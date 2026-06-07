Bigg Boss 10 Promo : నయా సీజన్ ఆయేగా! - ఈసారి ప్రోమో నుంచే సరికొత్తగా!!
- పదో సీజన్ ప్రోమో రిలీజ్ చేసిన హోస్ట్ నాగార్జున - "ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్"ను రంగంలోకి దించిన నిర్వాహకులు!
Published : June 7, 2026 at 2:30 PM IST
నయా సీజన్ ఆయేగా!
"నవ్వేవాళ్లూ నవ్వనీ.. ఏడ్చేవాళ్లూ ఏడ్వనీ..
పొగిడేవాళ్లూ పొగడనీ.. తిట్టేవాళ్లూ తిట్టనీ.. డోన్ట్ కేర్"
అన్నారు అక్కినేని!
సన్నాఫ్ అక్కినేని హోస్ట్ చేస్తున్న బిగ్ బాస్ షోకు ఈ లిరిక్స్ వందకు నూటొక్క శాతం పర్ఫెక్ట్గా లింక్ అవుతాయి! సింక్ అవుతాయి!!
సీజన్ 1 నుంచీ ఎన్నో విమర్శలు.. ఇంకెన్నో ప్రశంసలు..
కొన్ని వివాదాలు.. మరికొన్ని ఆశీర్వాదాలు..
అన్నీ బిగ్బాస్ అకౌంట్లో క్రిడెట్ అవుతూనే ఉన్నాయి.
నెగెటివిటీని పాసింగ్ క్లౌడ్స్లా ఫీలవుతూ, అప్రిషియేషన్స్ను హార్ట్ లాకర్లో స్టోర్ చేసుకుంటూ మూవ్ ఆన్ అవుతూనే ఉందీ షో.
అయితే, కంప్లైంట్స్ ఉన్నా, లేకున్నా.. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏ షో సక్సెస్నైనా డిసైడ్ చేసేది వ్యూయర్ షిప్పే! అలా చూసుకున్నప్పుడు తెలుగు బిగ్ బాస్ ప్రతీ సీజన్లోనూ బ్లాక్ బస్టర్ గానే నిలుస్తోంది!
9 సీజన్లు కంప్లీట్ చేసుకుని, సీజన్ 10కు రెడీ అవుతోంది. అతి త్వరలోనే గ్రాండ్ లాంఛింగ్ కూడా జరగనుంది. ఈ విషయాన్ని ఫ్యాన్స్కు రివీల్ చేసేందుకు ఓ ప్రోమోను రిలీజ్ చేసింది యూనిట్.
ఆడియెన్స్కు బోర్ కొట్టకుండా చూడడమే ప్రతీ సీజన్ టార్గెట్. ఈ సారి ప్రోమో నుంచే నావల్టీ చూపించాలనుకున్నట్టున్నారు. అందుకే ప్రతీసారీ మాటలతో చెప్పేవారు, ఈ సారీ పాట అందుకున్నారు!
"కుటుంబంతో చూసే షోయేనా ఇది?" అన్న విమర్శలకు సమాధానం చెప్పాలనుకున్నారేమో.. బిగ్బాస్ కు ఫ్యామిలీ సపోర్టు కూడా ఉందని చెప్పేలా ప్రోమో డిజైన్ చేశారు. ఫ్యామిలీతో కలిసి చూస్తున్నారంటూ చూపించారు. వాళ్లతో కితాబులు కూడా ఇప్పించారు.
ఇక హోస్ట్ నాగార్జున తనదైన స్టైల్లో బిగ్ బాస్ రేంజ్ను ఆకాశానికి ఎత్తేశారు. "Bigg boss.. ఎన్నో యుద్ధాలు గెలుచుకున్న రాజ్యం మాత్రమే కాదు. ఎంతోమంది హృదయాలు గెలుచుకున్న మహా సామ్రాజ్యం" అంటూ మ..మ.. మాస్ ఎలివేషన్ ఇచ్చేశారు.
ట్విస్ట్ ఏంటో!
ప్రతీ సీజన్లో ఏదో ఒక కొత్తదనాన్ని యాడ్ చేస్తూ వస్తున్న మేనేజ్ మెంట్.. లాస్ట్ సీజన్లో బిగ్ ఛేంజోవర్ చూపించింది. అప్పటి వరకూ బిగ్ బాస్ షో అంటే.. కేవలం సెలబ్రిటీస్ షో. కానీ 9 సీజన్లో కామన్ పీపుల్కు ఛాయిస్ ఇచ్చి షోను మరో మెట్టు ఎక్కించేశారు! చివరకు విన్నర్ కూడా కామన్ మ్యానే కావడం మరో ట్విస్టు.
ఒపీనియన్ మారిందా?
ఇలా.. గత సీజన్తో ఫ్యాన్స్ దృక్పథం చాలా వరకు మారిందనే ఒపీనియన్ వినిపిస్తోంది. బిగ్బాస్ ట్రోఫీ కేవలం గ్లామర్కు, సెలబ్రిటీ హోదాకు మాత్రమే దక్కదనే పాయింట్ను కింది స్థాయి వరకు తీసుకెళ్లడంలో నిర్వాహకులు సక్సెస్ అయ్యారనే టాక్ వ్యక్తమవుతోంది. సామాన్యుల సత్తాను చాటిన ఈ విజయం ఇదంటూ సోషల్ మీడియాలో పాజిటివ్ డిస్కషన్ కూడా సాగింది. అలా ప్రేక్షకుల్లో ఒక బలమైన పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఏర్పడింది. దీంతో.. ఈ పదో సీజన్ ఎలాంటి సంచలనం నమోదు చేయబోతోందోనని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే, రాబోయే సీజన్ గురించి మాత్రం కొన్ని ప్రశ్నలు ఫ్యాన్స్ను వెంటాడుతున్నాయి.
* కామన్ పీపుల్ను మళ్లీ తీసుకుంటారా?
* లేదంటే పాత పద్ధతికి వెళ్లిపోతారా?
* టైర్ 2 కాకపోయినా కనీసం టైర్ 3 సెలబ్రీటీలైనా షోలో అడుగుపెడతారా?
* యూట్యూబ్ రేంజ్తోనే అడ్జెస్ట్ కండని సరిపెడతారా?
ఇలా ప్రస్తుతానికైతే కొన్ని డౌట్స్ క్యారీ ఫార్వార్డ్ అవుతూనే ఉన్నాయి.
వీటికి సమాధానం తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
* To Be Continued.....