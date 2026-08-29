ఇట్స్ అఫీషియల్ - ఆరోజు నుంచే "బిగ్బాస్ సీజన్ 10" ప్రారంభం! - ప్రోమో రిలీజ్!
- పదో సీజన్ ప్రారంభ తేదీని అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసిన మేకర్స్ - 'దశావతారం' కాన్సెప్ట్తో సరికొత్త సీజన్!
Published : August 29, 2026 at 6:03 PM IST
Bigg Boss 10 Launch Date : బుల్లితెరపై బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ సందడి మొదలుకానుంది. తొమ్మిది సీజన్ల పాటు ప్రేక్షకులను అలరించిన బిగ్బాస్.. పదో సీజన్కు రెడీ అవుతోంది. ఇక పదో సీజన్ హోస్టింగ్ బాధ్యతలను కూడా కింగ్ నాగార్జున తీసుకున్నారు. అయితే ఈరోజు నాగార్జున పుట్టినరోజు సందర్భంగా బిగ్బాస్ సీజన్ 10 టెలికాస్ట్ డేట్ ప్రకటిస్తూ ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు. ఈసారి "ఆటలో సవాలు కాదు, ఆటే సవాల్" అంటూ రిలీజ్ చేసిన వీడియో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పదో సీజన్ స్పెషాలిటీ ఏంటి: బిగ్బాస్ అంటే వివిధ రకాల మనస్తత్వాలు కలిగిన మనుషులను ఒక దగ్గర ఉంచి 100 రోజుల పాటు గేమ్ ఆడిస్తారు. ఇక ఆ గేమ్స్ కూడా ఫిజికల్, మెంటల్ సహా వివిధ రకాల స్ట్రెంత్లకు సంబంధించినవి ఉంటాయి. దాదాపు అన్ని సీజన్లు అలానే ఉన్నాయి. అయితే పదో సీజన్లో పలు మార్పులు చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకూ ఒక లెక్క ఇప్పుడో లెక్క అన్నట్లు ఈ సారి 'దశావతారం' కాన్సెప్ట్తో బిగ్ బాస్ సీజన్ 10 రానుంది.
సీజన్ ఎప్పుడు మొదలు: బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 సెప్టెంబర్ 6 ఆదివారం సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభం కానుందని, స్టార్ మా, జియో హాట్స్టార్లో వీక్షించవచ్చని మేకర్స్ అధికారింగా ప్రకటించారు. దశావతారం కాన్సెప్ట్తో సర్ప్రైజ్లు, డ్రామా, సవాళ్లు అన్నీ 10 రెట్లు ఉంటాయని తెలిపేలా రిలీజ్ చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. "మీరు ఎంతైనా ఊహించుకోండి.. దాన్ని మించి ఈ సీజన్ ఉంటుంది. ఈ సారి ఆటలో సవాలు కాదు.. ఆటే సవాలు" అంటూ నాగార్జున చెప్పిన డైలాగ్స్ను ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
కామనర్స్కు అవకాశం: సీజన్ 1 హిట్ కావడంతో.. కామనర్స్కు మరో అవకాశం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2 ప్రారంభమైంది. టాప్ 15 కంటెస్టెంట్స్ అందరూ పోటా పోటీగా టాస్కులు పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే కొందరు బెస్ట్ గేమ్ ఆడి ఓట్ అప్పీల్ చేసుకుంటే, మరికొందరు ఎల్లో కార్డ్ అందుకుని డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారు. మరికొద్ది రోజుల్లో అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2 ముగియనుంది. వీరిలో బెస్ట్గా ఉన్నవారిని సెలెక్ట్ చేసి హౌజ్లోకి పంపిస్తారు.
కంటెస్టెంట్స్ ఎవరు: ఇక బిగ్బాస్ ఎప్పుడు మొదలవుతుందో తెలియడంతో అందరి దృష్టి ఇప్పుడు కంటెస్టెంట్స్ మీద ఉంది. ఈ క్రమంలోనే సీజన్ 10లో పార్టిసిపేట్ చేయబోయే సెలబ్రిటీల పేర్లు సోషల్మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వాళ్లలో ముఖేష్గౌడ, టెంపర్ వంశీ, కృష్ణుడు, దేబ్జానీ, ఆటోరామ్ప్రసాద్, నరేష్, అదిత్ ఈశ్వరన్, వర్షిణి సౌందరాజన్, ఎక్స్ప్రెస్ హరి, సౌందర్య రెడ్డి, సుహాసిని, పల్లవి గౌడ, తేజస్విని, రాకింగ్ రాకేష్ తదితరుల పేర్లు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇందులో ఎవరెవరు హౌజ్లోకి అడుగుపెడుతున్నారో తెలియాలంటే సెప్టెంబర్ 6వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
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