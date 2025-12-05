ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: ఓటింగ్​లో పెను మార్పులు - ఆ కంటెస్టెంట్​ అవుట్​?!

- రోజురోజుకూ తారుమారవుతున్న నంబర్స్ - ఓటింగ్​పై టికెట్​ టు ఫినాలే ఎఫెక్ట్​!

Bigg Boss 9 Telugu 13th Week Voting
Bigg Boss 9 Telugu 13th Week Voting (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu 13th Week Voting: బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 క్లైమాక్స్​కు చేరువలో ఉంది. గ్రాండ్ ఫినాలేకు సమయం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ హౌజ్​లో ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొంటోంది. ఇక ప్రస్తుతం హౌజ్​లో ఫస్ట్​ ఫైనలిస్ట్ కోసం​ టాస్కులు జరుగుతుండటంతో ఈ గేమ్ షో మరింత రసవత్తరంగా మారింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ వారం ఓటింగ్​లో కూడా చాలా మార్పులే జరిగాయి. చాలా వరకు టాప్​ 5 ని డిసైడ్​ చేసే వీక్​ కావడంతో ఫ్యాన్స్​ అంతా తమ ఫేవరెట్​ కంటెస్టెంట్స్​ను ముందు నిలిపేందుకు భారీగా ఓట్లు వేస్తున్నారు. ఇంతకీ 13 వారం నామినేషన్స్​లో ఎవరెవన్నారు? ఓటింగ్ ట్రెండ్స్ ఎలా కొనసాగుతున్నాయి? ఎవరు డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్నారు? ఈ వారం ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

13వ వారం నామినేషన్స్ రసవత్తరంగా కొనసాగాయి. ఈసారి బిగ్​బాస్ ఇచ్చిన టాస్క్ ప్రకారం ప్రతీ కంటెస్టెంట్ ఇద్దరి పేర్లు చెబుతూ.. వారి కారణాలు తెలిపి, షుగర్​ బాటిల్స్ తలపై పగులగొట్టి నామినేట్​ చేయాలి. దీంతో హౌజ్​ మొత్తం వాతావరణం ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తంగా మారిపోయింది. తీవ్ర వాదనలు, కౌంటర్లు, భావోద్వేగ క్షణాలు, సిల్లీ కారణాలు.. ఇలా హోరాహోరీగా సాగాయి. ఇలా నామినేషన్​ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తి అయ్యేసరికి లిస్ట్​లో సంజనా, భరణి, రీతూ, డీమాన్​, సుమన్​ శెట్టి, తనూజ ఉన్నారు.

ఇక నామినేషన్స్ ముగిసిన వెంటనే ఓటింగ్​ ప్రక్రియ పూర్తయ్యింది. సోమవారం రాత్రి నుంచి ఇప్పటివరకూ పోలైన ఓట్లు.. సోషల్ మీడియా, ఫ్యాన్ పేజ్ పోల్స్, అన్ అఫీషియల్ ట్రాకర్స్ ప్రకారం.. ఈ వారం ఓటింగ్​లో తనూజ పుట్టస్వామి దూసుకెళ్తోంది. దాదాపు ఈ వారం నామినేషన్స్​లో కల్యాణ్ లేకపోవడంతో అతనికి వచ్చే ఓట్లు కూడా తనూజాకే పడుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది. ఇక తనూజ తర్వాత రెండో స్థానం నుంచి వరుసగా డీమాన్​ పవన్​, భరణి శంకర్​, సంజనా గల్రానీ, రీతూ చౌదరి, సుమన్​ శెట్టి ఉన్నారు.

డేంజర్​ జోన్​లో ముగ్గురు: ఈ అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం రీతూ చౌదరి, సంజనా, సుమన్​ శెట్టి ముగ్గురూ డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురిలో సుమన్​శెట్టి ఎలిమినేషన్​కే ఎక్కువ ఛాన్స్​లు ఉన్నట్టు బిగ్​బాస్ విశ్లేషకులు, బీబీ లవర్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే.. టికెట్ టు ఫినాలే రేసు కొనసాగుతుండటం, ఓటింగ్‌ శుక్రవారం అర్థరాత్రి వరకు కొనసాగుతుంది కాబట్టి, పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయో? ఈ వారం ఎవరు బయటపడతారో? వేచి చూడాలి.

డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ ఉంటుందా?: ఈ వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​కు కూడా అవకాశం ఉందని టాక్​. అందుకు కూడా కారణం ఉంది. ప్రస్తుతం 13వ వారం నడుస్తోంది. ఇంకా రెండు వారాల సమయం మాత్రమే ఉంది. ప్రెజెంట్​ హౌజ్​లో 8 మంది ఉన్నారు. ఈ వారం ఒకరు పోతే మిగిలేది 7 మంది. ఫినాలేకి టాప్​ 5 ఉండాలి కాబట్టి ఈ వారం లేదా వచ్చే వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ జరగాలి. ఒకవేళ ఈ లెక్క ప్రకారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ ఉండాలి అంటే సుమన్​ శెట్టి, సంజనా బయటికి వెళ్లే అవకాశం ఉందని టాక్​.

