Bigg Boss 9 Telugu 7th Week Elimination : బిగ్ బాస్ మాస్ మంత్రాంగం - ఎలిమినేషన్ డబుల్.. ఎలివేషన్ ట్రిపుల్!
- ఏడో వారంలో రమ్య మోక్ష ఔట్? - కన్ఫామ్ చేస్తున్న సోషల్ ట్రెండ్స్! - వెళ్లిపోయిన కంటిస్టెంట్ రీ-ఎంట్రీ?
Published : October 26, 2025 at 12:11 PM IST
Bigg Boss 7th Week Elimination : నిజ జీవితంలో అప్పటి వరకూ మనకోసం ప్రాణాలిచ్చేట్టు బిల్డప్ ఇచ్చినవారే ముంచేస్తారు. ఎవరు, ఎప్పుడు, ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో తెలియదు. సరిగ్గా ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని పుట్టిందే బిగ్ బాస్ షో. ఈ రియాలిటీ షో థీమ్ గురించి సింగిల్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే అదొక "మైండ్ గేమ్".
రియల్ లైఫ్లో చోటు చేసుకునే సంఘటనలను, సన్నివేశాలను ఒక గేమ్ ఫ్రేమ్లో ఫిక్స్ చేసి చూపించే ప్రయత్నమిది. కాబట్టి, బిగ్ బాస్ను "మైండ్ సెట్" యాంగిల్లో చూడాల్సి ఉంటుంది. కంటిస్టెంట్ల బిహేవియర్ ను పోస్టు మార్టమ్ చేస్తూ వీక్షించాల్సి ఉంటుంది. కంటెండర్లు కూడా రియల్ గేమ్ ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే గేమ్ కాదు, రియలిస్టిక్గా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
కానీ.. స్క్రిప్టెడ్ గొడవలు, వివాదాలు, క్రియేటెడ్ ట్విస్టులకు మాత్రమే పరిమితమైందనే ఫీలింగ్ చాలా మందిలో ఉంది. యథా ప్రజా తథా రాజా అన్నట్టుగా ప్రేక్షకులు ఏం కోరుకుంటున్నారో అదే ఇవ్వాలి కాబట్టి, బిగ్ బాస్ కూడా ట్విస్టుల మీదనే ఫోకస్ చేసి, షోను ల్యాగ్ చేస్తూ లాగిస్తున్నాడని అంటున్నారు. ఇలాంటి ఓ తాజా ట్విస్టే రమ్య ఎలిమినేషన్!
డబుల్ ఎలిమినేషన్ :
హెల్త్ ఇష్యూస్ కారణంగా మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్లో హౌస్ను వీడింది అయేషా. దీంతో ఈ వీక్ ఎలిమినేషన్ ఉండదని కొందరు ఆడియన్స్ ఫీలయ్యారు. అయితే షో డోస్ పెంచడంలో భాగంగానే డబుల్ ఎలిమినేషన్కు బిగ్ బాస్ గ్రీన్ ఫ్లాగ్ ఎత్తి, రమ్యకు రెడ్ ఫ్లాగ్ చూపించారని టాక్. ఇవాళ టెలికాస్ట్ కాబోతున్న షోలో ఈ విషయం లాంఛనమే అంటున్నారు! లీక్స్ ఈ విషయాన్ని బలంగా చెబుతున్నాయి.
రమ్యనే ఎందుకు? :
"మంచి సామెత విని ఊరుకోవాలి.. అంతేగానీ ఆరాలు తీయకూడదు" అంటాడు కల్యాణ సంబంధం ఉరఫ్ కమల్ హాసన్. రమ్యను ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేశారో రీజన్ చెప్పండని అడిగితే, బిగ్ బాస్ కూడా ఇదే క్యాసెట్ రిపీట్ చేసేట్టున్నాడు.
నిజానికి వైల్డ్ కార్డ్ తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ బ్యూటీ.. రఫ్గా, టఫ్గా గేమ్ కంటిన్యూ చేసింది. ఫిజికల్ టాస్కుల్లో మేల్ కంటెస్టెంట్లకు టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చింది. అయితే హౌస్ మేట్స్తో ఆమె బిహేవియర్ మరీ ఆడ్గా ఉందనే చర్చ సాగింది. ఇదే ఆమె మైనస్ అయితే దివ్వెల మాధురి "అంతకు మించి"కదా అంటున్నారు రమ్య ఫ్యాన్స్.
ఎలివేషనే మెయిన్ :
ఎవరు ఏమనుకున్నా.. షోను ఎలివేట్ చేయడమే బిగ్ బాస్ నిర్వాహకుల అల్టిమేట్ గోల్. ఇంకా చెప్పాలంటే, ఆడియెన్స్ ఏదో ఒకటి అనుకోవడమే వారికి కావాలి. ప్రేక్షకుల్లో విపరీతంగా డిస్కషన్ జరగాలి. అప్పుడే షో జనాల్లో ఉంటుంది కాబట్టి, ఇలాంటి వాంటెడ్ ట్విస్టులు అనివార్యం అన్నది ఎక్స్పర్ట్స్ చెబుతున్న మాట. రమ్య ఎలిమినేషన్ అందులో భాగమేనని ఫ్యాన్స్ కూడా ఫీలవుతున్నారు.
మొత్తానికి ఈ సీజన్ సగటు ప్రేక్షకుల కోణంలో హాట్ హాట్గానే సాగుతోంది. రమ్యను దమ్ము శ్రీజతో రీప్లేస్ చేయనున్నట్టు లీక్స్ సమాచారం. ఎనిమిదో వారం మిడ్ వీక్లో ఆమె రీ-ఎంట్రీ ఉండొచ్చని అంచనా.