Bigg Boss 9 Telugu 7th Week Elimination : బిగ్​ బాస్​ మాస్​ మంత్రాంగం - ఎలిమినేషన్ డబుల్.. ఎలివేషన్ ట్రిపుల్!

- ఏడో వారంలో రమ్య మోక్ష ఔట్? - కన్ఫామ్ చేస్తున్న సోషల్ ట్రెండ్స్! - వెళ్లిపోయిన కంటిస్టెంట్ రీ-ఎంట్రీ?

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2025 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Bigg Boss 7th Week Elimination : నిజ జీవితంలో అప్పటి వరకూ మనకోసం ప్రాణాలిచ్చేట్టు బిల్డప్ ఇచ్చినవారే ముంచేస్తారు. ఎవరు, ఎప్పుడు, ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో తెలియదు. సరిగ్గా ఈ పాయింట్​ బేస్​ చేసుకొని పుట్టిందే బిగ్​ బాస్​ షో. ఈ రియాలిటీ షో థీమ్ గురించి సింగిల్ వర్డ్​లో చెప్పాలంటే అదొక "మైండ్ గేమ్".

రియల్​ లైఫ్​లో చోటు చేసుకునే సంఘటనలను, సన్నివేశాలను ఒక గేమ్​ ఫ్రేమ్​లో ఫిక్స్​ చేసి చూపించే ప్రయత్నమిది. కాబట్టి, బిగ్​ బాస్​ను "మైండ్​ సెట్"​ యాంగిల్​లో చూడాల్సి ఉంటుంది. కంటిస్టెంట్ల బిహేవియర్​ ను పోస్టు మార్టమ్ చేస్తూ వీక్షించాల్సి ఉంటుంది. కంటెండర్లు కూడా రియల్​ గేమ్​ ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే గేమ్​ కాదు, రియలిస్టిక్​గా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

కానీ.. స్క్రిప్టెడ్​​ గొడవలు, వివాదాలు, క్రియేటెడ్ ట్విస్టులకు మాత్రమే పరిమితమైందనే ఫీలింగ్ చాలా మందిలో ఉంది. యథా ప్రజా తథా రాజా అన్నట్టుగా ప్రేక్షకులు ఏం కోరుకుంటున్నారో అదే ఇవ్వాలి కాబట్టి, బిగ్​ బాస్​ కూడా ట్విస్టుల మీదనే ఫోకస్​ చేసి, షోను ల్యాగ్​ చేస్తూ లాగిస్తున్నాడని అంటున్నారు. ఇలాంటి ఓ తాజా​ ట్విస్టే​ రమ్య ఎలిమినేషన్​!

డబుల్​ ఎలిమినేషన్ :

హెల్త్​ ఇష్యూస్​ కారణంగా మిడ్ వీక్​ ఎలిమినేషన్​లో హౌస్​ను వీడింది అయేషా. దీంతో ఈ వీక్​ ఎలిమినేషన్ ఉండదని కొందరు ఆడియన్స్​ ఫీలయ్యారు. అయితే షో డోస్​ పెంచడంలో భాగంగానే డబుల్​ ఎలిమినేషన్​కు బిగ్​ బాస్​ గ్రీన్ ఫ్లాగ్​ ఎత్తి, రమ్యకు రెడ్ ఫ్లాగ్​ చూపించారని టాక్. ఇవాళ టెలికాస్ట్​ కాబోతున్న షోలో ఈ విషయం లాంఛనమే అంటున్నారు! లీక్స్​ ఈ విషయాన్ని బలంగా చెబుతున్నాయి.

రమ్యనే ఎందుకు? :

"మంచి సామెత విని ఊరుకోవాలి.. అంతేగానీ ఆరాలు తీయకూడదు" అంటాడు కల్యాణ సంబంధం ఉరఫ్ కమల్ హాసన్. రమ్యను ఎందుకు ఎలిమినేట్​ చేశారో రీజన్ చెప్పండని అడిగితే, బిగ్​ బాస్​ కూడా ఇదే క్యాసెట్​ రిపీట్ చేసేట్టున్నాడు.

నిజానికి వైల్డ్​ కార్డ్​ తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ బ్యూటీ.. రఫ్​గా, టఫ్​గా గేమ్ కంటిన్యూ చేసింది. ఫిజికల్ టాస్కుల్లో మేల్​ కంటెస్టెంట్లకు టఫ్​ ఫైట్ ఇచ్చింది. అయితే హౌస్​ మేట్స్​తో ఆమె బిహేవియర్ మరీ ఆడ్​గా ఉందనే చర్చ సాగింది. ఇదే ఆమె మైనస్​ అయితే దివ్వెల మాధురి "అంతకు మించి"కదా అంటున్నారు రమ్య ఫ్యాన్స్.

ఎలివేషనే మెయిన్ :

ఎవరు ఏమనుకున్నా.. షోను ఎలివేట్​ చేయడమే బిగ్​ బాస్​ నిర్వాహకుల అల్టిమేట్ గోల్. ఇంకా చెప్పాలంటే, ఆడియెన్స్ ఏదో ఒకటి అనుకోవడమే వారికి కావాలి. ప్రేక్షకుల్లో విపరీతంగా డిస్కషన్​ జరగాలి. అప్పుడే షో జనాల్లో ఉంటుంది కాబట్టి, ఇలాంటి వాంటెడ్ ట్విస్టులు అనివార్యం అన్నది ఎక్స్​పర్ట్స్​ చెబుతున్న మాట. రమ్య ఎలిమినేషన్​ అందులో భాగమేనని ఫ్యాన్స్​ కూడా ఫీలవుతున్నారు.

మొత్తానికి ఈ సీజన్​ సగటు ప్రేక్షకుల కోణంలో హాట్​ హాట్​గానే సాగుతోంది. రమ్యను దమ్ము శ్రీజతో రీప్లేస్​ చేయనున్నట్టు లీక్స్​ సమాచారం. ఎనిమిదో వారం మిడ్ వీక్‌లో ఆమె రీ-ఎంట్రీ ఉండొచ్చని అంచనా.

