బిగ్బాస్ 10: రెండో వారం "డబుల్ ఎలిమినేషన్" ట్విస్ట్ - ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్లేది వీళ్లే!
-బిగ్బాస్ హౌజ్లోకి చరణ్ రీఎంట్రీ - రోజురోజుకు కంటెస్టెంట్స్ ఓటింగ్ తారుమారు!
Published : September 19, 2026 at 1:00 PM IST
Bigg Boss 10 Telugu 2nd Week Elimination: బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 ఆట రంజుగా సాగుతోంది. షో మొదలయ్యి రెండు వారాలు గడువకముందే కంటెస్టెంట్ల మధ్య గొడవలు, పోటీలు, పగలు జోరుగానే సాగుతున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఈ వారం కెప్టెన్సీ కోసం జరిగిన ఫిజికల్ టాస్క్లు వైలెంట్గా మారాయి. అయితే హౌజ్లో కంటెస్టెంట్స్ మధ్య లెక్కలు ఎలా మారుతున్నాయో, ఓటింగ్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. తాజాగా సెకండ్ వీక్ ఓటింగ్, ఎలిమినేషన్కు సంబంధించిన అప్డేట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
రెండో వారం నామినేషన్లో 11 మంది: తొలి వారం ఎలిమినేషన్ తర్వాత రెండో వారం నామినేషన్ ప్రక్రియను డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేశారు మేకర్స్. రోప్ టాస్క్ పెట్టి అందులో గెలిచిన వారికి మాత్రమే సింగిల్ లేదా డబుల్ నామినేషన్ చేసే అవకాశం కల్పించారు. అక టాస్క్లో ఓడిపోయిన వారు నేరుగా నామినేషన్స్లోకి వెళ్లేలా నిబంధన పెట్టారు. దీంతో కంటెస్టెంట్స్ ఇద్దరిద్దరుగా ఆడి నామినేషన్స్ పూర్తి చేశారు. ఇలా ప్రక్రియ పూర్తయ్యేసరికి నామినేషన్స్లో షాలినీ, త్రిగుణ్, ఝాన్సీ, దేబ్జానీ, రామ్ప్రసాద్, ముకేశ్, కృష్ణుడు, సుధీర్, సృష్టి, వర్షిణి ,రోహిత్ ఉన్నారు.
ఓటింగ్ ట్రెండ్ - ఎలిమినేషన్: నామినేషన్స్ పూర్తి అయ్యి ఓటింగ్ లైన్స్ ఓపెన్ అవ్వడంతో నచ్చిన కంటెస్టెంట్స్కు ఓట్లు వేసుకున్నారు ఆడియన్స్. అలా లైన్స్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి అగ్నిపరీక్ష ద్వారా ఎంట్రీ ఇచ్చిన కామనర్ రోహిత్.. అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం టాప్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. దాదాపు 30 శాతానికి పైగా ఓట్లతో ముందంజలో ఉన్నట్లు టాక్. ఇక సెకండ్ ప్లేస్లో త్రిగుణ్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మూడో ప్లేస్లో ముకేశ్, నాలుగో స్థానంలో దేబ్జానీ, ఐదో స్థానంలో రామ్ప్రసాద్ ఉన్నారని టాక్. ఇక ఆ తర్వాత షాలిని ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. టాప్ స్థానాలతో పోలిస్తే వీరిద్దరి ఓటింగ్ శాతం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇక చివరి 5 స్థానాల్లో వరుసగా ఝాన్సీ, సుధీర్ రెడ్డి, శ్రష్టి, వర్షిణి, కృష్ణుడు ఉన్నారని లెక్కలు చూస్తే తెలుస్తోంది. ఇక చివరి స్థానాల్లో ఉన్న ఐదుగురిలో నుంచి ఒకరు ఎలిమినేట్ కానున్నారు. ఈ లెక్కన చూస్తే కృష్ణుడు హౌజ్ నుంచి బయటికి వెళ్లనున్నట్లు సమాచారం.
డబుల్ ఎలిమినేషన్?: రెండో వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉండొచ్చనే టాక్ గట్టిగా వినిపిస్తోంది. ఇందుకు చాలానే కారణాలు ఉన్నాయి. అవేంటంటే.. మొదటి వారంలో హౌజ్మేట్స్ ఓట్స్ ద్వారా చరణ్, చైత్ర మిడ్ వీక్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఇక సండే రోజు నో ఎలిమినేషన్ అని ప్రకటించారు. అయితే రెండో వారం పవర్ ఆఫ్ పీపుల్లో భాగంగా చరణ్ను మళ్లీ ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ లెక్కన మొదటి వారం ఒక ఎలిమినేషన్ మాత్రమే జరిగినట్లు. అదే విధంగా వచ్చే వారంలో వైల్డ్కార్డ్ ఎంట్రీలు ఉండటంతో రెండో వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్కు మేకర్స్ ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారనే విషయానికి వస్తే కృష్ణుడు ఒకరు కాగా.. వర్షిణి లేదా సృష్టి ఈ ఇద్దరిలో ఒకరు ఎలిమినేట్ కానున్నారు. అయితే సృష్టితో పోలిస్తే వర్షిణి కంటెంట్ ఇస్తుండటం, ముకేశ్తో లవ్ ట్రాక్ వంటి కారణాల చేత వర్షిణిని ఇంట్లో ఉంచుతారనే టాక్ వినిపిస్తుంది. ఏదైనా కానీ సింగిల్ ఉంటే కృష్ణుడు, డబుల్ ఉంటే కృష్ణుడుతో పాటు వర్షిణి లేదా సృష్టి ఎలిమినేట్ కానున్నారు. దీని గురించి తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
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