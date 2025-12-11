BB 9 Telugu Mid Week: మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్కు బిగ్బాస్ ప్లాన్ - ఆ కంటెస్టెంట్ అవుట్?
- మరో పది రోజుల్లో బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ఫినాలే - 14వ వారం నామినేషన్స్లో ఆరుగురు!
Published : December 11, 2025 at 3:21 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Mid Week Elimination: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ఎండింగ్కు చేరుకుంది. మరికొన్ని రోజుల్లో ఈ షోకు శుభం కార్డు పడనుంది. ఇప్పటికే కల్యాణ్ ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ కాగా.. రెండో ఫైనలిస్ట్ కోసం ఈ వారం టాస్క్లు పెడుతున్నాడు బిగ్బాస్. ఇదిలా ఉంటే ఈ వారం బిగ్బాస్ షాకింగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అదే డబుల్ ఎలిమినేషన్. అందులోనూ మిడ్వీక్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందని టాక్. మరి డబుల్ ఎలిమినేషన్ అయితే ఎవరు వెళ్లేది? మిడ్వీక్ ఎలిమినేషన్లో బయటికి వెళ్లే అవకాశం ఎవరికి ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నామినేషన్స్లో ఆరుగురు: బిగ్బాస్లో నామినేషన్స్ అంటే గొడవలు మామూలుగా ఉండవు. ఒకరిపై ఒకరు పర్సనల్ విషయాలు చెప్పి మరీ నామినేట్ చేస్తుంటారు. గత కొన్ని వారాలుగా ఇదే జరుగుతోంది. అయితే ఫినాలే దగ్గరపడుతుండటంతో 14 వారంలో ఎటువంటి గొడవలూ లేకుండా నామినేషన్స్ పూర్తి చేశాడు బిగ్బాస్. ఎవరు ఎవర్ని నామినేట్ చేసే పనిలేకుండా ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ అయిన కల్యాణ్ మినహా మిగిలిన ఆరుగురు తనూజ, డీమాన్, ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజనా, సుమన్ శెట్టి, భరణిని నామినేట్ చేసి షాక్ ఇచ్చాడు. ఇక ఆరుగురిలో ఒకరు సేవ్ అయ్యి సెకండ్ ఫైనలిస్ట్ అయ్యేందుకు టాస్క్లు పెడుతున్నాడు.
డబుల్ ఎలిమినేషన్ : ఇదిలా ఉంటే ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్కు ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఈ వారం తీసేస్తే వచ్చే వారం ఫినాలే వీక్. ఫైనల్కు టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ మాత్రమే చేరుకుంటారు. కానీ ప్రస్తుతం హౌజ్లో ఏడుగురు ఉన్నారు. సో ఫినాలే వీక్కు టాప్ 5 తీసుకుంటే ఈ వారం కచ్చితంగా డబుల్ ఎలిమినేషన్ జరగాల్సిందే. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరిని బయటికి పంపించేందుకు బిగ్బాస్ టీమ్ ట్రై చేస్తున్నట్లు.. ఇందులో భాగంగానే మిడ్వీక్ ఎలిమినేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయనున్నట్లు టాక్.
డేంజర్ జోన్లో ముగ్గురు: ఈ వారం నామినేషన్స్లో ఆరుగురు ఉంటే అనధికారిక పోల్స్, సోషల్ మీడియా ప్రకారం ఎప్పటిలానే తనూజ టాప్ ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ ఒక్క ప్లేస్ మినహా మిగిలిన ఐదు స్థానాల కోసం ఐదుగురు పోటీపడుతున్నారు. ఎందుకంటే సోమవారం రాత్రి నుంచి ఓటింగ్ ఓపెన్ కాగా తనూజ తప్పించి మిగిలిన వారి ప్లేస్లు మారుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా చూసుకుంటే నెంబర్ 2లో డీమాన్ పవన్, మూడో ప్లేస్లో ఇమ్మాన్యుయేల్, నాలుగులో భరణి, 5లో సంజనా, చివరగా సుమన్ శెట్టి ఉన్నారని టాక్. అంటే డేంజర్ జోన్లో భరణి, సంజనా, సుమన్ ఉన్నారు. అయితే మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ ఉంటే బయటికి వెళ్లే కంటెస్టెంట్స్ ఎవరంటే అందరూ చెప్పే పేరు సుమన్ శెట్టి. ఓటింగ్లో తక్కువ ఉండటంతో పాటు ఈ వారం పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అంతగా లేదు. కాబట్టి వారం మధ్యలో ఎలిమినేషన్ చేపట్టి, లీస్ట్ ఓటింగ్ వచ్చిన వారిని పంపించాలి అంటే సుమన్ ఎలిమినేట్ కావడం పక్కా అని సమాచారం. ఒకవేళ సుమన్ను సండే ఎపిసోడ్ వరకు ఉంచితే మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్లో భాగంగా సంజనా, భరణి వీళ్లిద్దరిలో ఒకరు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఎక్కువ అవకాశాలు అయితే సంజనాకే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇది జరగడానికీ అవకాశం: సోషల్ మీడియాలో మరో న్యూస్ చక్కర్లు కొడుతోంది. అదేంటంటే ఈ సీజన్లో టాప్ 6 ను తీసుకుంటారని టాక్. ఇదే నిజమైతే ఆరుగురుని ఫినాలే వీక్ చేర్చి వారం మధ్యలో ఒకరిని ఎలిమినేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే గత సీజన్స్లో ఇదే పద్ధతి రిపీట్ అయ్యింది. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ తీసేసి సుమన్ శెట్టిని ఆదివారం పంపించే అవకాశం ఉంటుంది. ఎలా జరిగినా ఫస్ట్ సుమన్ శెట్టి బయటికి వెళ్లడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. మరి, ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే వెయిట్ చేయాల్సిందే.
