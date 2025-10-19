ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: వీడియో ప్లే చేసి తనూజ కళ్లు తెరిపించిన నాగ్​ - 'రీతూ - డీమాన్'​ బంధానికి బ్రేక్​!

- వీడియోలు వేసి మరీ కంటెస్టెంట్స్​కు క్లారిటీ ఇచ్చిన హోస్ట్​ - బిగ్​బాస్​ నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో హైలెట్స్​ ఇవే!

Bigg Boss 9 Telugu
Bigg Boss 9 Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 11:50 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu: గత సీజన్లతో పోలిస్తే ఈ సీజన్​లో హోస్ట్​గా నాగార్జున పెర్ఫార్మెన్స్​ అద్దిరిపోయిందని ఆడియన్స్​ హ్యాపీ ఫీలవుతున్నారు. ఎందుకంటే సీజన్​ మొదలైనప్పటి నుంచి ప్రతి శనివారం కంటెస్టెంట్స్​కు స్ట్రాంగ్​గా వార్నింగ్​ ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఎవరైనా గేమ్​లో వెనకబడిపోయినా.. లేదా ఎవరినైనా గుడ్డిగా నమ్ముతూ ఆట పాడుచేసుకుంటున్నా.. వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఇక ఎవరైనా తప్పు చేసి కప్పి పుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేసేవారికి వీడియోలు వేసి మరీ వాయించేస్తున్నారు. తాజాగా నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో కూడా రీతూ- డీమాన్​ బంధం గురించి క్లారిటీ వచ్చేలా, తనూజ కళ్లు తెరిపించే వీడియోలు ప్లే చేశారు. ఆ వీడియోల్లో ఏముందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లో టాస్క్​లు, గొడవలు, నవ్వులు, ఏడుపులు ఎలా ఉంటాయో బంధాలు కూడా అలానే ఉంటాయి. ఇంట్లోకి వచ్చిన కొద్దిరోజుల్లోనే అన్నాచెల్లి, అక్కాతమ్ముడు, నాన్నకూతురు బంధాలు ఏర్పడితే.. ఇక లవ్​ట్రాక్స్​కు కొదవే ఉండదు. మిగిలిన రిలేషన్స్​ ఎలా ఉన్నా బిగ్​బాస్​లో లవ్​ట్రాక్​లు ఉంటేనే ఎక్కువ రోజులు హౌజ్​లో ఉండొచ్చనే అభిప్రాయం చాలా మంది కంటెస్టెంట్స్​కు​ ఉంటుందనేది సగటు ప్రేక్షకుడి భావన. ఆ ఫీలింగ్​ను ఈ సీజన్​లో నిజం చేసేలా ప్రవరిస్తున్నారు రీతూ - డీమాన్​ జంట. షో మొదలైనప్పటి నుంచి కలిసి తినడం, గేమ్​లు ఆడటం, ముచ్చట్లు ఇలా ఒక్కటేమిటి ఏది చేసినా ఇద్దరూ కలిసే చేసేవారు. అయితే వైల్డ్​కార్డ్స్​ వచ్చిన తర్వాత డీమాన్​ బిహేవియర్​ మారిపోయింది. "మా బాండ్​ బయట ఎలా ఉంది" అంటూ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర క్లారిటీ తీసుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని కన్ఫెషన్​ రూమ్​కు పిలిచి మరీ రీతూకు అర్థమయ్యేలా వివరణ ఇచ్చారు నాగార్జున.

డీమాన్ - రీతూల మధ్య ట్రస్ట్ ఇష్యూస్: ముందుగా రీతూ చౌదరి - డీమాన్​ పవన్​ను కన్ఫెషన్​ రూమ్​కు పిలిచి "మీ ఇద్దరి మధ్య నువ్వు ఏ జోన్​లో ఉన్నావు" అని రీతూను నాగార్జున అడగగా.. "నాకు వచ్చిన సమస్య, బాధ, ఆనందం ఏ విషయమైనా చాలా కంఫర్ట్​బుల్​గా చెప్పే పర్సన్​ ఈ హౌజ్​లో ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది పవనే సర్​" అని రీతూ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇదే విషయాన్ని పవన్​ను అడగగా తను కూడా కంఫర్ట్​జోన్​లో ఉన్నట్లు సమాధానమిచ్చాడు. ఈ క్రమంలో రమ్య - పవన్​ మాట్లాడుకునే వీడియో ప్లే చేశారు నాగ్​. ఆ వీడియోలో ఏముందంటే.. "అవతలి వైపు నుంచి జెన్యూన్ గా రాలేదా ?" అని రమ్యను అడిగాడు డీమాన్. "చాలా బ్యాడ్ ఉంది. అంతకంటే ఏం చెప్పను. నువ్వు లవ్వులు ఆడానికి రాలేదు. నీ కళ్లు చూస్తే అర్థం అయ్యింది. ఓవర్ యాక్షన్ చేయకు. ఆమె జెన్యునా కాదా నాకు తెలీదు. బయట ఏం జరిగింది అన్నది మాత్రమే చెప్తున్నా" అంటూ చెప్పింది రమ్య. దీంతో "నేను ఆమె గురించి ఏడవను. లవ్ చేయట్లేదు" అని చెప్పాడు పవన్​. దీంతో వీడియో ఎండ్​ అయ్యింది.

ఇక వీడియో చూసిన తర్వాత ఇద్దరి ముఖాలు మారిపోయాయి. "అసలేం జరిగింది అనేది తెలుసుకోవడానికి రమ్యను అలా అడిగాను. రీతూ నాతో జెన్యూన్ గానే ఉంది" అని చెప్పాడు డీమోన్. దీంతో "పవన్ కి నామీద నమ్మకం లేదని అర్థమైంది. నాకు నా గేమ్​ చాలా ఇంపార్టెంట్​" అని రీతూ కుండబద్దలు కొట్టింది. దీంతో "ఈ హౌజ్​ లో రీతూ మీదున్న ఫీలింగ్ ఇంకెవ్వరి మీద లేదు" అన్నాడు డీమాన్. అయితే ఇదే విషయంపై ఆడియన్స్​ ఒపీనీయన్​ కోరగా 100 % థంబ్ డౌన్ ఇచ్చారు.

రమ్యపై ఫైర్​ : రమ్యతో పాటు కల్యాణ్​ను కన్ఫెషన్ రూంలోకి పిలిచారు నాగార్జున. ఆ తర్వాత "క్రౌన్ పెట్టుకుంటే రాణి కారు. ఆ క్రౌన్​కు అర్హత ఉండేలా చేసేది మన మాట తీరు" అంటూ కల్యాణ్​ గురించి మాధురి - రమ్య మాట్లాడుకున్న వీడియోను ప్లే చేశారు. ఆ వీడియోలో ఏముందంటే.. కల్యాణ్​ అమ్మాయిల పిచ్చోడు. అతని బిహేవియర్​ చాలా ఇరిటేటింగ్​గా ఉంది. మీద చేతులు వేయడం చాలా చిరాకుగా అనిపించింది. అదే నన్ను చేస్తే ఇంక లాగిపెట్టి ఒక్కటి ఇచ్చేస్తాను. కిందేసి తొక్కేస్తా అంటూ కల్యాణ్​ గురించి కాంట్రవర్షీయల్​ కామెంట్స్​ చేసింది రమ్య. ఇక వీడియో చూసిన తర్వాత పూర్తిగా షాక్​ అయ్యాడు కల్యాణ్​. ఈ క్రమంలో "ఓ మనిషిని అమ్మాయిల పిచ్చి అనడానికి నువ్వు అతనిని జీవితాంతం చూడలేదు" అని నాగ్ అనడంతో రమ్య సారీ చెప్పింది. ఇక ఈ విషయం గురించి ఆడియన్స్ 53% ఓటింగ్​తో కల్యాణ్ ది తప్పు అని నిర్ణయించారు. అలాగే కళ్యాణ్​ను జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించారు నాగ్.

తనూజ కళ్లు తెరిపించే వీడియో: తనూజను కన్ఫెషన్ రూంలోకి పిలిచి, మాధురి - రమ్య - గౌరవ్ - నిఖిల్ కలిసి మాట్లాడుకున్న వీడియోను చూపించారు. ఆ వీడియోలో "కల్యాణ్​ అమ్మాయిల్ని గెలుకుతాడు. తనూజాకు చెయ్యేస్తే నచ్చకపోతే చెప్పేయాలి. అలా కాకుండా అలానే వేయించుకుంటే ఇండైరెక్ట్​గా హింట్​ ఇచ్చినట్టే" అని రమ్య అనగా.. "రెండు చేతులు కలిస్తేనే చప్పట్లు. ఒక్కదానితో రాదు" అంటూ మాధురి కామెంట్స్​ చేసింది. ఇక ఈ వీడియో చూసి తనూజ షాక్​ అయ్యింది. అయితే తమ మధ్య అలాంటిదేమీ లేదని తనూజ ఇచ్చిన క్లారిటీ కరెక్ట్ అంటూ ఆడియన్స్ పోలింగ్ లో 88% థంమ్స్​ అప్ ఇచ్చారు. ఈ వీడియోలు చూసిన తర్వాత తనూజ, కల్యాణ్​, రీతూ ఆట ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.

Bigg Boss 9 Telugu Weekend Episode: "పవన్​ నా బుజ్జి తమ్ముడు" ప్లేట్​ తిప్పేసిన రమ్య - షాక్​ ఇచ్చేలా ఆడియన్స్​ ఓటింగ్​!​

Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్​బాస్​లో షాకింగ్​ ఎలిమినేషన్​ - అతను వెళ్లడం ఖాయమట! - ఇమ్మాన్యుయేల్​ చేతిలో పవరాస్త్ర!

TAGGED:

BIGG BOSS 9 TELUGU UPDATES
BIGG BOSS 9 TELUGU
TANUJA KALYAN VIDEOS
RAMYA MADHURI VIDEOS ABOUT RITHU
BIGG BOSS 9 TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.