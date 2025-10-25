Bigg Boss 9 Telugu: ఏడో వారం ఎలిమినేషన్ - ఆ వైల్డ్కార్డ్ అవుట్! - ఎవరో తెలుసా?
- డేంజర్ జోన్లో ఆరుగురు కంటెస్టెంట్స్! - చివరి ట్విస్ట్ ఉందా??
Published : October 25, 2025 at 5:30 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu 7th Week Elimination: బిగ్బాస్ సీజన్లో ఏడో వారం ఎలిమినేషన్కు టైమ్ ఆసన్నమైంది. ఈ వారం నామినేషన్స్లో పాత కంటెస్టెంట్స్, వైల్డ్కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్ ఉండటంతో ఎవరు ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లనున్నారో తెలుసుకునేందుకు ఆడియన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అసలు నామినేషన్స్లో ఎవరు ఉన్నారు? అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం టాప్లో, డేంజర్లో ఉన్నది ఎవరు? ఎలిమినేషన్ ఛాన్స్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నామినేషన్ లిస్ట్లో ఎనిమిది మంది: ఇమ్మాన్యుయేల్, ఆయేషా కలిసి ఇంట్లో ఉన్న బెలూన్స్ పగలగొట్టి నామినేషన్కు సంబంధించిన కొన్ని టికెట్స్ సంపాదించుకున్నారు. వాటిని తమకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్స్కు ఇవ్వడంతో.. టికెట్ పొందినవారికి నామినేట్ చేసే అవకాశం లభించింది. ఇలా నామినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యే సమయానికి రీతూ చౌదరి, తనూజ, దివ్య, కల్యాణ్, సంజన, రమ్య, రాము, సాయి, అయేషా మొత్తం 9 మంది లిస్ట్లో ఉన్నారు. అయితే ఆరో వారంలో కెప్టెన్గా ఉన్న గౌరవ్ తన దగ్గర ఉన్న పవర్ను ఉపయోగించి ఆయేషాను సేవ్ చేశాడు. అలా నామినేషన్స్ ప్రక్రియ ఎండ్ అయిన తర్వాత మొత్తం 8 మంది ఉన్నారు. అందులో వైల్డ్కార్డ్స్ నుంచి రమ్య మోక్ష, సాయి శ్రీనివాస్, పాత కంటెస్టెంట్స్ను నుంచి తనూజ, రీతూ, దివ్య, కల్యాణ్, సంజనా, రాము ఉన్నారు.
ఓటింగ్ ఎవరికి ఎక్కువ: సోమవారం రోజు నామినేషన్స్ పూర్తవడంతో ఆ నైట్ నుంచి ఓటింగ్ లైన్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. శుక్రవారం అర్ధరాత్రితో క్లోజ్ అయ్యాయి. ఇక ఐదురోజుల పాటు జరిగిన ఓటింగ్లో అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం తనూజ టాప్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్లో కల్యాణ్ ఉన్నాడట. అయితే వీళ్లిద్దరి మధ్య అతి తక్కువ ఓట్ల వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
డేంజర్ జోన్లో ఆరుగురు: నామినేట్ అయిన 8 మందిలో తనూజ, కల్యాణ్ మినహా మిగిలిన ఆరుగురు డేంజర్ జోన్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరికి కూడా కేవలం వందల సంఖ్యలోనే ఓట్ల తేడా ఉన్నట్లు టాక్. అయితే ఎవరు ఏ స్థానాల్లో ఉన్నారో చూస్తే మూడు నుంచి వరుసగా దివ్య, సంజనా, రీతూ చౌదరి, రాము, రమ్య మోక్ష, సాయి శ్రీనివాస్ ఉన్నారట. సాయి, రమ్యతో పోలిస్తే మిగిలిన నలుగురు కాస్తా కూస్తో సేఫ్ జోన్లోనే ఉన్నారని టాక్.
ఎలిమినేషన్ కత్తి ఆ ఇద్దరిపై: ఇక డేంజర్ జోన్లో ఉన్న రమ్య, సాయిలో ఒకరు హౌజ్ నుంచి ఎలిమినేట్ కానున్నారు. అయితే నిన్నటి వరకు కూడా లీస్ట్లో ఉన్న సాయి ఎలిమినేట్ అవుతాడని అంతా అనుకున్నారు. కానీ అనూహ్యంగా రమ్య మోక్ష ఎలిమినేషన్ కానున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. అఫీషియల్గా ఆదివారం రాత్రి తెలుస్తుంది. కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం రమ్య ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రమ్య వెళ్లడానికి కారణాలు!: రమ్య ఎలిమినేషన్ నిజమో, కాదో పక్కన పెడితే.. ఆమె వెళ్లేందుకు కారణాలు అనేకం ఉన్నాయని ఆడియన్స్ ఫీలవుతున్నారు. ఎందుకంటే సోమవారం నామినేషన్స్ ఎపిసోడ్ మినహాయించి ఈ వారం రోజుల్లో రమ్య గేమ్ ఆడింది ఏమీ లేదు. అంతేకాకుండా వచ్చిన మొదటి వారంలోనే కల్యాణ్ను అమ్మాయిల పిచ్చోడు అనడం, నామినేషన్స్లో తనూజను టార్గెట్ చేయడం, బంధాల కోసం రాలేదంటూనే బాండింగ్స్ ఏర్పచుకోవడం సహా మిగతా కారణాలు రమ్య ఎలిమినేషన్కు దారితీసే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
డబుల్ ఎలిమినేషన్ or సింగిల్: ఇక ఏడో వారంలో డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందని బిగ్బాస్ లవర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ విషయం గురించి వైరల్ అయ్యింది. అయితే హెల్త్ రీజన్స్ వల్ల నామినేషన్స్లో లేని ఆయేషా మిడ్ వీక్లోనే హౌజ్ నుంచి వెళ్లిపోవడంతో డబుల్ ఎలిమినేషన్ అంటూ వస్తోన్న న్యూస్కు బ్రేక్ పడినట్లు అయ్యింది. ఆల్రెడీ ఒకరు వెళ్లిపోవడంతో ఈవారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ లేనట్టే! అంతేకాదు, ఆయేషా వెళ్లిపోయింది కాబట్టి అసలు ఎలిమినేషన్ ఎత్తేసినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదనే చర్చ నడుస్తోంది. మరి, ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
