Bigg Boss 9: హౌజ్మేట్స్తో బిగ్బాస్ ఫన్ - తనూజను నమ్మని కంటెస్టెంట్లు!
-కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్ షురూ - ఫోన్ కాల్తో బిగ్బాస్ ఫన్!
Published : November 4, 2025 at 5:14 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Captaincy Race: బిగ్బాస్ హౌజ్లో తొమ్మిదో వారం నామినేషన్స్ ఓ రేంజ్లో జరిగాయి. మరీ ముఖ్యంగా తనూజ - భరణి మధ్య జరిగిన డిస్కషన్ హైలెట్ అనుకోవచ్చు. ఈ క్రమంలోనే హౌజ్లో మాటల యుద్ధం మొదలైంది. దీంతో పరిస్థితిని కూల్ చేయడానికి బిగ్బాస్ రంగంలోకి దిగాడు. ఇందుకోసం కెప్టెన్సీ టాస్క్లు షురూ చేశారు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్ అయ్యింది. అయితే ప్రోమో ప్రకారం ఈ వారం కెప్టెన్సీ టాస్క్లు కాస్త ఫన్నీగానే డిజైన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మరి ప్రోమోలో ఇంకేం విశేషాలు ఉన్నాయో చూద్దాం.
బిగ్బాస్ హౌజ్ గార్డెన్ ఏరియాలో ఓ డెన్ ఏర్పాటు చేసి దాని మధ్యలో టెలిఫోన్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. దీంతో ఇంటి నుంచి ఫోన్లు వస్తాయేమో అని కంటెస్టెంట్స్ అందరూ ఎదురుచూస్తుండగా.. టెలిఫోన్ రింగ్ అయ్యింది. దీంతో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చిన తనూజ.. ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి హలో అనింది. దీనికి "తనూజ.. మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్లందరూ మన మాటలు వింటున్నారు. వాళ్లందరినీ దూరంగా పంపించేయండి" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో అందరినీ దూరంగా వెళ్లమని చెప్పింది తనూజ. ఇక "నేను మీకు ఫోన్ ఎందుకు చేశానని మీరు అనుకుంటున్నారు" అని అడిగాడు బిగ్బాస్. దానికి "మీరు అడిగారు కదా మీ విషెస్ ఏమైనా ఉంటే పేపర్లో రాసి పెట్టమని దాని గురించి అయి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను" అని తనూజ చెప్పింది. "మీరు తప్పు గెస్ చేశారు. ఇప్పటినుంచి కంటెండర్షిప్ టాస్క్ మొదలైంది. ఈ విషయాన్ని అందరికీ చెప్పండి" అని బిగ్బాస్ అన్నాడు.
తనూజను నమ్మని హౌజ్మేట్స్: దీంతో తనూజ ఫోన్ పెట్టేసి "కెప్టెన్సీ కంటెండర్ గురించి బిగ్బాస్ ఇక ఏది ఉన్నా కూడా ఫోన్లోనే మాట్లాడతారంట" అని తనూజ చెప్పింది. కానీ తనూజ మాట ఎవరు నమ్మలేదు. "సీక్రెట్ టాస్క్ చెప్పడం రావట్లేదు నీకు. దాన్ని కవర్ చేయడం అసలు రావట్లే" అంటూ సెటైర్ వేసింది రీతూ. దీనికి "ఈ టైమ్ ప్రాంక్ చేయడానికి కరెక్ట్ కాదు. నేను కూడా అదే ఫీల్తో ఉన్నాను. నాకు అదే ఎమోషన్ ఉంది కాబట్టే చెప్తున్నా" అని తనూజ అంది. అయినా కూడా "మనమంతా అది నమ్మితే ఈమె కంటెండర్ అవుతుందేమో" అంటూ రీతూ అంది. అయినా కూడా తనూజ మాటను ఎవరూ నమ్మలేదు. అంతేకాకుండా అసలు బిగ్బాస్ ఏం చెప్పుంటాడా అని తెగ టెన్షన్ పడ్డారు హౌజ్మేట్స్.
కొద్దిసేపటి తర్వాత మళ్లీ ఫోన్ రింగ్ కాగా సంజన లిప్ట్ చేసింది. "సంజన ఫోన్ రీతూకి ఇవ్వండి" అని బిగ్బాస్ అన్నాడు. దీంతో ఫోన్ రీతూ తీసుకోగా.. "రీతూ అందరినీ డెన్ బయటికి వెళ్లమని చెప్పండి" అని సేమ్ తనూజకి చెప్పినట్లే చెప్పాడు. "తనూజ చెప్పినదాని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు" అని బిగ్బాస్ అడిగితే.. "నేనయితే నమ్మట్లేదు" అని రీతూ అంది. "గుడ్ జాబ్. నమ్మకమే ఈ టాస్కులో అతి ముఖ్యమైన విషయం. ఒక్క విషయం మాత్రం కన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. టాస్క్ ఇప్పటికే మొదలైపోయింది" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో రీతూ తెల్ల ముఖం వేసింది. ఇంతటితో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది.
