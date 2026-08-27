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బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 10 - హౌజ్​లోకి వెళ్లే "సెలబ్రిటీలు" వీళ్లే! - సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​!

-అతి త్వరలో ప్రారంభం కానున్న బిగ్​బాస్​ నయా సీజన్​ - సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోన్న కంటెస్టెంట్స్​ పేర్లు!

Bigg Boss 10 Telugu Contestant List
Bigg Boss 10 Telugu Contestant List (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2026 at 2:33 PM IST

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Bigg Boss 10 Telugu Contestant List: బిగ్​బాస్​ పేరు చెబితే చాలా మంది తిట్టుకుంటారు. అయితే ఎంత తిట్టుకున్నా తీరా సీజన్​ స్టార్ట్​ అయ్యే సమయానికి చూసేందుకు రెడీ అవుతారు. తొమ్మిది సీజన్ల పాటు ప్రేక్షకులను అలరించిన బిగ్​బాస్​ తాజాగా కొత్త సీజన్​ కోసం ముస్తాబవుతోంది. మరికొన్ని రోజుల్లో ఈ సీజన్​ 10 ప్రసారం కానుంది. ఇక సీజన్​ మొదలవుతుందంటే హౌజ్​లోకి వెళ్లే కంటెస్టెంట్స్​ ఎవరో తెలుసుకునేందుకు ఆడియన్స్​ ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే హౌజ్​లోకి వెళ్లే సెలబ్రిటీల లిస్ట్​ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. వాళ్లు ఎవరో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కామనర్స్​ కోసం అగ్నిపరీక్ష: సాధారణంగా బిగ్​బాస్​ అంటే కాస్త ఫేమ్​ ఉన్నవాళ్లను కంటెస్టెంట్లుగా తీసుకొచ్చి వారితో గేమ్​ ఆడిస్తుంటారు. కానీ గత సీజన్​లో అగ్నిపరీక్ష ద్వారా కామనర్స్​ను హౌజ్​లోకి పంపించారు. అలా ఇంట్లోకి వెళ్లిన వారిలో డెమాన్​ పవన్​, కళ్యాణ్​ పడాల చివరి వరకూ నిలిచారు. ఇక ఆ ఇద్దరిలో కల్యాణ్​ విన్నర్​ అయ్యి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈసారి కూడా కామనర్స్​కు అవకాశం కల్పించేందుకు అగ్నిపరీక్ష సీజన్​ 2 ను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం టాప్​ 15 కంటెస్టెంట్స్​కు వివిధ రకాల టాస్కులు జరుగుతున్నాయి.

సేమ్​ ప్రాసెస్​: గత సీజన్​ మాదిరే ఈసారి కూడా మొత్తం 15 మంది పార్టిసిపేట్​ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అందులో తొమ్మిది మంది సెలబ్రిటీలు కాగా, ఆరుగురు కామనర్స్​ ఉండనున్నట్లు న్యూస్​ వైరల్​ అవుతోంది. కామనర్స్​ విషయం పక్కన పెడితే సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లకి సంబంధించిన రకరకాల పేర్లు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి. గ్లామర్‌, ఫిట్​నెస్​, కామెడీకి కొదవలేకుండా కంటెస్టెంట్స్​ను ఎంపిక చేసినట్లు బయట టాక్​. మరి ఇంట్లోకి వెళ్లే కంటెస్టెంట్స్​ ఎవరంటే..

  • సీరియల్​ నటి దేబ్జానీ
  • సీరియల్​ యాక్టర్ ముఖేష్​ గౌడ ​
  • సినీ నటుడు కృష్ణుడు
  • విలన్​ క్యారెక్టర్​ టెంపర్​ వంశీ
  • జబర్దస్త్​ కమెడియన్ ఆటో రామ్​ప్రసాద్​ ​
  • సినీ నటుడు అదిత్​ ఈశ్వరన్​
  • జబర్దస్త్​ కమెడియన్​ నరేష్​
  • యాంకర్​ వర్షిణి సౌందరాజన్‌
  • కమెడియన్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ హరి
  • ఈ తొమ్మిది మందితో పాటు సీరియల్​ నటులు సౌందర్య రెడ్డి, సుహాసిని, చైత్ర రాయ్​ పేర్లు కూడా సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి.

కామనర్స్​ వీళ్లే: సెలబ్రిటీలు కాకుండా అగ్నిపరీక్ష సీజన్​ 2లో సెలెక్ట్ అయిన మరో ఆరుగురు కూడా హౌజ్​లోకి వెళ్లనున్నారు. ప్రస్తుతం టాప్​ 15లో అమన్​ మసూద్​, ఝాన్సీ, శ్రష్టి వ్యాకరణి, గాయత్రి, అపూర్వ, షాలినీ, చరణ్​, రాజకుమారి, రామకృష్ణ, భాగీ తుళ్లూరి, రోహిత్​ నాయుడు, ప్రియాంక, మిథిలేష్​, హేమంత్​ యాదవ్​, దీపక్​ సేనాపతి ఉన్నారు. ఈ 15 మందిలో ఆరుగులు ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టనున్నారని టాక్​. మరికొన్ని రోజుల్లో ఈ లిస్ట్​ గురించి క్లారిటీ రానుంది.

సీజన్​ 10 ప్రారంభం ఎప్పుడు: గత సీజన్​ మాదిరే సెప్టెంబర్​లో బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 10 మొదలు కానుందని సమాచారం. దశావతారం కాన్సెప్ట్​తో స్టార్ట్​ అవ్వనున్న సీజన్​ సెప్టెంబర్​ 6 లేదా 13 వ తేదీని నుంచి ప్రారంభం కానున్నట్లు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతుంది. దీని గురించి తెలియాలంటే అధికారిక అనౌన్స్​మెంట్​ వరకు వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

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CONTESTANT LIST OF BIGG BOSS 10
బిగ్​బాస్​ 10 సెలబ్రిటీల లిస్ట్​
BIGG BOSS 10 TELUGU CONTESTANT LIST

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