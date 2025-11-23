Bigg Boss 9 Day 76 : హౌస్లో మెగా బ్రదర్ నాగబాబు సందడి - టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ వీళ్లేనట!
- వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో స్టేజ్ పైకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ - కొత్త కెప్టెన్గా రీతూ!
Published : November 23, 2025 at 11:14 AM IST
Bigg Boss 9 Day 76 Review : బిగ్ బాస్ 9లో పదకొండో వారం "ఫ్యామిలీ వీక్" నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగానే శుక్రవారం వరకు కంటెస్టెంట్స్ కుటుంబ సభ్యులు హౌస్లోకి వచ్చారు. అయితే, డే 76 శనివారం ఎపిసోడ్లో మరికొంతమంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తోపాటు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ బిగ్బాస్ స్టేజ్పై సందడి చేశారు. అలాగే, టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ ఎవరో ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చారు. అంతకంటే ముందు హౌస్కి కొత్త కెప్టెన్గా రీతూ చౌదరి ఎన్నికయ్యారు. అలాగే, తనూజ-దివ్య గొడవ విషయంలో వీడియో ఫ్లే చేసి మరీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు హోస్ట్ నాగార్జున. ఇలా వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో జరిగిన పూర్తి విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
ఇవాళ్టి(డే 76) ఎపిసోడ్లో ముందుగా 'హంగ్రీ మాన్ట్సర్' అనే టాస్క్లో చివరికి మిగిలిన రీతూ-సుమన్ శెట్టిలకు కెప్టెన్సీ కోసం మరో గేమ్ పెట్టారు. 'కొన్ని అడుగుల దూరం' అంటూ పెట్టిన ఈ టాస్క్కి తనూజ సంచాలక్గా ఉన్నారు. ఇందులో రీతూ చౌదరి విన్ అయి హౌస్కి కొత్త కెప్టెన్ అయ్యింది. తర్వాత హౌస్మేట్స్ను రెండు టీమ్స్గా విడగొట్టి పెయింట్ను రీ-క్రియేట్ చేసే ఒక టాస్క్ పెట్టారు. ఇందులో ఇమ్మూ-తనూజ టీమ్ గెలిచింది.
తనూజా-దివ్యకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన నాగ్ :
నెక్ట్స్ ఇంటికి కొత్త కెప్టెన్ అయిన రీతూను అభినందించారు హోస్ట్ నాగార్జున. ఆ తర్వాత ఇప్పటివరకు ఉన్నవారిలో అందరూ కెప్టెన్ అయ్యారు. ఇక ఒక్క వారమే ఉంది. కూతురికి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకో అని భరణితో చెప్పారు నాగ్. అనంతరం తనూజ, దివ్య మధ్య గొడవ తగ్గేట్టు లేదంటూ.. హౌస్లో ఉన్న కంటెస్టెంట్స్ని ఇద్దరిలో ఎవరిది తప్పు అని అడిగారు. ముందుగా భరణిని అడగ్గా.. తనూజదే తప్పు అని అన్నాడు. దివ్య తన పాయింట్ తాను చెప్పినప్పుడు.. నువ్వు నన్నే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తావ్ అని తనూజ స్టార్ట్ చేసింది. అక్కడ నుంచే ఆర్గ్యుమెంట్ మొదలయ్యిందని చెప్పాడు భరణి.
నెక్ట్స్ ఇమ్మూని అడగ్గా.. దివ్యది తప్పు అని అన్నాడు. ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టడం తప్పుకాదు.. కానీ ఆ గొడవలో దివ్య కొన్ని మాటలు వదిలేసింది అని చెప్పాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. తర్వాత డిమోన్ను అడగ్గా.. దివ్యకి మద్దతిచ్చాడు. అనంతరం ఆ గొడవ ఎక్కడ మొదలైందో వీడియో ప్లే చేసి మరీ ఇద్దరికీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు హోస్ట్ నాగార్జున. దివ్యదే తప్పని చెప్పడంతోపాటు తనూజను తన తీరు మార్చుకోకపోతే నష్టపోవాల్సి వస్తుందని గట్టిగానే క్లాస్ ఇస్తారు. చివరకు దివ్య తన తప్పు ఒప్పుకుని సారీ చెప్పి కూర్చుంది.
నాగబాబు ఎంట్రీ :
అనంతరం "ఇది హ్యాపీ వీక్.. ఇందులో కుళాయి లాంటి గొడవలు ఎందుకు?" అంటూ హౌస్మేట్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో మరికొందరిని స్టేజ్పైకి పంపారు బిగ్బాస్. ముందుగా భరణి తల్లి, గురువు నాగబాబు స్టేజ్ మీదకు వచ్చారు. వారిని చూడగానే ఎమోషనల్ అయిపోయిన భరణి.. వెంటనే నేలపై పడుకుని సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు. అనంతరం "బిగ్ బాస్ హౌస్లో నాకు ఇంతకుమించిన మంచి మూమెంట్ లేదు సార్. ఇది చాలు నా లైఫ్కి. ఇదే బెస్ట్ మూమెంట్. జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను" అని చెప్పాడు భరణి. తర్వాత నాగబాబు మాట్లాడుతూ.. "భరణి కోసం బిగ్ బాస్ చూడడం స్టార్ట్ చేసి మీకు ఫ్యాన్ అయిపోయా" అంటూ కింగ్ నాగ్పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
నెక్ట్స్ నాగార్జున.. "నా తమ్ముడు నాగబాబు.. భరణికి గురువు ఎలా అయ్యాడు?" అని చమత్కరించారు. దానికి నాగబాబు.. "అతనేదో ఊరికే గురువు అని గోల చేస్తాడు. మేమిద్దరం ఒక సీరియల్ చేశాం. ఆ టైమ్లో భరణి బాగా అగ్రెసివ్గా ఉండేవాడు. అతను మెగా ఫ్యాన్. ఎవరైనా తప్పుగా మాట్లాడితే కొట్టి మాట్లాడేవాడు. ఇప్పుడు గంగిగోవులా తయారయ్యాడు. షోకి వచ్చేముందు ఏదో గబుక్కున్న ఎవరిమీద చెయ్యి ఎత్తొద్దు చెప్పాను. దాన్ని సీరియస్గా తీసుకున్నాడేమో" అని అన్నాడు. అలాగే, "ఎదుటి వాళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు సైలెంట్గా ఉండకూడదు. ఎప్పుడైతే నువ్వు సైలెంట్ అవుతున్నావో.. నచ్చలేదు. గట్టిగా ఫైట్ చేయి. మంచి వ్యక్తి గేమ్లో విన్నర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా" అని భరణిని బ్లెస్ చేశారు నాగబాబు.
నాగబాబు చెప్పిన టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ :
తర్వాత భరణి తల్లి డైరెక్షన్లో నాగబాబు టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్ని ఫొటోలు తగిలిస్తూ ర్యాకింగ్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ప్లేస్ భరణికి ఇవ్వగా, తనూజా, సుమన్, ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజనాను టాప్ 5లో పెట్టారు నాగబాబు. బాక్స్లో ఒక కటౌట్ తీసి బొమ్మరిల్లు హాసిని రీతూ, గజిని భరణి అని చెప్పాడు.
కల్యాణ్ తండ్రి ఎమోషనల్ :
నెక్ట్స్ "హాస్టల్ లో చూడడానికి రాలేదు అన్నావ్ కదా" అంటూ కల్యాణ్ ఫాదర్ లక్ష్మణరావు పడాల, బ్రదర్ బాలు భాస్కర్ను స్టేజ్ పైకి పిలిచారు హోస్ట్ నాగార్జున. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ను చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు కల్యాణ్. "మారుమూల గ్రామంలో ఏదో పని చేసుకున్నా. అలాంటి నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొస్తాడని అనుకోలేదు. మా పరిస్థితుల వల్ల వాడిని ఏనాడు లాలించలేదు, తినిపించలేదు" అంటూ కల్యాణ్ తండ్రి ఎమోషనల్ అయ్యాడు. అలాగే, గేమ్ కోసం ఎవ్వరినీ వెన్నుపోటు పొడవొద్దని.. కప్పు - డబ్బు కంటే జనాల మెప్పు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు కల్యాణ్ నాన్న. తర్వాత కంటెస్టెంట్స్కు టాప్ 5 ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ప్లేస్ కల్యాణ్కి ఇవ్వగా, తర్వాత స్థానాలు ఇమ్మూ, తనూజా, రీతూ , డిమోన్ ఫొటోలు పెట్టారు. అనంతరం కటౌట్ తీసి డిమోన్కు షెకావత్, కిక్కు కల్యాణ్ క్యారెక్టర్ కల్యాణ్కు ఇచ్చారు. ఇక తండ్రి బయటకు వెళ్లే ముందు కల్యాణ్ ఎమోషనల్ అవుతూ.. "నా లైఫ్ లోనే స్ట్రాంగ్ పర్సన్ మా నాన్న. జీరో నుంచి హీరో అయ్యాడు. ఎన్ని వచ్చినా తట్టుకుని నిలబడ్డ ఆయనే నా రియల్ హీరో" అని చెప్పాడు.
కమెడియన్ పంచ్తో పాటు కప్పు కొట్టాలి :
తర్వాత బిగ్ బాస్ స్టేజ్పైకి ఇమ్మాన్యుయేల్ అన్న, ముక్కు అవినాష్తో కలిసి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. "ఇమ్మూ నువ్వు జనం మెచ్చిన మనిషివి. నేను రెండు సీజన్లలో చేసింది ఈ ఒక్క సీజన్లోనే చేశాడు" అని అవినాష్ చెప్పాడు. దానికి "అవినాష్ టీమ్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడంతోనే కమెడియన్గా నా లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది. నేను ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటా అవినాష్ నా గురువు" అని చెప్పాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. నెక్ట్స్ టాప్ 5 ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చి ఫొటోలు పెట్టాడు. అందులో ఇమ్మూకి ఫస్ట్, తనూజా, కల్యాణ్, డిమోన్, రీతూలకి నెక్ట్స్ ప్లేస్ ఇచ్చాడు. "ఈ పొజిషన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎవరితో పోటీ, ఎవరితో ఫైట్ చేస్తే ముందుకు వెళ్తావు అనేది చూసుకో. కమెడియన్ పంచ్తో పాటు కప్పు కూడా కొడతాడు. కప్పుతో రావాలి" అంటూ ఇమ్మూకి మంచి బూస్ట్ ఇచ్చాడు అవినాష్.
చివరగా దివ్య తాత వారణాసి రామశర్మ, తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సలోని స్జేజ్ మీదకు వచ్చారు. "గేమ్ మంచిగా ఆడుతున్నావ్. బాండింగ్స్ బాగానే ఉంటాయి. కానీ, గేమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. జాగ్రత్త" అని చెప్పారు వారణాసి రామశర్మ. ఇక టాప్ 5 ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చి.. ఇమ్మూ, తనూజా, భరణి, సుమన్ శెట్టి, దివ్యల ఫొటోలను బోర్డుపై పెట్టారు. ఇక మిగిలిన వాళ్ల ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సండే ఎపిసోడ్లో బిగ్ బాస్ స్టేజ్ పైకి రానున్నారు.
