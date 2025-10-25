ETV Bharat / entertainment

Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu 7th Week Elimination: బిగ్​బాస్​ సీజన్​లో ఏడో వారం ఎలిమినేషన్​కు టైమ్​ ఆసన్నమైంది. ఈ వారం నామినేషన్స్​లో పాత కంటెస్టెంట్స్​, వైల్డ్​కార్డ్​ కంటెస్టెంట్స్​ ఉండటంతో ఎవరు ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లనున్నారో తెలుసుకునేందుకు ఆడియన్స్​ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అసలు నామినేషన్స్​లో ఎవరు ఉన్నారు? అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం టాప్​లో, డేంజర్​లో ఉన్నది ఎవరు? ఎలిమినేషన్​ ఛాన్స్​ ఎవరికి ఎక్కువ ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నామినేషన్​ లిస్ట్​లో ఎనిమిది మంది: ఇమ్మాన్యుయేల్​, ఆయేషా కలిసి ఇంట్లో ఉన్న బెలూన్స్​ పగలగొట్టి నామినేషన్​కు సంబంధించిన కొన్ని టికెట్స్​ సంపాదించుకున్నారు. వాటిని తమకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్స్​కు ఇవ్వడంతో.. టికెట్​ పొందినవారికి నామినేట్​ చేసే అవకాశం లభించింది. ఇలా నామినేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యే సమయానికి రీతూ చౌదరి, తనూజ, దివ్య, కల్యాణ్, సంజన, రమ్య, రాము, సాయి, అయేషా మొత్తం 9 మంది లిస్ట్​లో ఉన్నారు. అయితే ఆరో వారంలో కెప్టెన్​గా ఉన్న గౌరవ్​ తన దగ్గర ఉన్న పవర్​ను​ ఉపయోగించి ఆయేషాను సేవ్​ చేశాడు. అలా నామినేషన్స్​ ప్రక్రియ ఎండ్​ అయిన తర్వాత మొత్తం 8 మంది ఉన్నారు. అందులో వైల్డ్​కార్డ్స్​ నుంచి రమ్య మోక్ష, సాయి శ్రీనివాస్​, పాత కంటెస్టెంట్స్​ను నుంచి తనూజ, రీతూ, దివ్య, కల్యాణ్​, సంజనా, రాము ఉన్నారు.

ఓటింగ్​ ఎవరికి ఎక్కువ: సోమవారం రోజు నామినేషన్స్​ పూర్తవడంతో ఆ నైట్​ నుంచి ఓటింగ్​ లైన్స్​ ఓపెన్​ అయ్యాయి. శుక్రవారం అర్ధరాత్రితో క్లోజ్​ అయ్యాయి. ఇక ఐదురోజుల పాటు జరిగిన ఓటింగ్​లో అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం తనూజ టాప్​లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత సెకండ్​ ప్లేస్​లో కల్యాణ్​ ఉన్నాడట. అయితే వీళ్లిద్దరి మధ్య అతి తక్కువ ఓట్ల వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది.

డేంజర్​ జోన్​లో ఆరుగురు: నామినేట్​ అయిన 8 మందిలో తనూజ, కల్యాణ్​ మినహా మిగిలిన ఆరుగురు డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరికి కూడా కేవలం వందల సంఖ్యలోనే ఓట్ల తేడా ఉన్నట్లు టాక్​. అయితే ఎవరు ఏ స్థానాల్లో ఉన్నారో చూస్తే మూడు నుంచి వరుసగా దివ్య, సంజనా, రీతూ చౌదరి, రాము, రమ్య మోక్ష, సాయి శ్రీనివాస్​ ఉన్నారట. సాయి, రమ్యతో పోలిస్తే మిగిలిన నలుగురు కాస్తా కూస్తో సేఫ్​ జోన్​లోనే ఉన్నారని టాక్​.

Bigg Boss 9 Telugu : ఈసారి గెలిచేది అమ్మాయే! - బిగ్​ బాస్​ విన్నర్​పై భారీగా ఊహాగానాలు!

ఎలిమినేషన్​ కత్తి ఆ ఇద్దరిపై: ఇక డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్న రమ్య, సాయిలో ఒకరు హౌజ్​ నుంచి ఎలిమినేట్​ కానున్నారు. అయితే నిన్నటి వరకు కూడా లీస్ట్​లో ఉన్న సాయి ఎలిమినేట్​ అవుతాడని అంతా అనుకున్నారు. కానీ అనూహ్యంగా రమ్య మోక్ష ఎలిమినేషన్​ కానున్నట్లు ​టాక్​ నడుస్తోంది. అఫీషియల్​గా ఆదివారం రాత్రి తెలుస్తుంది. కానీ సోషల్​ మీడియాలో మాత్రం రమ్య ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

రమ్య వెళ్లడానికి కారణాలు!: రమ్య ఎలిమినేషన్​ నిజమో, కాదో పక్కన పెడితే.. ఆమె వెళ్లేందుకు కారణాలు అనేకం ఉన్నాయని ఆడియన్స్​ ఫీలవుతున్నారు. ఎందుకంటే సోమవారం నామినేషన్స్​ ఎపిసోడ్​ మినహాయించి ఈ వారం రోజుల్లో రమ్య గేమ్​ ఆడింది ఏమీ లేదు. అంతేకాకుండా వచ్చిన మొదటి వారంలోనే కల్యాణ్​ను అమ్మాయిల పిచ్చోడు అనడం, నామినేషన్స్​లో తనూజను టార్గెట్​ చేయడం, బంధాల కోసం రాలేదంటూనే బాండింగ్స్​ ఏర్పచుకోవడం సహా మిగతా కారణాలు రమ్య ఎలిమినేషన్​కు దారితీసే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ or సింగిల్​: ఇక ఏడో వారంలో డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ ఉంటుందని బిగ్​బాస్​ లవర్స్​ ఎక్స్​పెక్ట్​ చేశారు. సోషల్​ మీడియాలో కూడా ఈ విషయం గురించి వైరల్​ అయ్యింది. అయితే హెల్త్​ రీజన్స్​ వల్ల నామినేషన్స్​లో లేని ఆయేషా మిడ్​ వీక్​లోనే హౌజ్​ నుంచి వెళ్లిపోవడంతో డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ అంటూ వస్తోన్న న్యూస్​కు బ్రేక్​ పడినట్లు అయ్యింది. ఆల్రెడీ ఒకరు వెళ్లిపోవడంతో ఈవారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ లేనట్టే! అంతేకాదు, ఆయేషా వెళ్లిపోయింది కాబట్టి అసలు ఎలిమినేషన్​ ఎత్తేసినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదనే చర్చ నడుస్తోంది. మరి, ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

