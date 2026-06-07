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Bigg Boss 10 Promo : నయా సీజన్ ఆయేగా! - ఈసారి ప్రోమో నుంచే సరికొత్తగా!!

- పదో సీజన్​ ప్రోమో రిలీజ్ చేసిన హోస్ట్ నాగార్జున - "ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్​"ను రంగంలోకి దించిన నిర్వాహకులు!

Bigg Boss 10 Promo
Bigg Boss 10 Promo (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 2:30 PM IST

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నయా సీజన్ ఆయేగా!

"నవ్వేవాళ్లూ నవ్వనీ.. ఏడ్చేవాళ్లూ ఏడ్వనీ..

పొగిడేవాళ్లూ పొగడనీ.. తిట్టేవాళ్లూ తిట్టనీ.. డోన్ట్ కేర్"

అన్నారు అక్కినేని!

సన్నాఫ్ అక్కినేని హోస్ట్​ చేస్తున్న బిగ్​ బాస్​ షోకు ఈ లిరిక్స్​ వందకు నూటొక్క శాతం పర్ఫెక్ట్​గా లింక్​ అవుతాయి! సింక్​ అవుతాయి!!

సీజన్​ 1 నుంచీ ఎన్నో విమర్శలు.. ఇంకెన్నో ప్రశంసలు..

కొన్ని వివాదాలు.. మరికొన్ని ఆశీర్వాదాలు..

అన్నీ బిగ్​బాస్​ అకౌంట్లో క్రిడెట్ అవుతూనే ఉన్నాయి.

నెగెటివిటీని పాసింగ్​ క్లౌడ్స్​లా ఫీలవుతూ, అప్రిషియేషన్స్​ను హార్ట్ లాకర్​లో స్టోర్​ చేసుకుంటూ మూవ్​ ఆన్​ అవుతూనే ఉందీ షో.

అయితే, కంప్లైంట్స్​ ఉన్నా, లేకున్నా.. ఎండ్​ ఆఫ్​ ది డే ఏ షో సక్సెస్​నైనా డిసైడ్​ చేసేది వ్యూయర్​ షిప్పే! అలా చూసుకున్నప్పుడు తెలుగు బిగ్​ బాస్​ ప్రతీ సీజన్​లోనూ బ్లాక్​ బస్టర్ ​గానే నిలుస్తోంది!

9 సీజన్లు కంప్లీట్ చేసుకుని, సీజన్​ 10కు రెడీ అవుతోంది. అతి త్వరలోనే గ్రాండ్​ లాంఛింగ్​ కూడా జరగనుంది. ఈ విషయాన్ని ఫ్యాన్స్​కు రివీల్ చేసేందుకు ఓ ప్రోమోను రిలీజ్​ చేసింది యూనిట్.

ఆడియెన్స్​కు బోర్​ కొట్టకుండా చూడడమే ప్రతీ సీజన్ టార్గెట్. ఈ సారి ప్రోమో నుంచే నావల్టీ చూపించాలనుకున్నట్టున్నారు. అందుకే ప్రతీసారీ మాటలతో చెప్పేవారు, ఈ సారీ పాట అందుకున్నారు!

"కుటుంబంతో చూసే షోయేనా ఇది?" అన్న విమర్శలకు సమాధానం చెప్పాలనుకున్నారేమో.. బిగ్​బాస్​ కు ఫ్యామిలీ సపోర్టు కూడా ఉందని చెప్పేలా ప్రోమో డిజైన్​ చేశారు. ఫ్యామిలీతో కలిసి చూస్తున్నారంటూ చూపించారు. వాళ్లతో కితాబులు కూడా ఇప్పించారు.

ఇక హోస్ట్​ నాగార్జున తనదైన స్టైల్​లో బిగ్ బాస్​​ రేంజ్​ను ఆకాశానికి ఎత్తేశారు. "Bigg boss.. ఎన్నో యుద్ధాలు గెలుచుకున్న రాజ్యం మాత్రమే కాదు. ఎంతోమంది హృదయాలు గెలుచుకున్న మహా సామ్రాజ్యం" అంటూ మ..మ.. మాస్​ ఎలివేషన్ ఇచ్చేశారు.

ట్విస్ట్ ఏంటో!

ప్రతీ సీజన్​లో ఏదో ఒక కొత్తదనాన్ని యాడ్ చేస్తూ వస్తున్న మేనేజ్ మెంట్.. లాస్ట్ సీజన్​లో బిగ్​ ఛేంజోవర్ చూపించింది. అప్పటి వరకూ బిగ్​ బాస్​ షో అంటే.. కేవలం సెలబ్రిటీస్ షో. కానీ 9 సీజన్​లో కామన్​ పీపుల్​కు ఛాయిస్​ ఇచ్చి షోను మరో మెట్టు ఎక్కించేశారు! చివరకు విన్నర్ కూడా కామన్​ మ్యానే కావడం మరో ట్విస్టు.

ఒపీనియన్ మారిందా?

ఇలా.. గత సీజన్​తో ఫ్యాన్స్​ దృక్పథం చాలా వరకు మారిందనే ఒపీనియన్​ వినిపిస్తోంది. బిగ్​బాస్​ ట్రోఫీ కేవలం గ్లామర్​కు, సెలబ్రిటీ హోదాకు మాత్రమే దక్కదనే పాయింట్​ను కింది స్థాయి వరకు తీసుకెళ్లడంలో నిర్వాహకులు సక్సెస్ అయ్యారనే టాక్ వ్యక్తమవుతోంది. సామాన్యుల సత్తాను చాటిన ఈ విజయం ఇదంటూ సోషల్ మీడియాలో పాజిటివ్ డిస్కషన్​ కూడా సాగింది. అలా ప్రేక్షకుల్లో ఒక బలమైన పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఏర్పడింది. దీంతో.. ఈ పదో సీజన్​ ఎలాంటి సంచలనం నమోదు చేయబోతోందోనని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే, రాబోయే సీజన్​ గురించి మాత్రం కొన్ని ప్రశ్నలు ఫ్యాన్స్​ను వెంటాడుతున్నాయి.

* కామన్​ పీపుల్​ను మళ్లీ తీసుకుంటారా?

* లేదంటే పాత పద్ధతికి వెళ్లిపోతారా?

* టైర్​ 2 కాకపోయినా కనీసం టైర్​ 3 సెలబ్రీటీలైనా షోలో అడుగుపెడతారా?

* యూట్యూబ్​ రేంజ్​తోనే అడ్జెస్ట్​ కండని సరిపెడతారా?

ఇలా ప్రస్తుతానికైతే కొన్ని డౌట్స్​ క్యారీ ఫార్వార్డ్ అవుతూనే ఉన్నాయి.

వీటికి సమాధానం తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిందే.

* To Be Continued.....

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