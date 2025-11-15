Bihar Election Results 2025

Bigg Boss 9 Telugu 10th Week Elimination
Bigg Boss 9 Telugu 10th Week Elimination (ETV Bharat)
Published : November 15, 2025 at 1:54 PM IST

Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu 10th Week Elimination: బిగ్​బాస్ తొమ్మిదో సీజన్​ 10వ వారం ఎండింగ్​కు చేరుకుంది. ఇప్పటికే హౌజ్​ నుంచి 11 మంది ఎలిమినేట్​ కాగా.. మరో ఎలిమినేషన్​కు సమయం ఆసన్నమైంది. అయితే ఈ వారం నామినేషన్లు సాగిన తీరు ఎవ్వరూ కూడా అంచనా వేయలేని విధంగా ఉంది. డ్రామా, క్లాష్‌లు, ట్విస్ట్‌లు కలిసి ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠలో ముంచేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎవరు నామినేషన్స్​లో ఉన్నారు? ఎవరికి ఎంత శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది? ఎవరు సేఫ్ జోన్​లో ఉన్నారు? ఫైనల్లీ ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.

నామినేషన్స్​లో పది మంది: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో నామినేషన్స్​ ప్రక్రియలు ఒక్కోసారి ఊహించని విధంగా ఉంటున్నాయి. పదో వారం నామినేషన్ ప్రక్రియను బిగ్​బాస్ మరింత నాటకీయంగా రూపొందించాడు. హౌజ్​మేట్స్‌ను గార్డెన్ ఏరియాలో కూర్చోబెట్టి, ఎవరు నామినేట్ అవుతారో వారి మీద బురద నీరు పడేలా టాస్క్ ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో నామినేషన్స్ మాటల యుద్ధానికి, భావోద్వేగాలకు, విమర్శలకు వేదిక అయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇమ్మాన్యుయేల్-భరణి, రీతూ-దివ్య, గౌరవ్-సంజనా, కల్యాణ్​ - నిఖిల్​ మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఇక ఈ ప్రక్రియ ముగిసిందనుకునే సమయంలో "ఈ వారం అందరూ నామినేట్" అంటూ బిగ్​బాస్ ప్రకటన చేసి అటు హౌజ్​మేట్స్​తో సహా ఇటు ఆడియన్స్​కు షాక్​ ఇచ్చారు. కెప్టెన్ ఇమ్మాన్యుయేల్‌కు ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉండటంతో సేఫ్ అయ్యారు. దీంతో ఇమ్మూ మినహా భరణి శంకర్, దివ్య నిఖిత, రీతూ చౌదరి, గౌరవ్ గుప్తా, సంజనా గల్రానీ, కల్యాణ్, నిఖిల్, సుమన్ శెట్టి, తనూజ, డీమాన్ పవన్ ఇలా పది మంది నామినేషన్స్​లోకి వచ్చారు. కంటెస్టెంట్స్​ అందరూ నామినేట్ కావడంతో అభిమానులు తమ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ల కోసం భారీ స్థాయిలో ఓటింగ్ చేస్తున్నారు.

టాప్​లో వాళ్లు - డేంజర్​లో వీళ్లు: తాజాగా అనధికార పోలింగ్​, సోషల్ మీడియా ఓటింగ్ ట్రెండ్స్‌ ప్రకారం తనూజ టాప్‌లో కొనసాగుతోందని సమాచారం. అయితే ఈవారం ఆమె కెప్టెన్​గా నిలవడంతోపాటు ఇమ్యూనిటీ సాధించడంతో నామినేషన్స్​ నుంచి సేవ్​ అయ్యారు. అయితే ఈ ప్రాసెస్​ అంతా శుక్రవారం రాత్రి వరకు జరగడంతో అప్పటికే ఆమెకు హయ్యెస్ట్​ ఓటింగ్​ నమోదైనట్లు సమాచారం. దీంతో ఇమ్యూనిటీతో సంబంధం లేకుండా తనూజ ప్రతి వారం తీరుగానే ఈ వారం కూడా సేవ్​ అయ్యారు. ఇక తనూజ తర్వాత కల్యాణ్​ రెండో స్థానంలో నిలిచినట్లు సమాచారం. అయితే తనూజ, కల్యాణ్​ నామినేషన్స్​లోకి వచ్చారంటే ఆ సమయంలో వీళ్లిద్దరిలోనే ఒకటి, రెండు స్థానాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు తనూజ ఎలాగో సేవ్​ కావడంతో ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో కల్యాణ్​ ఉన్నట్టే! ఇక రెండో స్థానంలో డీమాన్​, మూడో స్థానంలో సుమన్​ శెట్టి, నాలుగో స్థానంలో రీతూ చౌదరి, ఐదులో సంజనా, ఆరులో భరణి ఉన్నారని టాక్​. ఇక చివరి మూడు స్థానాల్లో నిఖిల్​, దివ్య, గౌరవ్​ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఆ ముగ్గురిలో ఒకరు అవుట్​: చివరి మూడు స్థానాల్లో ఉన్న నిఖిల్​, దివ్య, గౌరవ్​ డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్నారని తెలుస్తోంది. వీరిలో దివ్య లేదా గౌరవ్​ ఎలిమినేషన్​ పక్కా అనే చర్చ నడుస్తోంది. ఎందుకంటే వీళ్లిద్దరితో పోలిస్తే నిఖిల్​ నాయర్​ ఈ వారం టాస్క్​లు సూపర్​గా ఆడాడు. కెప్టెన్సీ టాస్క్​ మినహా అంతకు ముందు పెట్టిన రెండు టాస్క్​లు ఆడి గెలిచాడు. ఇక దివ్య పరిస్థితి చూసుకుంటే ఈ వారం రాణిగా ఉండి టాస్క్​లో ఓడటంతో కమాండర్​గా మారింది. అయితే గేమ్​ సంగతి పక్కన పెడితే బిహేవియర్​ పరంగా దివ్యపై ఆడియన్స్​ సీరియస్​గా ఉన్నట్లు కామెంట్స్​ బట్టి తెలుస్తోంది. గత వారం కల్యాణ్​కు ఇచ్చిన మాట తప్పడం, తనూజతో గొడవ, ఈ వారంలో భరణితో గొడవ సహా పలు విషయాలు ప్రేక్షకులకు చిరాకు తెప్పిస్తున్నాయని టాక్​. దీంతో ఈ కారణాలతో ఓటింగ్​లో లీస్ట్​లో ఉన్నట్లు సమాచారం​. ఇక గౌరవ్​ సంగతి చూసుకుంటే ఈ వారం టాస్క్​లు పెద్దగా ఆడింది లేదు. పైపెచ్చు ఫుడ్​ విషయంలో గొడవ పడుతున్నాడు. ఇక భరణి మూలంగానే టాస్క్​లు ఓడిపోయినట్లు, సంజనా కారణంగానే నిఖిల్​ కెప్టెన్​ కాలేదని కంప్లెయింట్లు ఇస్తుండడం కూడా నెగెటివ్​గా మారిందని సోషల్ మీడియాలో డిస్కషన్ నడుస్తోంది.

తనూజ చేతిలో గోల్డెన్​ బజర్​: ఇదిలా ఉంటే ఎలిమినేషన్​ అంచున ఉన్న ఇద్దరిలో ఒకరిని సేవ్​ చేసే అవకాశం తనూజ చేతిలో ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆమె గోల్డెన్​ బజర్​ను గెలుచుకుంది. ఈ బజర్​ ఉపయోగించి ఒకరిని సేవ్​ చేయవచ్చు. అయితే ఆ పవర్​ ఈ వీక్​తో పూర్తవుతుందని గత వారమే నాగార్జున చెప్పారు. కాబట్టి ఈవారం కచ్చితంగా తనూజ ఆ పవర్​ను యూజ్​ చేయాల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఎలిమినేషన్​ జోన్​లోకి దివ్య, గౌరవ్​ వస్తే.. తనూజ దివ్యను సేవ్​ చేసే అవకాశం ఉంటుందని ఆడియెన్స్ అంచనా వేస్తున్నారు. మరి, ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.

