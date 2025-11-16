Bigg Boss 9 Today Promo : హౌస్లో నాగ చైతన్య సందడి - సెకండ్ ఎలిమినేటర్ 'అతడే'!
- కంటెస్టెంట్స్తో పచ్చిమిర్చి తినిపించిన నాగ్! - ఆసక్తికరంగా సన్డే ప్రోమోలు!
Published : November 16, 2025 at 4:27 PM IST
Bigg Boss 9 Day 70 Promo : బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో నిన్నటి(శనివారం) ఎపిసోడ్లో నిఖిల్ ఎలిమినేట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ కావడంతో నేటి ఎపిసోడ్లో మరొకరు హౌస్కు గుడ్ బై చెప్పనున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఇవాళ సన్డే ఫన్డే కావడంతో కింగ్ నాగార్జునతో పాటు హీరో నాగచైతన్య కూడా వచ్చారు. ఒకే స్టేజ్పై తండ్రికొడుకులను చూడగానే హౌస్మేట్స్ ఉత్సాహం మాములుగా లేదు. ముఖ్యంగా రీతూ అయితే చైతూ గురించి ఫుల్ డైలాగులు కొట్టింది. అలాగే, కొన్ని ఫన్నీ టాస్క్లతో హౌస్ సందడిగా మారిపోయింది. తాజాగా, అందుకు సంబంధించిన "డే 70" ప్రోమోలు విడుదలయ్యాయి. వాటిపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
మొదటి ప్రోమోలో ఏం ఉందంటే?
ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్కి నాగచైతన్య గెస్ట్గా వచ్చారు. ఆయన నటించిన తండేల్ సినిమాలోని 'హైలెస్సా' సాంగ్కి ఎంట్రీతో మొదటి ప్రోమో స్టార్ట్ అవుతుంది. నాగచైతన్య స్టేజ్ మీదకి రావడంతోనే "అరేయ్ నువ్వేంట్రా ఇక్కడ" అని నాగ్ అడుగుతాడు. అప్పుడు చైతన్య.. మీకు తెలుసు కాదా.. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టింగ్తో పాటు రేసింగ్ అంటే ఎంతో ఇష్టమని అంటాడు. నాకెందుకు తెలియదు.. బాగా తెలుసు అని నవ్వుకుంటారు నాగార్జున. దాంతో చైతూ.. నాలుగేళ్ల క్రితం ఇండియన్ రేసింగ్ లీగ్ అని ఓ ఫెస్టివల్ స్టార్ట్ చేశాం. దానిలో నేను హైదరాబాద్ బ్లాక్ బర్డ్స్కి ఓనర్ అని చెబుతాడు. ఫెన్టాస్టిక్ ఇది నాకెందుకు చెప్పలేదు అని నాగ్ అంటే.. చేశానులే అంటూ రిప్లై ఇస్తాడు చైతూ.
ఇక హౌస్మేట్స్ నాగచైతన్యని చూడగానే హాయ్ అంటూ ఫుల్ ఎనర్జిటిక్గా కనిపిస్తారు. ముందుగా రీతూ హాయ్ చైతూ గారు అంటే.. హాయ్ రీతూ గారు అని విష్ చేస్తాడు. మీరంటే నాకు పిచ్చి అని అంటుంది. అప్పుడు నాగార్జున.. మొన్నటి దాకా నేను ఇప్పుడు చైతూనా అని నవ్వుతూ అడగ్గా.. దానికి సార్ మీరు మీరే సార్ అంటుంది రీతూ చౌదరి. దాంతో ఇది చీటింగ్ అంటూ ఫన్ చేస్తాడు చైతన్య.
ఆ శిల్పం నేను చెక్కిందంటూ నవ్వించిన నాగ్ :
నెక్ట్స్ రీతూ.. 'చైలో నీకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటో చెప్పు' అని అడుగుతాడు నాగ్. దానికి 'చైతూ గారి కాళ్లు ఉంటాయి సార్.. ఎంత తెల్లగా ఉంటాయో.. శిల్పం చెక్కినట్లుగా' అని అంటుంది రీతూ. అప్పుడు వెంటనే నాగ్.. "హాలో రీతూ ఆ శిల్పం చెక్కింది నేను కూర్చో" అంటూ కౌంటర్ ఇస్తాడు. దాంతో హౌస్మేట్స్ అందరూ కాసేపు నవ్వుకుంటారు. తర్వాత రీతూ.. "కార్తిక్ అనే పేరు ఉంది కదా సార్.. నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్ పేరు కార్తిక్ ఉండాలని కొన్ని రోజులు వెతికాను" అని ఏమాయ చేశావే సినిమా గురించి చెబుతుంది. అప్పుడు 'మరి నీ పేరు జెస్సీ కాదు కదా' అంటూ కౌంటర్ ఇస్తాడు చైతూ.
టాస్క్లో ఇమ్మూ ఫన్ :
అనంతరం హౌస్మేట్స్ను రెండు గ్రూపులుగా చేసి ఒక ఫన్నీ టాస్క్ ఇస్తారు నాగ్. నేను ఇక్కడ ఒక బొమ్మ చూపిస్తాను.. దాని పేరు ఆ బోర్డుపై ఇంగ్లీష్ లెటర్స్లో కరెక్ట్గా పెట్టాలని చెబుతారు. అందులో భాగంగా మొదట డైనోసార్ చూపించగా.. ఇమ్మూ, డిమోన్ స్పెల్లింగ్ బోర్డుపై పెడతారు. అలా పెట్టిన తర్వాత చైతూ.. 'నీ స్పెల్లింగ్ మీద నీకు నమ్మకం ఉందిగా అని అంటే.. సర్ నాకు మీ మీద నమ్మకం ఉంది' అంటూ ఫన్ జనరేట్ చేస్తాడు ఇమ్మూ.
రీతూకి నాగ్ బంపరాఫర్ :
నెక్ట్స్ రీతూచౌదరిని లేపి.. "నాగచైతన్యకు బైక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. నువ్వు హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే చై నిన్ను రైడ్కి తీసుకెళ్తాడు" అని ఆఫర్ ఇస్తాడు నాగ్. అప్పుడు దానికి రీతూ వచ్చేస్తానంటూ ఎగిరిగంతేస్తుంది. అప్పుడు చైతూ.. 'నువ్వు గెలిచి బయటకు వచ్చాక కూడా నేను బైక్ రైడ్కి తీసుకెళ్లవచ్చు కదా.. ఎందుకు కాంపిటేషన్ నుంచి వచ్చేస్తావు' అని క్వశ్చన్ చేస్తాడు. అప్పుడు రీతూ.. 'మిమ్మల్ని జోష్ నుంచి గెలుచుకోవాలనుకుంటున్నాను' అని చెబుతుంది. దానికి నాగ్-చైతో పాటు అందరూ నవ్వుకుంటారు. దాంతో ప్రోమో ఎండ్ అవుతుంది.
గౌరవ్ ఔట్ :
ఇక సెకండ్ ప్రోమోలో హౌస్మేట్స్కి సినిమాలలోని డైలాగ్స్పై ఒక ఫన్నీ టాస్క్ పెట్టారు. మూడో ప్రోమోలో హౌస్లో మిమ్మల్ని బాగా హర్ట్ చేసింది ఏవరో ఆ విషయం చెప్పి వాళ్లతో ఆ మిర్చి తినిపించాలి అంటూ మరో టస్క్ ఇచ్చారు నాగార్జున. నెక్ట్స్ డబుల్ ఎలిమినేషన్లో భాగంగా దివ్య-గౌరవ్ మధ్య ఎలిమినేషన్ రౌండ్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో నుంచి గౌరవ్ ఎలిమినేటై బయటికి రాబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న సమాచారం ఆధారంగా తెలుస్తోంది.
