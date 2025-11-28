Bigg Boss 9 Telugu: సింగిల్ అయితే "ఆమె"! - డబుల్ అయితే ఆ ఇద్దరు!!
- ఉత్కంఠగా సాగిన 12వ వారం ఓటింగ్ - డేంజర్ జోన్లో మొత్తం నలుగురు
Published : November 28, 2025 at 4:06 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu 12th Week Voting: బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 దాదాపు క్లైమాక్స్కు చేరుకుంది. సెప్టెంబర్ 07న ప్రారంభమైన ఈ రియాలిటీ షో 12వ వారం ఎండింగ్కు వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వారం నామినేషన్స్ హోరాహోరీగా సాగాయి. ఈ నామినేషన్ వార్తో కంటెస్టెంట్ల మధ్య గొడవ ఓ రేంజ్లో చోటుచేసుకుంది. మరీ ముఖ్యంగా కల్యాణ్ - డీమాన్, రీతూ, సంజనా - రీతూ మధ్య గొడవ గట్టిగానే జరిగింది. ఇంతకీ ఎవరెవరు నామినేట్ అయ్యారు? ఓటింగ్స్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సేఫ్ అయ్యేది ఎవరు.. డేంజర్లో ఎవరు ఉన్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నామినేషన్స్లో 8 మంది: 12వ వారం రెండు విధానాలుగా నామినేషన్స్ నిర్వహించారు. పబ్లిక్, ప్రైవేట్ అంటూ రెండు రకాలుగా కంటెస్టెంట్స్ చేత నామినేషన్ చేయించారు. ప్రైవేట్ నామినేషన్స్ సజావుగా సాగినా.. పబ్లిక్ నామినేషన్స్ మాత్రం వేరే లెవల్లో సాగాయి. గేమ్ స్ట్రాటజీలు, అగ్రెసివ్ నేచర్, భావోద్వేగాలు, ఆగ్రహం, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నీ ఒకేసారి పేలిపోవడంతో హౌజ్ అల్లకల్లోలం నెలకొంది. దీంతో 12 వారం నామినేషన్స్లో కెప్టెన్ రీతూ మినహా మిగిలిన ఎనిమిది మంది అంటే తనూజ, కళ్యాణ్, దివ్య, భరణి ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజనా, డీమాన్ పవన్, సుమన్ శెట్టి ఉన్నారు. స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్స్ అందరూ నామినేషన్స్లో ఉండటంతో 12 వారంలో ఓటింగ్ ఉత్కంఠ రేపుతోంది. అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఫస్ట్, రెండు స్థానాల్లో తనూజ, కల్యాణ్ పడాల మధ్య నెక్ టు నెక్ ఫైట్ సాగుతుందని.. దాదాపు 65 శాతం ఓట్లను వీళ్లిద్దరే షేర్ చేసుకుంటున్నారని టాక్. ఇక మూడో స్థానం నుంచి చూసుకుంటే వరుసగా ఇమ్మాన్యుయేల్, డీమాన్ పవన్, భరణి, సుమన్ శెట్టి, సంజనా, దివ్య ఉన్నారు.
ఆమె ఎలిమినేషన్ పక్కా!: ఎనిమిది మందిలో తనూజ, కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, డీమాన్ సేఫ్ స్థానంలో ఉండగా.. డేంజర్ జోన్లో భరణి, సుమన్ శెట్టి, సంజనా, దివ్య ఉన్నారు. ఈ నలుగురిలో ఒకరు ఎలిమినేట్ కానున్నారు. మరీ, ముఖ్యంగా దివ్య నిఖిత ఎలిమినేషన్ పక్కా అని సమాచారం. గత వారమే ఎలిమినేట్ కావాల్సి ఉండగా.. ఇమ్మాన్యుయేల్ పవరాస్త్ర వాడి ఎలిమినేషన్ను రద్దు చేయడంతో దివ్య సేవ్ అయ్యింది. ఇక ఈ వారం అటువంటి పవర్స్ ఎవరి దగ్గర లేవు కాబట్టి దివ్య ఎలిమినేట్ కావడం దాదాపు ఖాయమైందని తెలుస్తోంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకో ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉందని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉందంటే 'సంజనా, దివ్య' లేదంటే 'సుమన్ శెట్టి, దివ్య' ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని టాక్.
డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఎందుకు: ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ అనడానికి గల కారణాలు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి. వాటి ప్రకారం చూస్తే.. 15వ వారం గ్రాండ్ ఫినాలే. ఈ వీక్ని పక్కనపెడితే ఈ వారంతో కలిపి మిగిలింది మూడు వారాలే. ప్రస్తుతం హౌజ్లో 9 మంది ఉన్నారు. అందులో ఐదుగురు ఫినాలే వీక్కు చేరుకుంటే.. మిగిలిన నలుగురు ఎలిమినేట్ అవ్వాలి. అంటే ఈ వారంతో కలిసి.. మిగిలిన మూడు వారాల్లో నలుగురు కంటెస్టెంట్స్ ఎలిమినేట్ కావాల్సి ఉంది. వారానికి ఒక్కరిని చేస్తే వెళ్లేది ముగ్గురే. కాబట్టి.. ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్కు అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ఒకవేళ ఈ వారం లేదంటే వచ్చేవారమైనా ఉంటుంది.
అయితే ఇక్కడ ఇంకో ట్విస్ట్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సీజన్ 7 మాదిరి ఈ సీజన్లో కూడా టాప్ 6 కంటెస్టెంట్స్ను ఫినాలే వీక్లో ఉంచితే.. అప్పుడు మిగిలేది ముగ్గురు మాత్రమే. ఆ ముగ్గురు మూడు వారాల్లో ఎలిమినేట్ అవుతారు. సో ఇక డబుల్ ఎలిమినేషన్ అనేది ఉండదు. ఏది అయినా బిగ్బాస్ చేతుల్లోనే నిర్ణయం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు ఎలిమినేట్ అనేది తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీకెండ్ ఎపిసోడ్ వరకు ఆగాల్సిందే.
