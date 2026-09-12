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ఫస్ట్​ టైమ్ ఇన్​ బిగ్​బాస్​ హిస్టరీ​ - మొదటి వారం మధ్యలోనే "ఇద్దరు అవుట్​"! - వీకెండ్​ మరో ఎలిమినేషన్​!

-దశావతారం కాన్సెప్ట్​కు తగ్గట్టుగా షోని డిజైన్​ చేసిన నిర్వాహకులు - షాకింగ్​ నిర్ణయాలతో ఆడియన్స్​కు దిమ్మతిరిగే షాక్​!

Bigg Boss 10 Telugu Weekend Elimination
Bigg Boss 10 Telugu Weekend Elimination (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2026 at 5:39 PM IST

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Bigg Boss 10 Telugu Weekend Elimination: బుల్లితెర బిగ్గెస్ట్​ రియాలిటీ షో బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 10 ప్రారంభమైంది. అయితే సీజన్​కు ముందు "ఆటలో సవాల్​ కాదు ఆటే సవాల్​" "సర్‌ప్రైజ్‌లు, డ్రామా, సవాళ్లు అన్నీ 10X " అంటూ నాగార్జున చెప్పిన డైలాగ్​లను మేకర్స్​ ఫాలో అవుతున్నారు. అందుకు ఉదాహరణ మొదటి వారం జరిగిన మిడ్​ వీక్​ డబుల్​ ఎలిమినేషన్​. ఇదే షాకింగ్​ విషయం అంటే ఈ వీకెండ్​ మరో ఎలిమినేషన్​ ఉందని సమాచారం. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బిగ్​బాస్​ మొదటి వారం అంటే హౌజ్​లోకి వెళ్లిన కంటెస్టెంట్లు ఒకరితో ఒకరు టైమ్​ స్పెండ్​ చేస్తూ బాండింగ్​ క్రియేట్​ చేసుకుంటుంటారు. అలాగే చిన్న చిన్న గొడవలు కామన్​. కానీ సీజన్​ 10 మాత్రం వేరే లెవల్​ ఉంది. స్టార్ట్​ అయిన మొదటి రోజు నుంచే గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఇక ఇదంతా ఒక ఎత్తైతే బిగ్​బాస్​ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మొదటి వారమే ఎలిమినేషన్..​ అది కూడా డబుల్​ ఎలిమినేషన్​తో ప్రేక్షకులకు దిమ్మతిరిగే షాక్​ ఇచ్చారు బిగ్​బాస్​ నిర్వాహకులు. అంటే పదహారు మంది ఇంట్లోకి అడుగుపెడితే ఇద్దరిని ఎలిమినేట్​ చేశారు.

మూడు జోన్లుగా కంటెస్టెంట్స్​: ఇంట్లోకి రాగానే కంటెస్టెంట్లకు షాక్​ ఇస్తూ మొదటి వారం మహాపరీక్ష ఉంటుందని అనౌన్స్​ చేశారు బిగ్​బాస్​. అంటే అప్పటికీ ఎవరూ హౌజ్​మేట్స్​ కాలేదు. అందరూ రిస్క్​లో ఉంటారని, టాస్క్​లో గెలిచిన వారు నో రిస్క్​కు లోకి వెళ్లి హౌజ్​మేట్​ అయితే, ఓడిన వారిలో ఒకరు హై రిస్క్​లోకి వెళ్లి ఎలిమినేట్​ అవుతారని చెప్పారు.

చరణ్​ ఎలిమినేషన్​ ఇలా: హౌజ్​మేట్స్​ అయ్యే అవకాశం ఇస్తూ మొదటి వారంలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన కంటెస్టెంట్స్​ను రెండు టీమ్స్​గా(రెడ్​, బ్లూ) డివైడ్​ చేశారు. ఈ రెండు టీమ్స్​కు వివిధ రకాల టాస్క్​లు పెట్టారు. మొదటి టాస్క్​లో రెండు గ్రూపులు ఫౌల్​ చేయడంతో టాస్క్​ను రద్దు చేశారు. కానీ చెరో టీమ్​ నుంచి ఒక్కొక్కరిని హైరిస్క్​ జోన్​లో పెట్టారు. అలా మొదటి గేమ్​ పూర్తయ్యే సమయానికి బ్లూటీమ్​ నుంచి రామ్​ప్రసాద్​, రెడ్​ టీమ్​ నుంచి చరణ్​ హై రిస్క్​లోకి వచ్చారు. ఇక రెండో టాస్క్​ నిర్వహించారు. అందులో రెడ్​ టీమ్​ గెలిచింది. కానీ ఇక్కడే బిగ్​బాస్​ ట్విస్ట్​ ఇచ్చాడు. గెలిచినా సరే రెడ్​ టీమ్​లో ఒకరిని సెలెక్ట్​ చేసి హైరిస్క్​ జోన్​లో పెట్టాలని చెప్పగా.. చైత్రరాయ్​ పేరు చెప్పారు. ఇలా రెండు టాస్కులు పూర్తయ్యే సరికి రామ్​ ప్రసాద్​, చరణ్​, చైత్రలు హై రిస్క్​లో ఉన్నారు.

హై రిస్క్​ జోన్​లో ఉన్న ముగ్గురిలో మొదట చైత్రను సేవ్​ చేశారు. కానీ అది అప్పటివరకే. ఇక మిగిలిన ఇద్దరికి యాక్టివిటీ ఏరియాలో సెటప్​ వేసి హౌజ్​మేట్స్​ ఓట్స్​ ద్వారా ఎలిమినేషన్​ చేశారు. అంటే చరణ్​ ఎలిమినేట్​ కావాలని ఎక్కువ మంది చెప్పడంతో బిగ్​బాస్​ టీమ్​ చరణ్​ను ఎలిమినేట్​ చేశారు.

చైత్ర ఎలిమినేషన్​ ఇలా: చరణ్​ ఎలిమినేట్​ అయినా రామ్​ప్రసాద్​, చైత్ర హై రిస్క్​ జోన్​లోనే ఉన్నారు. ఇక వీళ్లందరికీ రన్​ రాజా రన్​ అనే టాస్క్​ పెట్టారు. ఇందులో రామ్​ ప్రసాద్​ గెలవడంతో హై రిస్క్​ నుంచి నో రిస్క్​లోకి వచ్చి హౌజ్​మేట్​ అయ్యాడు. గెలిచిన రామ్​ ప్రసాద్​ హై రిస్క్ లో అమన్​ను​ పెట్టాడు. అలా అమన్​ మసూద్​, చైత్ర డేంజర్​ జోన్​లోకి వచ్చారు.

ఇక వర్షిణి, సుధీర్​ రెడ్డికి మరోటాస్క్​ పెట్టగా ఇద్దరు ఫెయిల్​ అయ్యారు. దీంతో వాళ్లిద్దరినీ హై రిస్క్​లోకి పంపించారు బిగ్​బాస్​. ఇలా టాస్క్​లు పూర్తయ్యే సమయానికి చైత్ర, అమన్​, సుధీర్​, వర్షిణి డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్నారు. ఇక వీళ్ల నలుగురికి ఎలిమినేషన్​ ప్రక్రియ మొదలుపెట్టారు. అయితే ఈసారి కంటెస్టెంట్స్​ ఓట్ల ఆధారంగా కాకుండా డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్న వారి ఓట్లను లెక్కలోకి తీసుకుని ఎలిమినేట్​ చేశారు. దీంతో చైత్ర ఎలిమినేట్​ అయ్యింది. మొత్తంగా కంటెస్టెంట్స్​ ఓట్ల ద్వారా చరణ్​, డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్న వారి ఓట్ల ద్వారా చైత్ర ఎలిమినేట్​ అయ్యారు.

మూడో ఎలిమినేషన్​ ఎవరు?: ఇప్పటికే ఫస్ట్​ వారం మిడ్ వీక్ డబుల్​​ ఎలిమినేషన్​తో ఆడియన్స్​కు షాక్​ ఇచ్చిన బిగ్​బాస్.. వీకెండ్​లో మరో షాక్ ఇచ్చేందుకు ప్లాన్​ చేసినట్లు టాక్​. అదే మరో ఎలిమినేషన్​. అంటే సండే ఎపిసోడ్​లో మరొకరు హౌజ్​ నుంచి వెళ్లనున్నారు. ఆ వ్యక్తి పేరు కూడా సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. హై రిస్క్​ జోన్​లో ఉన్న సుధీర్​, వర్షిణి, అమన్​​లలో సుధీర్ ఎలిమినేట్​ అయినట్లు సమాచారం. అయితే SMలో మరో న్యూస్​ కూడా వైరల్​ అవుతోంది. అదే నో ఎలిమినేషన్​. మీరు విన్నది నిజమే. వచ్చిన లీక్స్​ ప్రకారం కొద్దిమంది వీకెండ్​ ఎలిమినేషన్​ ఉంటుందంటే.. మరికొద్దిమంది మాత్రం నో ఎలిమినేషన్​ అంటున్నారు. మరి అది, నిజమో కాదో తెలియాలంటే కాస్త వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

రీ ఎంట్రీ ఉంటుందా?: షో మొదలైన నాలుగు రోజులకే చరణ్​, చైత్రలను హౌజ్​ నుంచి పంపించడంతో హౌజ్​లో ఉన్న కంటెస్టెంట్స్​తో పాటు ఆడియన్స్​లో కూడా చాలా మంది వాళ్ల రీఎంట్రీ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. కానీ అందులో నిజం లేదని ప్రూవ్​ చేశారు బిగ్​బాస్​ టీమ్​. ఎందుకంటే శనివారం ఎపిసోడ్​కు సంబంధించి రిలీజ్​ చేసిన మొదటి ప్రోమోలో ఎలిమినేట్​ అయిన కంటెస్టెంట్స్​తో వీడియో కాల్​లో మాట్లాడించారు. ఇందులో వారు ఇంట్లోనే ఉన్నట్లు చెప్పడంతో రీఎంట్రీ రూమర్స్​కు చెక్​ పడినట్లైంది.

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BIGG BOSS ELIMINATION UPDATES
BB 10 TELUGU DOUBLE ELIMINATION
BIGG BOSS 10 TELUGU ELIMINATION
బిగ్​బాస్​ మిడ్​వీక్​ ఎలిమినేషన్​
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