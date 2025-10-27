ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Ramya Elimination
Bigg Boss 9 Ramya Elimination (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2025 at 10:46 AM IST

Bigg Boss 9 Ramya Elimination : అనుకున్నట్లుగానే బిగ్​బాస్​ హౌజ్​ నుంచి రమ్య మోక్ష ఎలిమినేట్​ అయ్యింది. వైల్డ్​ కార్డ్​ ఎంట్రీగా వచ్చిన రమ్య.. కేవలం రెండు వారాల్లోనే హౌజ్​ నుంచి ఇంటికి వెళ్లిపోయింది. ఆటలో మగాళ్లతో సమానంగా గట్టి పోటీ ఇచ్చినా.. మాట తీరుతో నెగిటివీటిని మూటగట్టుకుంది. మరీ ముఖ్యంగా కల్యాణ్​ను అమ్మాయిల పిచ్చోడు అనడం, రీతూ - డీమాన్​ గురించి కాంట్రవర్శీ కామెంట్లు, తనూజపై పర్సనల్​ ఎటాక్​ ఇలా అన్నీ రమ్యకు నెగిటివ్​గా మారాయి. ఈ క్రమంలోనే నామినేషన్స్​లోకి వచ్చిన ఫస్ట్​ సారే హౌజ్​కు గుడ్​బై చెప్పింది. ఇక వెళ్తూ వెళ్తూ కొద్దిమంది ఫొటోలను చెత్తబుట్టలో వేసి వాళ్ల గురించి కామెంట్లు చేసింది ఈ అమ్మడు. ఇంతకీ ఏం అన్నది? అసలు సండే ఎపిసోడ్​లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

శనివారం ఎపిసోడ్​లో నామినేషన్స్​లో ఉన్న వారిలో కల్యాణ్​ను సేవ్​ చేసిన నాగార్జున.. ఆదివారం స్టార్టింగ్​లోనే తనూజ, రీతూలను సేవ్ చేశారు. ఆ తర్వాత తనూజా -కళ్యాణ్​లను యాక్టివిటీ రూమ్ లోకి పిలిచి, "తనూజ సేవ్ అయ్యాక ఏదో చెప్తా అన్నావ్ ఏంటది?" అని ప్రశ్నించారు నాగ్. కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ "తనూజా అచ్చం నా ప్రీవియస్ రిలేషన్ అమ్మాయి ఫేస్ లాగే ఉంటుంది. ఈ హౌజ్​లోకి వచ్చాక నేను దేవుడిని కోరుకున్నది ఒక్కటే. తనూజాకు ఫీవర్ పాజిటివ్ రావొద్దు అని. కొన్ని రీజన్స్ వల్ల తనూజాతో ఈ వీక్ అంతా సరిగ్గా ఉండలేదు. సారీ చెప్పాలనుకున్నాను. చాలా రోజుల నుంచి ఇదే చెప్పాలనుకున్నా" అంటూ సస్పెన్స్​కు తెర దించాడు. "ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చెప్పాడు. ఇంకేమైనా ఉన్నా చెప్పొద్దు. మా ఇద్దరికీ మా గురించి క్లారిటీ ఉంది" అని చెప్పింది తనూజా.

తనూజకు గోల్డెన్​ బజర్​ - మాధురి డైరెక్ట్​ నామినేట్​: ఆ తర్వాత తనూజ, రీతూ, డీమాన్​, సుమన్​ శెట్టి​ టాస్క్​లో పోటీ పడగా.. తనూజ విన్​ అయ్యి గోల్డెన్​ బజర్​ను గెలుచుకుంది. ఇక శనివారం ఎక్కువ బోర్డులు మెడలో వేయించుకున్న కారణంగా మాధురిని తనూజ డైరెక్ట్​ నామినేట్​ చేసింది. ఆ తర్వాత కెప్టెన్​ ఇమ్మాన్యుయేల్​ ఇన్విజిబుల్​ కేప్​ను సంజానాకు ఇచ్చాడు. అంటే ఇది వేసుకున్న వాళ్లు బిగ్​బాస్​ చెప్పేంతవరకు ఎవరితో మాట్లాడకూడదు. అనంతరం కెప్టెన్సీ టాస్క్​లో సుమన్ శెట్టి, తనూజ దొంగతనం చేసిన వీడియోను ఫన్నీగా ప్లే చేశారు. పానీ పూరీ టాస్క్​లో దొంగతనంగా తిన్న వీడియోను కూడా ప్లే చేసి నవ్వించారు. తరువాత దివ్యను సేవ్ చేసి రిలీఫ్ ఇచ్చారు. అనంతరం కంటెస్టెంట్స్​ను రెండు టీమ్స్​గా డివైడ్​ చేసి ఎంటర్​టైన్​మెంట్​ టాస్క్​లు నిర్వహించారు. ఇక ఆ తర్వాత దివ్య, సాయి, రామూ రాథోడ్​ను సేవ్​ చేశారు.

చివరగా డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్న సంజనా - రమ్యను యాక్టివిటీ ఏరియాకు పిలిచారు నాగార్జున. "రమ్య-సంజన ఈరోజు మీ ఆట మీద మబ్బులు అలుముకున్నాయి. మీ ఇద్దరి పైనా క్లౌడ్స్ ఆర్ వెయిటింగ్. ఎవరి మేఘం నుంచి అయితే వర్షం పడుతుందో వాళ్లు సేఫ్. ఎవరి మేఘం అయితే వర్షించదో వాళ్లు ఎలిమినేటెడ్. నేను వారి కోసం స్టేజ్ మీద వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను" అని నాగ్ అన్నారు. ఇక సంజనా తల మీద ఉన్న మేఘం నుంచి వర్షం కురిసింది. దీంతో "రమ్య యూఆర్ ఎలిమినేటెడ్. సంజన నువ్వు సేఫ్" అని నాగ్ ప్రకటించారు.

చెత్తబుట్టలోకి ఐదుగురి ఫొటోలు: స్టేజ్ మీదకి రాగానే "ఎలా ఉన్నావ్ రమ్య. డిజప్పాయింట్ అయ్యావా" అని నాగార్జున పలకరించారు. "లేదు సార్ నేను ఫిక్స్ అయ్యే వచ్చాను ప్రతి వారం నామినేషన్స్‌లో ఉంటానని. కానీ ఇంత త్వరగా వెళ్తానని అనుకోలేదు. నాకు దేనికైనా హ్యాపీ సార్. ఎక్కువ అత్యాశ లేదు ఉన్నదాంతో తృప్తిగా ఉంటాను. అది ఎంతవరకైనా సరే" అని నవ్వుతూ చెప్పింది. "ఇలాగే నవ్వుతూ ఉండమ్మా. నీ జర్నీ చూద్దాం" అంటూ వీడియో ప్లే చేశారు నాగ్.

నిబ్బానిబ్బీలా బిహేవ్​: ఇక వెళ్లేముందు రమ్యకు ఓ టాస్క్​ ఇచ్చారు నాగ్​. హౌజ్​లో ఉన్న వారిలో 5గురి ఫొటోలను చెత్తబుట్టలో వేయాలని, అందుకు రీజన్​ ఏంటో చెప్పాలన్నారు. దీంతో ఫస్ట్ కళ్యాణ్ ఫొటో తీసి చెత్తబుట్టలో వేసింది రమ్య. "ఎందుకంటే తనకి మెచ్యూరిటీ లేదు. నిబ్బానిబ్బీలా బిహేవ్ చేస్తుంటాడు. ఏదో కాలేజ్‌లో ఫస్ట్ టైమ్ లవ్‌లో పడినట్లు తను బిహేవ్ చేస్తాడు. ఏదో మాట్లాడేస్తున్నా అనుకుంటాడు కానీ తనకి అంత మాట్లాడటం కూడా తెలీదు సార్" అని కల్యాణ్​ గురించి రమ్య చెప్పింది.

"నెక్స్ట్ దివ్య సార్. తను ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక్క పర్సన్‌తోనే ఉండేవారు. భరణి గారు వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఆమె బిహేవియర్ చాలా ఛేంజ్ అయింది. నేను గమనించాను. ఊరికే కొంచెం కోపం తెచ్చుకోవడం. అవసరం లేకుండా వాదించడం లాంటివి ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అదొక్కటి కంట్రోల్ చేసుకుంటే బెటర్ అని నాకు అనిపించింది సార్​" అని దివ్య గురించి చెప్పింది రమ్య. తనూజ ఫొటో కూడా డస్ట్‌బిన్‌లో వేసింది."తనకి విషయం కంప్లీట్‌గా తెలీదు సార్. తెలీకుండా వేరే ఎవరైనా చెప్తే అదే నిజం అనుకొని మాట్లాడేస్తుంది. మిస్ అండర్‌స్టాండ్ జరగడం వల్ల మిస్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల కూడా తను నన్ను అలా అర్థం చేసుకొని ఉండొచ్చు. అందుకే మ్యానిపులేటర్ అని తనకి అనిపించి ఉండొచ్చు అంతే సార్​" అని రమ్య అంది.

డీమాన్​కు సలహాలు: నెక్స్ట్ గౌరవ్ ఫొటోను డస్ట్​బిన్​లో వేసింది రమ్య. "గౌరవ్ రాక్షసుడు సార్. చెప్పిన మాట అసలు వినడు. ఏం చెప్పినా వినడు. తనదే ఫైనల్ డెసిషన్ అవ్వాలి అనుకుంటాడు. మాట్లాడటానికి కనీసం 5 సెకన్స్ కూడా గ్యాప్ ఇవ్వడు. అంతేకాదు సార్ తనకి చాలా ఈగో. గేమ్‌లో నేనే గెలవాలి అనుకుంటాడు" అంటూ రమ్య చెప్పింది. చివరిగా పవన్ ఫొటో కూడా చెత్తబుట్టలో వేసేసింది రమ్య. "నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పాను నీ గేమ్ నువ్వు ఆడు అని. తను నాకు తెలుసు సార్. అందుకే చెప్తున్నాను నీ గురించే నువ్వు ఆడు అని చెప్తున్నా. ఎమోషనల్‌గా ఎక్కువ వెళ్లిపోకు. గేమ్ మీద ఫోకస్ చెయ్. బ్రెయిన్ వాడాలి కానీ బాగా ఎమోషనల్‌గా వెళ్లకూడదు. కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఓవర్ హెల్ప్ చేసేస్తాడు సార్" అంటూ రమ్య సలహాలు ఇచ్చింది.

రీతూపై బిగ్​ బాంబ్​: ఇలా ఐదుగురి ఫొటోలను చెత్తబుట్టలో వేసిన తర్వాత.. "రమ్య వెళ్లిపోయే ముందు నీ చేతికి ఒక బిగ్ బాంబ్. నీ డ్యూటీ ఏంటి వాష్‌రూమ్స్‌యే కదా. హౌజ్​లో ఎవరికి ఆ వాష్‌రూమ్ డ్యూటీ ఒన్ వీక్ వేస్తావ్​" అని నాగ్ అడిగారు. వెంటనే "రీతూకి ఇస్తున్నా సార్. నేను ఏం చేసినా నీ మంచి కోసమేరా" అంటూ రమ్య అంది. ఇక అందరికీ బాయ్​ చెప్పేసి రమ్య వెళ్లిపోయింది.

