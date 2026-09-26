బిగ్బాస్ 10: హౌజ్లోకి ఎంటర్ అయిన "వైల్డ్కార్డ్స్" - తొలిరోజే జాక్పాట్గా 'ఇమ్యూనిటీ'!
-సీజన్ 10 లోకి హౌజ్మేట్స్గా ఇద్దరు వైల్డ్కార్డ్స్ - అగ్నిపరీక్షలో సత్తా చాటిన కామనర్స్కు అవకాశం - వీళ్ల రాకతో 16కు చేరిన హౌజ్మేట్స్ సంఖ్య!
Published : September 26, 2026 at 10:04 AM IST
Bigg Boss 10 Wildcards: బిగ్బాస్ అంటేనే షాకింగ్ న్యూస్లు, ట్విస్ట్లు, సర్ప్రైజ్లు, అలకలు, గొడవలు, లవ్ట్రాక్లు ఇలా ఎన్నో ఉంటాయి. పైగా ఈ షో గురించి తిట్టుకునే వారే.. ఆ సమయానికి టీవీల ముందుకు వచ్చేసి చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అందుకే ఈ షోపై జనాల్లో ఆసక్తిని మరింత పెంచేందుకు ఒక్కో సీజన్ను ఒక్కో కాన్సెప్ట్తో డిజైన్ చేస్తున్నారు బిగ్బాస్ మేకర్స్. తాజాగా సీజన్ 10ను "దశావతారం.. ఆటలో సవాల్ కాదు ఆటే సవాల్" అంటూ ప్లాన్ చేశారు. ఇందులో భాగంగానే ఒక్కో వారం ఒక్కో అవతారాన్ని రివీల్ చేస్తున్నారు బిగ్బాస్ టీమ్. మొదటి వారం మహా పరీక్ష, రెండో వారం పవర్ ఆఫ్ పీపుల్ కాగా.. ప్రస్తుతం మూడో వారం అంటే టెంప్టేషన్ vs టెన్షన్. ఇందులో భాగంగానే హౌజ్మేట్స్కు టెన్షన్ ఇస్తూ ఇంట్లోకి ఇద్దరు వైల్డ్కార్డ్స్ను పంపించారు బిగ్బాస్. ఇక వచ్చిన రోజే ఓ వైల్డ్కార్డ్ కంటెస్టెంట్ జాక్పాట్ కొట్టింది. ఇంతకీ హౌజ్లోకి వచ్చిన వైల్డ్ కార్డ్స్ ఎవరు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బిగ్బాస్ ఇంట్లో "వైల్డ్కార్డ్స్" పదం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కొత్త సీజన్ ప్రారంభమైన రెండు మూడు వారాల నుంచి ఈ టాపిక్పై డిస్కషన్ మొదలవుతుంది. తాజాగా సీజన్ 10లో కూడా వైల్డ్కార్డ్స్ ఎంటర్ అయ్యారు. ఇప్పటికే కామనర్లు, సెలెబ్రిటీలు కొట్టుకుంటంటే, మరింత కంటెంట్ కోసం ఒక్కరిని కాకుండా ఇద్దరిని వైల్డ్కార్డ్స్గా ఇంట్లోకి పంపించారు. వాళ్లే అపూర్వ, మిథిలేష్.
ముగ్గురు వస్తే హౌజ్లోకి ఇద్దరు: వైల్డ్కార్డ్స్గా ఇద్దరు కంటెస్టెంట్లను నేరుగా ఇంట్లోకి పంపించలేదు. ముందు ముగ్గురిని(అపూర్వ, రామకృష్ణ, మిథిలేష్) హౌజ్లోకి తీసుకొచ్చి ఓట్ అప్పీల్ చేసుకోమన్నారు. ఎందుకంటే హౌజ్మేట్స్ ఓట్ల ప్రకారమే వాళ్ల ఎంట్రీ ఉంటుంది. దీంతో ఒక్కో హౌజ్మేట్ ఒక్కొక్కరికి ఓటు వేశారు. అలా అపూర్వకు 4, మిథిలేష్కు 5, రామకృష్ణకు 5 ఓట్లు వచ్చాయి. ఓట్లు తక్కువ వచ్చిన కారణంగా అపూర్వను నేరుగా ఇంట్లోకి పంపించారు బిగ్బాస్.
టాస్క్లో మిథిలేష్ సూపర్: ఇక మిథిలేష్, రామకృష్ణకి సమానమైన ఓట్లు రావడంతో.. వాళ్లిద్దరికి టైర్ల టాస్క్ ఇచ్చారు. ఈ టాస్క్లో ఇద్దరు భీకరంగా ఆడారు. చివరకు మిథిలేష్ గెలిచి ఇంట్లోకి వస్తాడు. అలా తక్కువ ఓట్లు వచ్చిన కారణంగా అపూర్వ, టాస్క్లో గెలిచి మిథిలేష్ హౌజ్మేట్స్ అయ్యారు. వీళ్ల ఇద్దరి ఎంట్రీతో ప్రస్తుతం హౌజ్లో కంటెస్టెంట్స్ సంఖ్య 16కు చేరింది.
అపూర్వకు జాక్పాట్: హౌజ్లోకి వచ్చిన మొదటి రోజే అపూర్వ, మిథిలేష్కు బంపరాఫర్ ఇచ్చారు బిగ్బాస్. కెప్టెన్సీ కోసం పోటీపడవచ్చని, కానీ అందుకు ఇప్పటికే కంటెండర్లు అయిన అమన్, శ్రిష్టి, ఝాన్సీ, ముకేశ్లలో ఇద్దరిని తీసేయమన్నారు. దీంతో అమన్, శ్రిష్టిని తీసేసి వాళ్ల ప్లేస్లోకి అపూర్వ, మిథిలేష్ వచ్చారు. ఇలా కెప్టెన్సీ కోసం ఈ నలుగురు పోటీ పడ్డారు. అయితే కెప్టెన్సీ టాస్క్ను కూడా బిగ్బాస్ టీమ్గా పెట్టారు. ఒక టీమ్లో ఇద్దరు, మరో టీమ్లో ఇద్దరు ఉండి టాస్క్ ఆడారు. ఇక ఈ టాస్క్లో ముకేశ్, అపూర్వ గెలిచారు. దీంతో బిగ్బాస్ ముకేశ్ను కెప్టెన్ చేయగా, అపూర్వకు ఇమ్యూనిటీ అందించారు. ఇలా హౌజ్లోకి వచ్చిన రోజే ఇమ్యూనిటీ పొంది అపూర్వ జాక్పాట్ కొట్టింది.
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