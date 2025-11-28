ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: సింగిల్​ అయితే "ఆమె"! - డబుల్​ అయితే ఆ ఇద్దరు​!!

- ఉత్కంఠగా సాగిన 12వ వారం ఓటింగ్​ - డేంజర్​ జోన్​లో మొత్తం నలుగురు

Bigg Boss 9 Telugu 12th Week Voting
Bigg Boss 9 Telugu 12th Week Voting (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 4:06 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu 12th Week Voting: బిగ్​బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 దాదాపు క్లైమాక్స్​కు చేరుకుంది. సెప్టెంబర్ 07న ప్రారంభమైన ఈ రియాలిటీ షో 12వ వారం ఎండింగ్​కు వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వారం నామినేషన్స్ హోరాహోరీగా సాగాయి. ఈ నామినేషన్ వార్​తో కంటెస్టెంట్ల మధ్య గొడవ ఓ రేంజ్​లో చోటుచేసుకుంది. మరీ ముఖ్యంగా కల్యాణ్​ - డీమాన్​, రీతూ, సంజనా - రీతూ మధ్య గొడవ గట్టిగానే జరిగింది. ఇంతకీ ఎవరెవరు నామినేట్ అయ్యారు? ఓటింగ్స్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సేఫ్​ అయ్యేది ఎవరు.. డేంజర్​లో ఎవరు ఉన్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నామినేషన్స్​లో 8 మంది: 12వ వారం రెండు విధానాలుగా నామినేషన్స్​ నిర్వహించారు. పబ్లిక్​, ప్రైవేట్​ అంటూ రెండు రకాలుగా కంటెస్టెంట్స్​ చేత నామినేషన్​ చేయించారు. ప్రైవేట్​ నామినేషన్స్​ సజావుగా సాగినా.. పబ్లిక్​ నామినేషన్స్​ మాత్రం వేరే లెవల్​లో సాగాయి. గేమ్‌ స్ట్రాటజీలు, అగ్రెసివ్‌ నేచర్​, భావోద్వేగాలు, ఆగ్రహం, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నీ ఒకేసారి పేలిపోవడంతో హౌజ్​ అల్లకల్లోలం నెలకొంది. దీంతో 12 వారం నామినేషన్స్​లో కెప్టెన్​ రీతూ మినహా మిగిలిన ఎనిమిది మంది అంటే తనూజ, కళ్యాణ్, దివ్య, భరణి ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజనా, డీమాన్ పవన్, సుమన్ శెట్టి ఉన్నారు. స్ట్రాంగ్​ కంటెస్టెంట్స్​ అందరూ నామినేషన్స్​లో ఉండటంతో 12 వారంలో ఓటింగ్ ఉత్కంఠ రేపుతోంది. అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఫస్ట్​, రెండు స్థానాల్లో తనూజ, కల్యాణ్ పడాల మధ్య నెక్ టు నెక్ ఫైట్ సాగుతుందని.. దాదాపు 65 శాతం ఓట్లను వీళ్లిద్దరే షేర్ చేసుకుంటున్నారని టాక్​. ఇక మూడో స్థానం నుంచి చూసుకుంటే వరుసగా ఇమ్మాన్యుయేల్​, డీమాన్​ పవన్​, భరణి, సుమన్​ శెట్టి, సంజనా, దివ్య ఉన్నారు.

ఆమె ఎలిమినేషన్​ పక్కా!: ఎనిమిది మందిలో తనూజ, కల్యాణ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​, డీమాన్​ సేఫ్​ స్థానంలో ఉండగా.. డేంజర్​ జోన్​లో భరణి, సుమన్​ శెట్టి, సంజనా, దివ్య ఉన్నారు. ఈ నలుగురిలో ఒకరు ఎలిమినేట్​ కానున్నారు. మరీ, ముఖ్యంగా దివ్య నిఖిత ఎలిమినేషన్​ పక్కా అని సమాచారం. గత వారమే ఎలిమినేట్​ కావాల్సి ఉండగా.. ఇమ్మాన్యుయేల్​ పవరాస్త్ర వాడి ఎలిమినేషన్​ను రద్దు చేయడంతో దివ్య సేవ్​ అయ్యింది. ఇక ఈ వారం అటువంటి పవర్స్​ ఎవరి దగ్గర లేవు కాబట్టి దివ్య ఎలిమినేట్​ కావడం దాదాపు ఖాయమైందని తెలుస్తోంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకో ట్విస్ట్​ ఏంటంటే ఈ వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ కూడా ఉండే అవకాశం ఉందని సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ ఉందంటే 'సంజనా, దివ్య' లేదంటే 'సుమన్​ శెట్టి, దివ్య' ఎలిమినేట్​ అయ్యే అవకాశం ఉందని టాక్​.

డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ ఎందుకు: ఈ వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ అనడానికి గల కారణాలు కూడా వైరల్​ అవుతున్నాయి. వాటి ప్రకారం చూస్తే.. 15వ వారం గ్రాండ్ ఫినాలే. ఈ వీక్‌ని పక్కనపెడితే ఈ వారంతో కలిపి మిగిలింది మూడు వారాలే. ప్రస్తుతం హౌజ్​లో 9 మంది ఉన్నారు. అందులో ఐదుగురు ఫినాలే వీక్​కు చేరుకుంటే.. మిగిలిన నలుగురు ఎలిమినేట్ అవ్వాలి. అంటే ఈ వారంతో కలిసి.. మిగిలిన మూడు వారాల్లో నలుగురు కంటెస్టెంట్స్ ఎలిమినేట్ కావాల్సి ఉంది. వారానికి ఒక్కరిని చేస్తే వెళ్లేది ముగ్గురే. కాబట్టి.. ఈ వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​కు అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ఒకవేళ ఈ వారం లేదంటే వచ్చేవారమైనా ఉంటుంది.

అయితే ఇక్కడ ఇంకో ట్విస్ట్​ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సీజన్​ 7 మాదిరి ఈ సీజన్​లో కూడా టాప్​ 6 కంటెస్టెంట్స్​ను ఫినాలే వీక్​లో ఉంచితే.. అప్పుడు మిగిలేది ముగ్గురు మాత్రమే. ఆ ముగ్గురు మూడు వారాల్లో ఎలిమినేట్​ అవుతారు. సో ఇక డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ అనేది ఉండదు. ఏది అయినా బిగ్​బాస్​ చేతుల్లోనే నిర్ణయం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు ఎలిమినేట్​ అనేది తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీకెండ్​ ఎపిసోడ్​ వరకు ఆగాల్సిందే.

