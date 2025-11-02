ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Day 55 Review : "గురివింద గింజలా మాట్లాడకు సంజనా" - మోకాళ్లపై క్షమాపణ ​కోరిన డిమోన్!

Bigg Boss 9 Day 55 Review
Bigg Boss 9 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 11:06 AM IST

Bigg Boss 9 Eighth Weekend Episode Review : బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 ఎనిమిదో వారం ఎండింగ్​కు చేరుకుంది. ప్రతి వారం మాదిరిగానే ఈ వీకెండ్ కూడా కంటెస్టెంట్ల ఆట తీరును వివరిస్తూ ఒక్కొక్కరికి గట్టిగానే వార్నింగ్ ఇచ్చారు హోస్ట్. ఫుడ్ విషయంతోపాటు ఈ వారం మొత్తంలో జరిగిన గొడవలను వీడియో ప్లే చేసి చూపించారు. ముఖ్యంగా డిమోన్ పవన్, ఇమ్మాన్యుయేల్, మాధురి, సంజనా, భరణిలకు గట్టిగానే క్లాస్ తీసుకోవడంతోపాటు కొన్ని సూచనలు చేశాడు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ముందుగా తనూజ హౌస్​లో తన పరిస్థితిని వివరించింది. అంతలోనే డిమోన్ పవన్ తనకు కాకుండా ఆమ్లెట్​ను భరణికి వేశాడని అలిగింది తనూజ. ఆ తర్వాత కంటెస్టెంట్స్ మధ్య బిర్యానీ టాస్క్ జరిగింది. అందులో దువ్వాడ మాధురి టీమ్​ ఓడిపోగా.. డిమోన్ పవన్ టీమ్ విన్ అయింది. తర్వాత మాధురి బిర్యానీ కోసం ప్లేట్ పట్టుకుని వెళ్లి.. మా టీంకి ముక్కలు వేయలేదని అడగ్గా.. వాళ్లకి వేశాక మీకు వేస్తానని అంటాడు భరణి. దాంతో ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది. ఈ గొడవలో దివ్య మధ్యలో కలగజేసుకోవడంతో ఫైర్ అయ్యింది మాధురి.

సంజనాకు నాగ్ చురకలు

అనంతరం సుమన్​శెట్టిని సమర్థమైన కెప్టెన్ అని పొగుడుతూనే.. సంజనకి చురకలు అంటించారు హోస్ట్ నాగార్జున. సంజన - మాధురి గొడవ వీడియోను చూపించి తప్పు ఎవరిదో చెప్పమన్నారు. అప్పుడు సుమన్ సంజనాదే తప్పని చెప్పడంతో.. నాగ్ ఆమెకు గట్టి క్లాస్ తీసుకున్నాడు. నామినేషన్స్ వచ్చేసరికి ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తావ్? కోపం చిరాకు ఎందుకు? తొక్కలో కెప్టెన్ అనేసి.. నాకు తెలుగు రాదని అంటావ్. నామినేషన్స్ మీ ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్ అయిపోయిన తరువాత.. లోపలికి వచ్చి పదే పదే సుమన్‌ని గిల్లావు. నచ్చపోతే నచ్చలేదని చెప్పాలి కానీ.. బ్రెయిన్ లెస్.. సెన్స్ లెస్.. షెటప్ అంటూ ఇవన్నీ ఎందుకు అంటూ క్లాస్ పీకారు నాగార్జున. చివరగా "నువ్వు గురివింద గింజలా మాట్లాడకు" అంటూ సంజనా ఫొటోపై కత్తిని గుచ్చాడు. అలాగే, ఇదే గొడవలో భాగమైన దువ్వాడ మాధురికి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు.

తనూజపై కల్యాణ్ రివేంజ్ గేమ్..

తర్వాత కల్యాణ్​ను రేషన్ మేనేజర్ తనూజపై నీ అభిప్రాయం ఏంటో చెప్పమని అడిగాడు నాగ్. అప్పుడు కల్యాణ్.. ఇంట్లో ఏ కర్రీ వండాలి, ఏం చేయాలనేది రేషన్ మేనేజర్ బాధ్యత. హౌజ్ మేట్​కు ఆ హక్కు లేదు అని చెబుతూ తనూజపై రివేంజ్ ప్లాన్ చేశాడు. తర్వాత హోస్ట్ నాగార్జున "హౌస్ మేట్స్ అందరికీ రేషన్ మేనేజర్​ను ఆర్డర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందా?" అంటూ కల్యాణ్ - తనూజ గొడవ వీడియోను ప్లే చేసి చూపించారు. ఈ గొడవకు ఇమ్మాన్యుయేల్ - దివ్య కారణం అని తేల్చారు హోస్ట్ నాగార్జున. నెక్స్ట్ బయట నుంచి కల్యాణ్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు. ఇన్ పుట్స్ తీసుకుని ఆట మార్చుకుందాం అనుకున్నాడు. ఆర్డర్ వేయొద్దు" అంటూ కల్యాణ్​కు చెప్పారు.

Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్‌బాస్ కొత్త కెప్టెన్‌గా దివ్య - భరణిపై ట్రోలింగ్!

దివ్యకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్.. భరణి సేఫ్ గేమ్ మానాలంటూ :

అనంతరం దివ్యకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు హోస్ట్ నాగార్జున. "భరణి - మాధురి మధ్య బిర్యానీ గొడవలో నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎందుకు? భరణి కోసం వకాల్తా పుచ్చుకున్నావా?" అని గట్టిగానే ప్రశ్నించారు. అలాగే, ఈ గొడవలో భరణిదే తప్పు అని తేల్చారు నాగ్. తర్వాత భరణి సేఫ్ గేమ్ ఆడుతున్నాడని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. "మళ్లీ ఛాన్స్ వచ్చింది. అయినా ఎందుకు సేఫ్ గేమ్?" అంటూ కెప్టెన్సీ టాస్క్​లో భరణి ఎవ్వరికీ సపోర్ట్ చేయకపోవడాన్ని ప్రశ్నించాడు నాగ్. "ఇలాగే ఆడితే ఈ హౌస్ లో నీ టైమ్ మరోసారి అయిపోతుంది" అంటూ క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

డిమోన్ పవన్​కు వార్నింగ్ :

నెక్ట్స్ డిమోన్ పవన్ వంతు వచ్చింది. రీతూతో గొడవ విషయంలో అతనికి గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు హోస్ట్ నాగార్జున. రీతూతో వాదనలో తను వెళ్లిపోతుంటే.. ఆగు అంటూ లాగి పడేసిన విషయంలో డిమోన్​ను ప్రశ్నిస్తూ.. "గేమ్స్ బీస్ట్ లాగా భలే ఆడుతున్నావ్. కానీ, కొన్ని విషయాల్లో నిజంగానే బీస్ట్​లా వ్యవహరిస్తున్నావ్" అంటూ వీడియోను ప్లే చేసి చూపించారు. "రీతూను అలా తోయడం బ్యాడ్ మిస్టేక్. దమ్ము మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ లో కాదు. బ్యాగ్ సర్దుకో.. గేట్లు ఓపెన్ చేయండి" అంటూ డిమోన్​పై ఫుల్ ఫైర్ అయ్యాడు. చివరగా డిమోన్ తాను చేసిన తప్పునకు పశ్చాత్తాపం చెందడంతోపాటు మోకాళ్లపై క్షమాపణ కోరడంతో వదిలేస్తున్నట్టు చెప్పారు. ఎపిసోడ్ ఎండింగ్​లో రాము రాథోడ్ గురించి ఒక ఫన్నీ వీడియోను వేసి తెగ నవ్వించారు.

Bigg Boss 9 Telugu: డేంజర్​ జోన్​లో ఆ ముగ్గురు! - ఎనిమిదో వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ ఉంటుందా?

Bigg Boss 9 Telugu: ఓటింగ్​తో సంబంధం లేకుండా మాధురి ఎలిమినేషన్​! - కారణం అదేనా? - సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​!

BIGG BOSS 9 LATEST EPISODE
BIGG BOSS 9 DAY 55 REVIEW
BIGG BOSS 9 WEEKEND HIGHLIGHTS
బిగ్ బాస్ 9 వీకెండ్ రివ్యూ
BIGG BOSS 9 WEEKEND EPISODE REVIEW

