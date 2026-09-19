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బిగ్​బాస్​ 10: రెండో వారం "డబుల్​ ఎలిమినేషన్​" ట్విస్ట్​ - ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్లేది వీళ్లే!

-బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లోకి చరణ్​ రీఎంట్రీ - రోజురోజుకు కంటెస్టెంట్స్​ ఓటింగ్ తారుమారు!​

Bigg Boss 10 Telugu 2nd Week Elimination
Bigg Boss 10 Telugu 2nd Week Elimination (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 1:00 PM IST

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Bigg Boss 10 Telugu 2nd Week Elimination: బిగ్​బాస్​ తెలుగు సీజన్​ 10 ఆట రంజుగా సాగుతోంది. షో మొదలయ్యి రెండు వారాలు గడువకముందే కంటెస్టెంట్ల మధ్య గొడవలు, పోటీలు, పగలు జోరుగానే సాగుతున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఈ వారం కెప్టెన్సీ కోసం జరిగిన ఫిజికల్​ టాస్క్​లు వైలెంట్​గా మారాయి. అయితే హౌజ్​లో కంటెస్టెంట్స్​ మధ్య లెక్కలు ఎలా మారుతున్నాయో, ఓటింగ్​లో కూడా ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. తాజాగా సెకండ్​ వీక్​ ఓటింగ్​, ఎలిమినేషన్​కు సంబంధించిన అప్​డేట్స్​ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

రెండో వారం నామినేషన్​లో 11 మంది: తొలి వారం ఎలిమినేషన్​ తర్వాత రెండో వారం నామినేషన్​ ప్రక్రియను డిఫరెంట్​గా ప్లాన్​ చేశారు మేకర్స్​. రోప్​ టాస్క్​ పెట్టి అందులో గెలిచిన వారికి మాత్రమే సింగిల్​ లేదా డబుల్​ నామినేషన్‌ చేసే అవకాశం కల్పించారు. అక టాస్క్‌లో ఓడిపోయిన వారు నేరుగా నామినేషన్స్‌లోకి వెళ్లేలా నిబంధన పెట్టారు. దీంతో కంటెస్టెంట్స్​ ఇద్దరిద్దరుగా ఆడి నామినేషన్స్​ పూర్తి చేశారు. ఇలా ప్రక్రియ పూర్తయ్యేసరికి నామినేషన్స్​లో షాలినీ, త్రిగుణ్,​ ఝాన్సీ, దేబ్జానీ, రామ్​ప్రసాద్,​ ముకేశ్​, కృష్ణుడు, సుధీర్​, సృష్టి, వర్షిణి ,రోహిత్ ఉన్నారు. ​

ఓటింగ్​ ట్రెండ్​ - ఎలిమినేషన్​: నామినేషన్స్​ పూర్తి అయ్యి ఓటింగ్​ లైన్స్​ ఓపెన్​ అవ్వడంతో నచ్చిన కంటెస్టెంట్స్​కు ఓట్లు వేసుకున్నారు ఆడియన్స్​. అలా లైన్స్​ క్లోజ్​ అయ్యే సమయానికి అగ్నిపరీక్ష ద్వారా ఎంట్రీ ఇచ్చిన కామనర్​ రోహిత్​.. అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం టాప్​లో ఉన్నట్లు సమాచారం. దాదాపు 30 శాతానికి పైగా ఓట్లతో ముందంజలో ఉన్నట్లు టాక్​. ఇక సెకండ్​ ప్లేస్​లో త్రిగుణ్‌ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మూడో ప్లేస్​లో ముకేశ్​, నాలుగో స్థానంలో దేబ్జానీ, ఐదో స్థానంలో రామ్​ప్రసాద్​ ఉన్నారని టాక్​. ఇక ఆ తర్వాత షాలిని ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. టాప్‌ స్థానాలతో పోలిస్తే వీరిద్దరి ఓటింగ్‌ శాతం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇక చివరి 5 స్థానాల్లో వరుసగా ఝాన్సీ, సుధీర్ రెడ్డి, శ్రష్టి, వర్షిణి, కృష్ణుడు ఉన్నారని లెక్కలు చూస్తే తెలుస్తోంది. ఇక చివరి స్థానాల్లో ఉన్న ఐదుగురిలో నుంచి ఒకరు ఎలిమినేట్​ కానున్నారు. ఈ లెక్కన చూస్తే కృష్ణుడు హౌజ్​ నుంచి బయటికి వెళ్లనున్నట్లు సమాచారం.

డబుల్​ ఎలిమినేషన్?​: రెండో వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్ ఉండొచ్చనే టాక్​ గట్టిగా వినిపిస్తోంది. ఇందుకు చాలానే కారణాలు ఉన్నాయి. అవేంటంటే.. మొదటి వారంలో హౌజ్​మేట్స్​ ఓట్స్​ ద్వారా చరణ్​, చైత్ర మిడ్​ వీక్​ ఎలిమినేట్​ అయ్యారు. ఇక సండే రోజు నో ఎలిమినేషన్​ అని ప్రకటించారు. అయితే రెండో వారం పవర్​ ఆఫ్​ పీపుల్​లో భాగంగా చరణ్​ను మళ్లీ ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ లెక్కన మొదటి వారం ఒక ఎలిమినేషన్​ మాత్రమే జరిగినట్లు. అదే విధంగా వచ్చే వారంలో వైల్డ్​కార్డ్​ ఎంట్రీలు ఉండటంతో రెండో వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​కు మేకర్స్​ ప్లాన్​ చేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఎవరు ఎలిమినేట్​ అవుతారనే విషయానికి వస్తే కృష్ణుడు ఒకరు కాగా.. వర్షిణి లేదా సృష్టి ఈ ఇద్దరిలో ఒకరు ఎలిమినేట్​ కానున్నారు. అయితే సృష్టితో పోలిస్తే వర్షిణి కంటెంట్​ ఇస్తుండటం, ముకేశ్​తో లవ్​ ట్రాక్​ వంటి కారణాల చేత వర్షిణిని ఇంట్లో ఉంచుతారనే టాక్​ వినిపిస్తుంది. ఏదైనా కానీ సింగిల్​ ఉంటే కృష్ణుడు, డబుల్​ ఉంటే కృష్ణుడుతో పాటు వర్షిణి లేదా సృష్టి ఎలిమినేట్​ కానున్నారు. దీని గురించి తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

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BIGG BOSS 10 2ND WEEK ELIMINATION
బిగ్​బాస్​ 10 రెండో వారం ఎలిమినేషన్
BIGG BOSS 10 2ND WEEK ELIMINATION

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