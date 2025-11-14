Bigg Boss 9 Today Promo : కొత్త కెప్టెన్గా 'తనూజ' - చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలతో ఏడిపించేసిన హౌస్మేట్స్!
- చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా హౌస్లో ఎమోషనల్ సీన్స్ - కెప్టెన్సీ టాస్క్లో తనూజ విన్!
Published : November 14, 2025 at 5:12 PM IST
Bigg Boss 9 Today Promos : బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో పదో వారం కెప్టెన్సీ రేసు ముగిసింది. గత మూడు వారాలుగా కెప్టెన్సీకి అడుగు దూరంలో ఆగిపోతూ వచ్చిన తనూజ.. ఈ వారం ఎట్టకేలకు చివరి టాస్క్లో గెలిచి కెప్టెన్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. కెప్టెన్సీ కంటెండర్లుగా తనూజ-నిఖిల్-రీతూ పోటీ పడగా అందులో తనూజ విన్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే, నవంబర్ 14 చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్ కంటెస్టెంట్స్ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలతో ఎమోషనల్గా సాగింది. ముఖ్యంగా ఇమ్మూ, కల్యాణ్, తనూజలు బాగా ఎమోషనల్ అయ్యారు. తాజాగా విడుదల చేసిన ప్రోమోల్లో ఆ విషయాలు వెల్లడవుతున్నాయి. వాటిపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
మొదటి ప్రోమోలో ఏముందంటే?
బీబీ రాజ్యంలోకి కొత్త రాణి తనూజ.. వచ్చిందంటూ రీతూ పరిచయంతో మొదటి ప్రోమో మొదలవుతుంది. తర్వాత ఇమ్మూ.. మేమందరం మీరు రాణి అవ్వాలని ఎంతగానో కోరుకున్నామని అంటాడు. అప్పుడు తనూజ.. మీరు నా ముందు ఉన్నంత వరకు నవ్వుతూనే ఉండాలని అంటుంది. అనంతరం మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? అని ఇమ్మూని అడుగుతుంది రాణి తనూజ. గెలిచిన సందర్భంగా ఒక హగ్ కావాలని ఇమ్మూ అనడంతో కాసేపు అందరూ నవ్వుకుంటారు. నెక్ట్స్ బిగ్ బాస్.. రీతూ, నిఖిల్, తనూజ ఇమ్యూనిటీ సంపాదించడానికి మీరు ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉన్నారని చెబుతాడు. ఆపై, ఈ ముగ్గురికి తమ ఫొటోలకు ఉన్న కిరీటం పడిపోకుండా.. చేయి వంచకుండా ఖడ్గంతో దానిని పట్టుకోవాలని అంటూ ఒక టాస్క్ పెడతాడు. ఈ టాస్క్ ఆడేటప్పుడు రీతూ, తనూజ ఏడ్చేసినట్లు ప్రోమోలో కనిపిస్తుంది. కానీ, ఈ టాస్క్లో విన్ అయి చివరికి తనూజనే కెప్టెన్ అయినట్లు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న సమాచారం ఆధారంగా తెలుస్తోంది.
చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసిన బిగ్ బాస్..
రెండో ప్రోమోలో ఇవాళ చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా హౌస్మేట్స్కి తమ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాల్ని గుర్తు చేస్తూ అందర్నీ బిగ్ బాస్ ఎమోషనల్ చేసేశాడు. బాల్యం ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో చాలా అందమైన సమయం.. వేలు పట్టుకుని నడవడం, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం.. అలవాట్లు, కోరికలు, ఆశయాలు, చిన్న చిన్న ఆశలు.. అన్నీ స్టార్ట్ అయ్యేవి బాల్యంలోనే అంటూ హౌస్మేట్స్ ఒక్కొక్కరి చిన్ననాటి ఫొటోలను హౌస్లో డిస్ప్లే చేశాడు బిగ్ బాస్. తర్వాత ఒక టాస్క్ ఇచ్చి.. అందులో భాగంగా ఒక్కొక్కరు తమ ఫొటో తీసుకుని చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పాడు.
అమ్మ మట్టి తినేది అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టించిన ఇమ్మూ..
ముందుగా తనూజ తన తల్లి ఫొటో చూడగానే బాగా ఎమోషనల్ అయింది. "నా లైఫ్లో సూపర్ హీరో మా అమ్మ.. ఎందుకంటే నా వల్ల అవ్వదు అనే విషయాన్ని కూడా నువ్వు చేయగలవు అంటూ సపోర్ట్ చేసేది. నీ వల్లే సావిత్రి నేను ఈ రోజు ఇక్కడున్నాను.. అన్నింటికీ థాంక్యూ.. మమ్మీ ఐ లవ్ యూ అంటూ" చెప్పింది తనూజ. నెక్ట్స్ వచ్చిన ఇమ్మాన్యుయేల్.. "మా అమ్మ నన్ను కనాలి అనుకోలేదు. ఎందుకంటే అప్పటికే మా అమ్మకి తినడానికి తిండి ఉండేది కాదంట. దాంతో ఆకలికి తట్టుకోలేక మట్టి తినేసేది అంటా. నేను, మా అన్న చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కష్టపడ్డాం.. మేమిద్దరం చేయని పనిలేదు. అన్నే నా లైఫ్కి ఒక హీరో. చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను నాన్నలా పెంచాడు" అని చెబుతూ కనీళ్లు పెట్టుకున్నాడు ఇమ్మూ.
డాడీని గుర్తు చేస్తూ ఏడ్పించేసిన కల్యాణ్..
ప్రోమో చివరిలో కల్యాణ్ తన డాడీ గురించి చెబుతూ ఫుల్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. "మా డాడీతో తిరిగింది గుర్తులేదు.. మా మమ్మీతో తిరిగింది గుర్తు లేదు.. చిన్నతనంలో చాలా ఇబ్బందులు చూశాను.. హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటి నుంచి ఫోన్ వస్తుందేమోనని చాలా వెయిట్ చేసే వాడిని. కానీ, రాకపోయేది" అని చెబుతూ కల్యాణ్ ఏడుస్తుంటే అందరూ బాగా ఎమోషనల్ అయ్యారు. అలా సెకండ్ ప్రోమో ఎండ్ అవుతుంది. ఇలా ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్ హౌస్కి న్యూ కెప్టెన్ను పరిచయం చేయడంతో పాటు ఫుల్ ఎమోషనల్గా సాగనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
