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బిగ్​బాస్​ 10: హౌజ్​లోకి ఎంటర్​ అయిన "వైల్డ్​కార్డ్స్​" - తొలిరోజే జాక్​పాట్​గా 'ఇమ్యూనిటీ'!

-సీజన్​ 10 లోకి హౌజ్​మేట్స్​గా ఇద్దరు వైల్డ్​కార్డ్స్​ - అగ్నిపరీక్షలో సత్తా చాటిన కామనర్స్​కు అవకాశం - వీళ్ల రాకతో 16కు చేరిన హౌజ్​మేట్స్​ సంఖ్య!

Bigg Boss 10 Wildcards
Bigg Boss 10 Wildcards (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 10:04 AM IST

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Bigg Boss 10 Wildcards: బిగ్​బాస్​ అంటేనే షాకింగ్​ న్యూస్​లు, ట్విస్ట్​లు, సర్​ప్రైజ్​లు, అలకలు, గొడవలు, లవ్​ట్రాక్​లు ఇలా ఎన్నో ఉంటాయి. పైగా ఈ షో గురించి తిట్టుకునే వారే.. ఆ సమయానికి టీవీల ముందుకు వచ్చేసి చూస్తూ ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. అందుకే ఈ షోపై జనాల్లో ఆసక్తిని మరింత పెంచేందుకు ఒక్కో సీజన్​ను ఒక్కో కాన్సెప్ట్​తో డిజైన్​ చేస్తున్నారు బిగ్​బాస్​ మేకర్స్​. తాజాగా సీజన్​ 10ను "దశావతారం.. ఆటలో సవాల్​ కాదు ఆటే సవాల్​" అంటూ ప్లాన్​ చేశారు. ఇందులో భాగంగానే ఒక్కో వారం ఒక్కో అవతారాన్ని రివీల్​ చేస్తున్నారు బిగ్​బాస్​ టీమ్​. మొదటి వారం మహా పరీక్ష, రెండో వారం పవర్​ ఆఫ్​ పీపుల్​ కాగా.. ప్రస్తుతం మూడో వారం అంటే టెంప్టేషన్​ vs​ టెన్షన్​. ఇందులో భాగంగానే హౌజ్​మేట్స్​కు టెన్షన్​ ఇస్తూ ఇంట్లోకి ఇద్దరు వైల్డ్​కార్డ్స్​ను పంపించారు బిగ్​బాస్​. ఇక వచ్చిన రోజే ఓ వైల్డ్​కార్డ్​ కంటెస్టెంట్​ జాక్​పాట్​ కొట్టింది. ఇంతకీ హౌజ్​లోకి వచ్చిన వైల్డ్​ కార్డ్స్​​ ఎవరు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బిగ్​బాస్​ ఇంట్లో "వైల్డ్​కార్డ్స్​" పదం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు.​ కొత్త సీజన్​ ప్రారంభమైన రెండు మూడు వారాల నుంచి ఈ టాపిక్​పై డిస్కషన్​ మొదలవుతుంది. తాజాగా సీజన్​ 10లో కూడా వైల్డ్​కార్డ్స్​ ఎంటర్​ అయ్యారు. ఇప్పటికే కామనర్లు, సెలెబ్రిటీలు కొట్టుకుంటంటే, మరింత కంటెంట్​ కోసం ఒక్కరిని కాకుండా ఇద్దరిని వైల్డ్​కార్డ్స్​గా ఇంట్లోకి పంపించారు. వాళ్లే అపూర్వ, మిథిలేష్​.

ముగ్గురు వస్తే హౌజ్​లోకి ఇద్దరు: వైల్డ్​కార్డ్స్​గా ఇద్దరు కంటెస్టెంట్లను నేరుగా ఇంట్లోకి పంపించలేదు. ముందు ముగ్గురిని(అపూర్వ, రామకృష్ణ, మిథిలేష్​) హౌజ్​లోకి తీసుకొచ్చి ఓట్​ అప్పీల్​ చేసుకోమన్నారు. ఎందుకంటే హౌజ్​మేట్స్​ ఓట్ల ప్రకారమే వాళ్ల ఎంట్రీ ఉంటుంది. దీంతో ఒక్కో హౌజ్​మేట్​ ఒక్కొక్కరికి ఓటు వేశారు. అలా అపూర్వకు 4, మిథిలేష్​కు 5, రామకృష్ణకు 5 ఓట్లు వచ్చాయి. ఓట్లు తక్కువ వచ్చిన కారణంగా అపూర్వను నేరుగా ఇంట్లోకి పంపించారు బిగ్​బాస్​.

టాస్క్​లో మిథిలేష్​ సూపర్​: ఇక మిథిలేష్, రామకృష్ణకి సమానమైన ఓట్లు రావడంతో.. వాళ్లిద్దరికి టైర్ల టాస్క్ ఇచ్చారు. ఈ టాస్క్​లో ఇద్దరు భీకరంగా ఆడారు. చివరకు మిథిలేష్ గెలిచి ఇంట్లోకి వస్తాడు. అలా తక్కువ ఓట్లు వచ్చిన కారణంగా అపూర్వ, టాస్క్​లో గెలిచి మిథిలేష్​ హౌజ్​మేట్స్​ అయ్యారు. వీళ్ల ఇద్దరి ఎంట్రీతో ప్రస్తుతం హౌజ్​లో కంటెస్టెంట్స్​ సంఖ్య 16కు చేరింది.

అపూర్వకు జాక్​పాట్​: హౌజ్​లోకి వచ్చిన మొదటి రోజే అపూర్వ, మిథిలేష్​కు బంపరాఫర్​ ఇచ్చారు బిగ్​బాస్​. కెప్టెన్సీ కోసం పోటీపడవచ్చని, కానీ అందుకు ఇప్పటికే కంటెండర్లు అయిన అమన్​, శ్రిష్టి, ఝాన్సీ, ముకేశ్​లలో ఇద్దరిని తీసేయమన్నారు. దీంతో అమన్​, శ్రిష్టిని తీసేసి వాళ్ల ప్లేస్​లోకి అపూర్వ, మిథిలేష్​ వచ్చారు. ఇలా కెప్టెన్సీ కోసం ఈ నలుగురు పోటీ పడ్డారు. అయితే కెప్టెన్సీ టాస్క్​ను కూడా బిగ్​బాస్​ టీమ్​గా పెట్టారు. ఒక టీమ్​లో ఇద్దరు, మరో టీమ్​లో ఇద్దరు ఉండి టాస్క్​ ఆడారు. ఇక ఈ టాస్క్​లో ముకేశ్​, అపూర్వ గెలిచారు. దీంతో బిగ్​బాస్​ ముకేశ్​ను కెప్టెన్​ చేయగా, అపూర్వకు ఇమ్యూనిటీ అందించారు. ఇలా హౌజ్​లోకి వచ్చిన రోజే ఇమ్యూనిటీ పొంది అపూర్వ జాక్​పాట్​ కొట్టింది.

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