Bigg Boss 9 Telugu: ఓటింగ్లో పెను మార్పులు - ఆ కంటెస్టెంట్ అవుట్?!
- రోజురోజుకూ తారుమారవుతున్న నంబర్స్ - ఓటింగ్పై టికెట్ టు ఫినాలే ఎఫెక్ట్!
Published : December 5, 2025 at 4:55 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu 13th Week Voting: బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 క్లైమాక్స్కు చేరువలో ఉంది. గ్రాండ్ ఫినాలేకు సమయం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ హౌజ్లో ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొంటోంది. ఇక ప్రస్తుతం హౌజ్లో ఫస్ట్ ఫైనలిస్ట్ కోసం టాస్కులు జరుగుతుండటంతో ఈ గేమ్ షో మరింత రసవత్తరంగా మారింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ వారం ఓటింగ్లో కూడా చాలా మార్పులే జరిగాయి. చాలా వరకు టాప్ 5 ని డిసైడ్ చేసే వీక్ కావడంతో ఫ్యాన్స్ అంతా తమ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్స్ను ముందు నిలిపేందుకు భారీగా ఓట్లు వేస్తున్నారు. ఇంతకీ 13 వారం నామినేషన్స్లో ఎవరెవన్నారు? ఓటింగ్ ట్రెండ్స్ ఎలా కొనసాగుతున్నాయి? ఎవరు డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారు? ఈ వారం ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
13వ వారం నామినేషన్స్ రసవత్తరంగా కొనసాగాయి. ఈసారి బిగ్బాస్ ఇచ్చిన టాస్క్ ప్రకారం ప్రతీ కంటెస్టెంట్ ఇద్దరి పేర్లు చెబుతూ.. వారి కారణాలు తెలిపి, షుగర్ బాటిల్స్ తలపై పగులగొట్టి నామినేట్ చేయాలి. దీంతో హౌజ్ మొత్తం వాతావరణం ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తంగా మారిపోయింది. తీవ్ర వాదనలు, కౌంటర్లు, భావోద్వేగ క్షణాలు, సిల్లీ కారణాలు.. ఇలా హోరాహోరీగా సాగాయి. ఇలా నామినేషన్ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తి అయ్యేసరికి లిస్ట్లో సంజనా, భరణి, రీతూ, డీమాన్, సుమన్ శెట్టి, తనూజ ఉన్నారు.
ఇక నామినేషన్స్ ముగిసిన వెంటనే ఓటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యింది. సోమవారం రాత్రి నుంచి ఇప్పటివరకూ పోలైన ఓట్లు.. సోషల్ మీడియా, ఫ్యాన్ పేజ్ పోల్స్, అన్ అఫీషియల్ ట్రాకర్స్ ప్రకారం.. ఈ వారం ఓటింగ్లో తనూజ పుట్టస్వామి దూసుకెళ్తోంది. దాదాపు ఈ వారం నామినేషన్స్లో కల్యాణ్ లేకపోవడంతో అతనికి వచ్చే ఓట్లు కూడా తనూజాకే పడుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది. ఇక తనూజ తర్వాత రెండో స్థానం నుంచి వరుసగా డీమాన్ పవన్, భరణి శంకర్, సంజనా గల్రానీ, రీతూ చౌదరి, సుమన్ శెట్టి ఉన్నారు.
డేంజర్ జోన్లో ముగ్గురు: ఈ అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం రీతూ చౌదరి, సంజనా, సుమన్ శెట్టి ముగ్గురూ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురిలో సుమన్శెట్టి ఎలిమినేషన్కే ఎక్కువ ఛాన్స్లు ఉన్నట్టు బిగ్బాస్ విశ్లేషకులు, బీబీ లవర్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే.. టికెట్ టు ఫినాలే రేసు కొనసాగుతుండటం, ఓటింగ్ శుక్రవారం అర్థరాత్రి వరకు కొనసాగుతుంది కాబట్టి, పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయో? ఈ వారం ఎవరు బయటపడతారో? వేచి చూడాలి.
డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందా?: ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్కు కూడా అవకాశం ఉందని టాక్. అందుకు కూడా కారణం ఉంది. ప్రస్తుతం 13వ వారం నడుస్తోంది. ఇంకా రెండు వారాల సమయం మాత్రమే ఉంది. ప్రెజెంట్ హౌజ్లో 8 మంది ఉన్నారు. ఈ వారం ఒకరు పోతే మిగిలేది 7 మంది. ఫినాలేకి టాప్ 5 ఉండాలి కాబట్టి ఈ వారం లేదా వచ్చే వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ జరగాలి. ఒకవేళ ఈ లెక్క ప్రకారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉండాలి అంటే సుమన్ శెట్టి, సంజనా బయటికి వెళ్లే అవకాశం ఉందని టాక్.
