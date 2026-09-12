ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ బిగ్బాస్ హిస్టరీ - మొదటి వారం మధ్యలోనే "ఇద్దరు అవుట్"! - వీకెండ్ మరో ఎలిమినేషన్!
-దశావతారం కాన్సెప్ట్కు తగ్గట్టుగా షోని డిజైన్ చేసిన నిర్వాహకులు - షాకింగ్ నిర్ణయాలతో ఆడియన్స్కు దిమ్మతిరిగే షాక్!
Published : September 12, 2026 at 5:39 PM IST
Bigg Boss 10 Telugu Weekend Elimination: బుల్లితెర బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ సీజన్ 10 ప్రారంభమైంది. అయితే సీజన్కు ముందు "ఆటలో సవాల్ కాదు ఆటే సవాల్" "సర్ప్రైజ్లు, డ్రామా, సవాళ్లు అన్నీ 10X " అంటూ నాగార్జున చెప్పిన డైలాగ్లను మేకర్స్ ఫాలో అవుతున్నారు. అందుకు ఉదాహరణ మొదటి వారం జరిగిన మిడ్ వీక్ డబుల్ ఎలిమినేషన్. ఇదే షాకింగ్ విషయం అంటే ఈ వీకెండ్ మరో ఎలిమినేషన్ ఉందని సమాచారం. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బిగ్బాస్ మొదటి వారం అంటే హౌజ్లోకి వెళ్లిన కంటెస్టెంట్లు ఒకరితో ఒకరు టైమ్ స్పెండ్ చేస్తూ బాండింగ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంటారు. అలాగే చిన్న చిన్న గొడవలు కామన్. కానీ సీజన్ 10 మాత్రం వేరే లెవల్ ఉంది. స్టార్ట్ అయిన మొదటి రోజు నుంచే గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఇక ఇదంతా ఒక ఎత్తైతే బిగ్బాస్ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మొదటి వారమే ఎలిమినేషన్.. అది కూడా డబుల్ ఎలిమినేషన్తో ప్రేక్షకులకు దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చారు బిగ్బాస్ నిర్వాహకులు. అంటే పదహారు మంది ఇంట్లోకి అడుగుపెడితే ఇద్దరిని ఎలిమినేట్ చేశారు.
మూడు జోన్లుగా కంటెస్టెంట్స్: ఇంట్లోకి రాగానే కంటెస్టెంట్లకు షాక్ ఇస్తూ మొదటి వారం మహాపరీక్ష ఉంటుందని అనౌన్స్ చేశారు బిగ్బాస్. అంటే అప్పటికీ ఎవరూ హౌజ్మేట్స్ కాలేదు. అందరూ రిస్క్లో ఉంటారని, టాస్క్లో గెలిచిన వారు నో రిస్క్కు లోకి వెళ్లి హౌజ్మేట్ అయితే, ఓడిన వారిలో ఒకరు హై రిస్క్లోకి వెళ్లి ఎలిమినేట్ అవుతారని చెప్పారు.
చరణ్ ఎలిమినేషన్ ఇలా: హౌజ్మేట్స్ అయ్యే అవకాశం ఇస్తూ మొదటి వారంలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన కంటెస్టెంట్స్ను రెండు టీమ్స్గా(రెడ్, బ్లూ) డివైడ్ చేశారు. ఈ రెండు టీమ్స్కు వివిధ రకాల టాస్క్లు పెట్టారు. మొదటి టాస్క్లో రెండు గ్రూపులు ఫౌల్ చేయడంతో టాస్క్ను రద్దు చేశారు. కానీ చెరో టీమ్ నుంచి ఒక్కొక్కరిని హైరిస్క్ జోన్లో పెట్టారు. అలా మొదటి గేమ్ పూర్తయ్యే సమయానికి బ్లూటీమ్ నుంచి రామ్ప్రసాద్, రెడ్ టీమ్ నుంచి చరణ్ హై రిస్క్లోకి వచ్చారు. ఇక రెండో టాస్క్ నిర్వహించారు. అందులో రెడ్ టీమ్ గెలిచింది. కానీ ఇక్కడే బిగ్బాస్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. గెలిచినా సరే రెడ్ టీమ్లో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసి హైరిస్క్ జోన్లో పెట్టాలని చెప్పగా.. చైత్రరాయ్ పేరు చెప్పారు. ఇలా రెండు టాస్కులు పూర్తయ్యే సరికి రామ్ ప్రసాద్, చరణ్, చైత్రలు హై రిస్క్లో ఉన్నారు.
హై రిస్క్ జోన్లో ఉన్న ముగ్గురిలో మొదట చైత్రను సేవ్ చేశారు. కానీ అది అప్పటివరకే. ఇక మిగిలిన ఇద్దరికి యాక్టివిటీ ఏరియాలో సెటప్ వేసి హౌజ్మేట్స్ ఓట్స్ ద్వారా ఎలిమినేషన్ చేశారు. అంటే చరణ్ ఎలిమినేట్ కావాలని ఎక్కువ మంది చెప్పడంతో బిగ్బాస్ టీమ్ చరణ్ను ఎలిమినేట్ చేశారు.
చైత్ర ఎలిమినేషన్ ఇలా: చరణ్ ఎలిమినేట్ అయినా రామ్ప్రసాద్, చైత్ర హై రిస్క్ జోన్లోనే ఉన్నారు. ఇక వీళ్లందరికీ రన్ రాజా రన్ అనే టాస్క్ పెట్టారు. ఇందులో రామ్ ప్రసాద్ గెలవడంతో హై రిస్క్ నుంచి నో రిస్క్లోకి వచ్చి హౌజ్మేట్ అయ్యాడు. గెలిచిన రామ్ ప్రసాద్ హై రిస్క్ లో అమన్ను పెట్టాడు. అలా అమన్ మసూద్, చైత్ర డేంజర్ జోన్లోకి వచ్చారు.
ఇక వర్షిణి, సుధీర్ రెడ్డికి మరోటాస్క్ పెట్టగా ఇద్దరు ఫెయిల్ అయ్యారు. దీంతో వాళ్లిద్దరినీ హై రిస్క్లోకి పంపించారు బిగ్బాస్. ఇలా టాస్క్లు పూర్తయ్యే సమయానికి చైత్ర, అమన్, సుధీర్, వర్షిణి డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారు. ఇక వీళ్ల నలుగురికి ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ మొదలుపెట్టారు. అయితే ఈసారి కంటెస్టెంట్స్ ఓట్ల ఆధారంగా కాకుండా డేంజర్ జోన్లో ఉన్న వారి ఓట్లను లెక్కలోకి తీసుకుని ఎలిమినేట్ చేశారు. దీంతో చైత్ర ఎలిమినేట్ అయ్యింది. మొత్తంగా కంటెస్టెంట్స్ ఓట్ల ద్వారా చరణ్, డేంజర్ జోన్లో ఉన్న వారి ఓట్ల ద్వారా చైత్ర ఎలిమినేట్ అయ్యారు.
మూడో ఎలిమినేషన్ ఎవరు?: ఇప్పటికే ఫస్ట్ వారం మిడ్ వీక్ డబుల్ ఎలిమినేషన్తో ఆడియన్స్కు షాక్ ఇచ్చిన బిగ్బాస్.. వీకెండ్లో మరో షాక్ ఇచ్చేందుకు ప్లాన్ చేసినట్లు టాక్. అదే మరో ఎలిమినేషన్. అంటే సండే ఎపిసోడ్లో మరొకరు హౌజ్ నుంచి వెళ్లనున్నారు. ఆ వ్యక్తి పేరు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. హై రిస్క్ జోన్లో ఉన్న సుధీర్, వర్షిణి, అమన్లలో సుధీర్ ఎలిమినేట్ అయినట్లు సమాచారం. అయితే SMలో మరో న్యూస్ కూడా వైరల్ అవుతోంది. అదే నో ఎలిమినేషన్. మీరు విన్నది నిజమే. వచ్చిన లీక్స్ ప్రకారం కొద్దిమంది వీకెండ్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందంటే.. మరికొద్దిమంది మాత్రం నో ఎలిమినేషన్ అంటున్నారు. మరి అది, నిజమో కాదో తెలియాలంటే కాస్త వెయిట్ చేయాల్సిందే.
రీ ఎంట్రీ ఉంటుందా?: షో మొదలైన నాలుగు రోజులకే చరణ్, చైత్రలను హౌజ్ నుంచి పంపించడంతో హౌజ్లో ఉన్న కంటెస్టెంట్స్తో పాటు ఆడియన్స్లో కూడా చాలా మంది వాళ్ల రీఎంట్రీ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. కానీ అందులో నిజం లేదని ప్రూవ్ చేశారు బిగ్బాస్ టీమ్. ఎందుకంటే శనివారం ఎపిసోడ్కు సంబంధించి రిలీజ్ చేసిన మొదటి ప్రోమోలో ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్స్తో వీడియో కాల్లో మాట్లాడించారు. ఇందులో వారు ఇంట్లోనే ఉన్నట్లు చెప్పడంతో రీఎంట్రీ రూమర్స్కు చెక్ పడినట్లైంది.
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