Bigg Boss 9 Day 73 Promo : 'సంజన' ఫ్యామిలీ ఎంట్రీ - ఎమోషనల్ అయిన హౌస్మేట్స్!
సంజన, డిమోన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంట్రీతో సందడిగా మారిన హౌస్!
Published : November 19, 2025 at 6:49 PM IST
Bigg Boss 9 Day 73 Family Week Promo : బిగ్ బాస్ 9లో పదకొండో వారం ఫ్యామిలీ వీక్ సందడి మొదలైపోయింది. హౌస్మేట్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒక్కొక్కరిగా ఇంట్లోకి వస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే నిన్నటి(మంగళవారం) ఎపిసోడ్లో సుమన్ శెట్టి, తనూజ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రాగా.. ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్ మొదటి ప్రోమోలో డిమోన్ పవన్ తల్లి హౌస్లోకి వచ్చారు. అలాగే, మరో ప్రోమోలో సంజనా ఫ్యామిలీని హౌస్లోకి తీసుకొచ్చి ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. సంజనా పిల్లల్ని చూడగానే ఫుల్ ఎమోషనల్ అయిపోయింది. అందుకు సంబంధించిన ప్రోమోలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
బిగ్ బాస్ 9 డే 73 మొదటి ప్రోమోలో డిమోన్ పవన్ మదర్ హౌస్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ముందుగా అందరూ ఫ్రీజ్ అంటూ బిగ్బాస్ ఇచ్చిన ఆర్డర్తో ఈ ప్రోమో మొదలయింది. తర్వాత ఇమ్మూ రివైండ్ అని చెప్పగా.. అందరూ నువ్వుకున్నారు. నెక్ట్స్ అందరిని రిలీజ్ చేసి ఇమ్మూ, సంజనలను.. ఫ్రీజ్ అవ్వమని చెప్పాడు బిగ్బాస్. అప్పుడు ఇమ్మూ దగ్గరకు వెళ్లిన దివ్య అతనికి చున్నీ చుట్టుగా.. డిమోన్ లిప్స్టిక్ పెట్టాడు. తర్వాత బాయ్స్ ఫ్రీజ్, అమ్మాయిలు ఫ్రీజ్ అని బిగ్బాస్ చెప్పగా.. హౌస్మేట్స్ అందరూ కాసేపు ఇష్టమొచ్చినట్లు ఫన్నీగా ఆడేసుకున్నారు.
హౌస్లోకి డిమోన్ మదర్ ఎంట్రీ..
అనంతరం చింటూ చింటూ అని పిలుస్తూ డిమోన్ పవన్ తల్లి హౌస్లోకి వచ్చారు. ఆ టైమ్లో బిగ్బాస్ అందరినీ ఫ్రీజ్ చేశాడు. పవన్ మదర్ ఇంట్లోకి రాగానే డిమోన్ అమ్మను హత్తుకుని ఏడ్చేశారు. నెక్ట్స్ పవన్ తల్లి తీసుకొచ్చిన డ్రైఫ్రూట్ సున్నుండను పవన్కి, రీతూకి తినిపించింది. తర్వాత పవన్ వాళ్ల మమ్మీకి తినిపిస్తుండగా ఇమ్మూ అవి కూడా ప్రొటీన్ పౌడర్ అనుకుంటా అనేసరికి అందరూ నవ్వేశారు.
నెక్ట్స్ పవన్కి ఇంటి నుంచి తెచ్చిన భోజనం తినిపించింది. అప్పుడు చాలా రోజులైంది కదా ఇలా తినిపించి అంటూ ఫుల్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు పవన్. తర్వాత గేమ్ ఎలా ఉంది అని అడగ్గా.. అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారని సంతోషంగా చెప్పింది. కాసేపటికి అందరూ డిమోన్ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు.. మమ్మల్ని పిలుస్తారా అని అంటారు. అప్పుడు పవన్ వాళ్ల మమ్మీ లేడీ ఫాలోయింగ్ బాగా పెరిగిపోయింది అంటూ నవ్వేస్తారు. ప్రోమో చివర్లో రీతూ, కల్యాణ్, సుమన్ వారిని చూసి ఎమోషనల్ అయిపోతారు.
సంజనా ఫ్యామిలీ ఎంట్రీ.. హౌస్మేట్స్ ఎమోషనల్..
సంజన ఫ్రీజ్ అని చెప్పిన బిగ్బాస్.. ఆమె ఫ్యామిలీని లోపలికి పంపడంతో సెకండ్ ప్రోమో స్టార్ట్ అవుతుంది. వారిని చూడగానే సంజన చాలా ఎమోషనల్ అవుతుంది. తర్వాత ఆమెను చూడగానే బాబు దగ్గరకు వచ్చాడు కానీ.. పాప రాలేదు. దాంతో సంజన తన కూతుర్ని చూసి ఇది చూడటానికి నాలానే ఉంది.. అంటూ మురిసిపోయింది. నెక్ట్స్ ఆమె పిల్లలతో హౌస్మేట్స్ కాసేపు సరదాగా ఆడుకున్నారు. ఇమ్మూకి సంజన కొడుకు ముద్దుపెట్టగానే అందరూ అవాక్కయ్యారు. వెంటనే ఇమ్మాన్యుయేల్ వాడిని ఎత్కుకుని ఇల్లంతా తిప్పుతూ సంబరపడిపోయాడు. ఇదే క్రమంలో ఇమ్మూ సంజన కొడుకుతో.. ఏంట్రా నువ్వు ఉండిపోరా మీ అమ్మని పంపించేసి.. మీ అమ్మ అందరితోనూ గొడవలు పడుతుంది తమ్ముడా.. ఏం చెప్పలేక పోతున్నానురా తమ్ముడా అమ్మకి.. నువ్వైనా తనకి చెప్పు వెళ్లేటప్పుడు సరేనా.. అని ఇమ్మూ అనగానే ఓకే అంటూ బుడ్డోడు సమాధానం ఇవ్వడం ప్రోమోకు హైలెట్గా నిలుస్తుంది.
ఇక్కడ సంజన గొడవ పడేది 10 శాతమే..
అనంతరం సంజన.. నేను బాగా గొడవ పడుతున్నానా అంటూ తన భర్తని అడిగితే.. లేదు అదే అనుకుంటున్నాం. వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ.. చాలా ప్రశాంతంగా మారిపోయావు అని అంటాడు సంజన భర్త. అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన ఇమ్మూతో.. నేను గొడవ పడట్లేదంటా అని చెప్తే.. అవును ఇక్కడ తను గొడవ పడేది కేవలం 10 శాతం మాత్రమే అని ఇమ్మూతో సంజన భర్త చెప్తాడు. దాంతో షాక్ అవుతాడు ఇమ్మూ. ఇక ప్రోమో చివర్లో కెప్టెన్సీ ఫోటోల దగ్గర నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అని సంజన అడిగితే.. బాబు ముద్దు పెట్టి గెలిచి రా అని చెప్పడం ఎమోషనల్గా కనిపిస్తుంది. దాంతో సెకండ్ ప్రోమో ఎండ్ అవుతుంది.
