటు తమిళ బిగ్​బాస్​లో సుమారు 9 వారాలకు పైనే కంటెస్టెంట్​గా ఉంది. దీంతో ఈమె హౌస్​లో అడుగుపెట్టడంతో గట్టిపోటి ఇస్తుందని అంతా భావించారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఎంట్రీ ఇచ్చిన మొదటి వారంలోనే నామినేషన్స్​లో ఫైర్​ చూపించింది. హౌజ్​లో మిగతా అమ్మాయిలకు అన్యాయం జరుగుతోందంటూ తనూజను టార్గెట్​ చేసి నామినేట్​ చేసింది. ఆ తర్వాత వారం మొత్తం టాస్క్​ల్లో కూడా అదరగొట్టింది. ఇక ప్రస్తుతం ఏడో వారంలో కూడా రీతూ చౌదరిపై సీరియస్ అయ్యింది. లవ్​ట్రాక్​ కోసమే హౌజ్​లోకి వచ్చింది అనే యాంగిల్​లో కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్​ చేసి హాట్​ టాపిక్​ అయ్యింది. అయితే నామినేషన్స్​ తర్వాత ప్రస్తుతం జరుగుతోన్న వాంటెడ్​పేట టాస్కుల్లో పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు. దీనికి కారణం ఆరోగ్యం బాగాలేకపోవడమేనట!

అదే కారణం: మీరు విన్నది నిజమే.. డీహైడ్రేషన్​, డెంగీ కారణంతో ఆయేషా జీనత్‌ హౌస్ నుంచి బయటికి వచ్చేసినట్లు సమాచారం. ఈ విషయాన్ని ఆయేషా టీమ్ సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేసింది. "బిగ్‌బాస్‌లో ఆమె ప్రజెన్స్‌ని మేము చాలా మిస్ అవుతున్నాం. ముందు తను చాలా యాక్టివ్‌గా ఉండేది. కానీ డీహైడ్రేషన్ కారణంగా ప్రస్తుతం తను రెస్ట్ తీసుకుంటోంది. త్వరలోనే ఆమె పూర్తిగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం." అని ఆయేషా టీమ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేసింది. దీంతో ఆయేషా బయటికి వచ్చినట్లు వస్తున్న వార్తలకు బలం చేకూరినట్లైంది.

మళ్లీ రీఎంట్రీ ఉంటుందా: అయితే ఆరోగ్యం విషయంలో డాక్టర్స్ ఓకే చెప్తే ఆయేషాను మళ్లీ హౌజ్​లోకి పంపించే అవకాశం ఉందని టాక్​. ఒకవేళ ఆమె కోలుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పడితే మాత్రం శనివారం ఎపిసోడ్‌లో ఆయేషాని వాలంటరీ ఎలిమినేషన్ చేసే ఛాన్స్​ ఉందనే న్యూస్​ సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

రీఎంట్రీ ఎవరు: ఒకవేళ డాకర్ల సలహా మేరకు ఆయేషా మరికొన్ని రోజుల పాటు రెస్ట్​ తీసుకోవాల్సి ఉంటే ఆమెను ఎలిమినేట్​ చేసి.. ఇప్పటికే ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లిన వారిలో ఒకరిని తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు టాక్​. ఆ లెక్కప్రకారం చూసుకుంటే షో మొదలైనప్పటి నుంచి శ్రష్టి వర్మ, మర్యాద మనీష్​, ప్రియా శెట్టి, మాస్క్​ మ్యాన్​, ఫ్లోరా సైనీ, శ్రీజ దమ్ము, భరణి శంకర్​ ఎలిమినేట్​ అయ్యారు. వీరిలో ఒకరిని హౌజ్​లోకి తీసుకురానున్నట్లు సోషల్​ మీడియా కోడై కూస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా వైల్డ్​కార్డ్​ నిర్ణయం ద్వారా బయటకు వెళ్లిన దమ్ము శ్రీజ రీ-ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు టాక్​ వినిపిస్తోంది. మరి, ఈ వాదనల్లో ఎంత నిజముందో తెలియాలంటే వీకెండ్​ ఎపిసోడ్​ వరకు ఆగాల్సిందే.

