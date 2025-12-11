Telangana Panchayat Elections Results2025

Bigg Boss 9 Telugu Mid Week Elimination
Bigg Boss 9 Telugu Mid Week Elimination (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025

Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Mid Week Elimination: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 ఎండింగ్​కు చేరుకుంది. మరికొన్ని రోజుల్లో ఈ షోకు శుభం కార్డు పడనుంది. ఇప్పటికే కల్యాణ్​ ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ కాగా.. రెండో ఫైనలిస్ట్​ కోసం ఈ వారం టాస్క్​లు పెడుతున్నాడు బిగ్​బాస్​. ఇదిలా ఉంటే ఈ వారం బిగ్​బాస్ షాకింగ్​ డెసిషన్​ తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అదే డబుల్​ ఎలిమినేషన్​. అందులోనూ మిడ్​వీక్​ ఎలిమినేషన్​ ఉంటుందని టాక్​. మరి డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ అయితే ఎవరు వెళ్లేది? మిడ్​వీక్​ ఎలిమినేషన్​లో బయటికి వెళ్లే అవకాశం ఎవరికి ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నామినేషన్స్​లో ఆరుగురు: బిగ్​బాస్​లో నామినేషన్స్​ అంటే గొడవలు మామూలుగా ఉండవు. ఒకరిపై ఒకరు పర్సనల్​ విషయాలు చెప్పి మరీ నామినేట్​ చేస్తుంటారు. గత కొన్ని వారాలుగా ఇదే జరుగుతోంది. అయితే ఫినాలే దగ్గరపడుతుండటంతో 14 వారంలో ఎటువంటి గొడవలూ లేకుండా నామినేషన్స్​ పూర్తి చేశాడు బిగ్​బాస్​. ఎవరు ఎవర్ని నామినేట్​ చేసే పనిలేకుండా ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్​ అయిన కల్యాణ్​ మినహా మిగిలిన ఆరుగురు తనూజ, డీమాన్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​, సంజనా, సుమన్​ శెట్టి, భరణిని నామినేట్​ చేసి షాక్​ ఇచ్చాడు. ఇక ఆరుగురిలో ఒకరు సేవ్​ అయ్యి సెకండ్​ ఫైనలిస్ట్​ అయ్యేందుకు టాస్క్​లు పెడుతున్నాడు.

డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ : ఇదిలా ఉంటే ఈ వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​కు ప్లాన్​ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఈ వారం తీసేస్తే వచ్చే వారం ఫినాలే వీక్​. ఫైనల్​కు టాప్​ 5 కంటెస్టెంట్స్​ మాత్రమే చేరుకుంటారు. కానీ ప్రస్తుతం హౌజ్​లో ఏడుగురు ఉన్నారు. సో ఫినాలే వీక్​కు టాప్​ 5 తీసుకుంటే ఈ వారం కచ్చితంగా డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ జరగాల్సిందే. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరిని బయటికి పంపించేందుకు బిగ్​బాస్​ టీమ్​ ట్రై చేస్తున్నట్లు.. ఇందులో భాగంగానే మిడ్​వీక్​ ఎలిమినేషన్​ ఇంప్లిమెంట్​ చేయనున్నట్లు టాక్​.

డేంజర్​ జోన్​లో ముగ్గురు: ఈ వారం నామినేషన్స్​లో ఆరుగురు ఉంటే అనధికారిక పోల్స్​, సోషల్​ మీడియా ప్రకారం ఎప్పటిలానే తనూజ టాప్​ ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ ఒక్క ప్లేస్​ మినహా మిగిలిన ఐదు స్థానాల కోసం ఐదుగురు పోటీపడుతున్నారు. ఎందుకంటే సోమవారం రాత్రి నుంచి ఓటింగ్​ ఓపెన్​ కాగా తనూజ తప్పించి మిగిలిన వారి ప్లేస్​లు మారుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా చూసుకుంటే నెంబర్​ 2లో డీమాన్​ పవన్​, మూడో ప్లేస్​లో ఇమ్మాన్యుయేల్​, నాలుగులో భరణి, 5లో సంజనా, చివరగా సుమన్ శెట్టి ఉన్నారని టాక్​. అంటే డేంజర్​ జోన్​లో భరణి, సంజనా, సుమన్​ ఉన్నారు. అయితే మిడ్​ వీక్​ ఎలిమినేషన్​ ఉంటే బయటికి వెళ్లే కంటెస్టెంట్స్​ ఎవరంటే అందరూ చెప్పే పేరు సుమన్​ శెట్టి. ఓటింగ్​లో తక్కువ ఉండటంతో పాటు ఈ వారం పర్ఫార్మెన్స్​ కూడా అంతగా లేదు. కాబట్టి వారం మధ్యలో ఎలిమినేషన్​ చేపట్టి, లీస్ట్​ ఓటింగ్​ వచ్చిన వారిని పంపించాలి అంటే సుమన్​ ఎలిమినేట్​ కావడం పక్కా అని సమాచారం. ఒకవేళ సుమన్​ను సండే ఎపిసోడ్​ వరకు ఉంచితే మిడ్​ వీక్​ ఎలిమినేషన్​లో భాగంగా సంజనా, భరణి వీళ్లిద్దరిలో ఒకరు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఎక్కువ అవకాశాలు అయితే సంజనాకే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇది జరగడానికీ అవకాశం: సోషల్​ మీడియాలో మరో న్యూస్​ చక్కర్లు కొడుతోంది. అదేంటంటే ఈ సీజన్​లో టాప్​ 6 ను తీసుకుంటారని టాక్​. ఇదే నిజమైతే ఆరుగురుని ఫినాలే వీక్​ చేర్చి వారం మధ్యలో ఒకరిని ఎలిమినేట్​ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే గత సీజన్స్​లో ఇదే పద్ధతి రిపీట్​ అయ్యింది. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే మిడ్​ వీక్​ ఎలిమినేషన్​ తీసేసి సుమన్​ శెట్టిని ఆదివారం పంపించే అవకాశం ఉంటుంది. ఎలా జరిగినా ఫస్ట్​ సుమన్​ శెట్టి బయటికి వెళ్లడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. మరి, ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

