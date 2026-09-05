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బిగ్​బాస్​ 10 కౌంట్​డౌన్​ స్టార్ట్​! - హౌజ్​లోకి ఎంటర్​ అయ్యే సెలబ్రిటీలు, కామనర్స్​ వీళ్లే!

-దశావతారం' కాన్సెప్ట్‌తో సరికొత్త సీజన్​! - సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోన్న కంటెస్టెంట్స్​ పేర్లు!

Bigg Boss 10 Contestant List
Bigg Boss 10 Contestant List (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2026 at 4:44 PM IST

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Bigg Boss 10 Contestant List: జనాల్లో బిగ్​బాస్​కు ఉండే క్రేజ్​ వేరే లెవల్​. షో గురించి ఎంత తిట్టుకున్నా చివరకు చూడాల్సిందే అన్నట్లు ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్​. అయితే ఏది​ ఎలా ఉన్నా షో హిట్​ కావాలంటే కంటెస్టెంట్స్​ ఎంపిక చాలా ఇంపార్టెంట్​. వాళ్లు ఎంత బాగా ఆడితే.. అంతగా జనాల్లోకి వెళ్తుంది. అందుకే కొత్త సీజన్​ గురించి అనౌన్స్​ చేయగానే హౌజ్​లోకి వెళ్లే కంటెస్టెంట్స్​ ఎవరో తెలుసుకునేందుకు ఆడియన్స్​ ఆరాటపడుతుంటారు. అయితే మరికొన్ని గంటల్లో సీజన్​ 10 ప్రారంభంకానుండటంతో ఇంట్లోకి వెళ్లే సెలబ్రిటీలు, కామనర్స్​ ​వీళ్లే అంటూ సోషల్​ మీడియాలో కొన్ని పేర్లు వైరల్​ అవుతున్నాయి. ఆ లిస్ట్​ ఇప్పుడు చూద్దాం.

కొత్త కాన్సెప్ట్​తో: బుల్లితెరపై బిగ్​బాస్​ సందడి షురూ అయ్యింది. తొమ్మిది సీజన్ల పాటు ప్రేక్షకులను అలరించిన బిగ్గెస్​ రియాలిటీ షో పదో సీజన్​ మరికొన్నిగంటల్లో ప్రారంభంకానుంది. సీజన్​ 10 కాబట్టి ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా ప్లాన్ చేశారు మేకర్స్​.​ దశావతారం కాన్సెప్ట్​తో సర్‌ప్రైజ్‌లు, డ్రామా, సవాళ్లు అన్నీ 10X అంటూ తెలిపేలా రిలీజ్​ చేసిన వీడియోలు తెగ వైరల్​ అవుతోంది. అంతే కాదు "మీరు ఎంతైనా ఊహించుకోండి.. దాన్ని మించి ఈ సీజన్‌ ఉంటుంది. ఈ సారి ఆటలో సవాలు కాదు.. ఆటే సవాలు" అంటూ " నాగార్జున చెప్పే డైలాగ్​ కూడా ప్రేక్షకులకు గట్టిగానే కనెక్ట్​ అయ్యింది.

లెక్క మారింది!: తొమ్మిదో సీజన్​లో కామనర్స్​, సెలబ్రిటీలు కలిపి హౌజ్​లోకి వెళ్లారు. ఇప్పుడు కూడా అదే ప్రాసెస్​. అయితే గత సీజన్​ మాదిరి కాకుండా ఈసారి హౌజ్​లోకి వెళ్లే వారి సంఖ్య కాస్త మారినట్లు టాక్​. పోయినసారి 15 మంది వెళ్తే.. ఈ సీజన్​లో లెక్క మారింది. మొత్తం 16 మంది హౌజ్​లోకి వెళ్తున్నట్లు టాక్​. అందులో 10 మంది సెలిబ్రిటీలు అయితే ఆరుగురు కామనర్స్​. అంటే సీజన్​ 9తో పోల్చి చూసుకుంటే సెలిబ్రిటీలలో ఒకరు పెరిగారు.

కంటెస్టెంట్స్..

సెలబ్రిటీలు​: దశావతారం కాన్సెప్ట్​తో డిజైన్​ చేసిన సీజన్​ 10లో సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లకి సంబంధించిన రకరకాల పేర్లు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి. గ్లామర్‌, ఫిట్​నెస్​, కామెడీ, లవ్​ట్రాక్​లకు కొదవలేకుండా కంటెస్టెంట్స్​ను ఎంపిక చేసినట్లు బయట టాక్​. మరి సోషల్​ మీడియా ప్రకారం ఇంట్లోకి వెళ్లే కంటెస్టెంట్స్​ ఎవరంటే..

  • సినీ నటుడు కృష్ణుడు
  • యాంకర్​ వర్షిణి సౌందరాజన్‌
  • విలన్​ క్యారెక్టర్​ టెంపర్​ వంశీ
  • సీరియల్​ నటి చైత్ర రాయ్​
  • జబర్దస్త్​ కమెడియన్ ఆటో రామ్​ప్రసాద్​ ​
  • జబర్దస్త్​ కమెడియన్​ నరేష్​
  • సీరియల్​ నటి దేబ్జానీ
  • సీరియల్​ యాక్టర్ ముఖేష్​ గౌడ ​
  • సినీ నటుడు అదిత్​ ఈశ్వరన్​(త్రిగుణ్​)
  • యాంకర్​ సుధీర్​ రెడ్డి

కామనర్స్​ ఎవరు: సెలబ్రిటీలు కాకుండా అగ్నిపరీక్ష సీజన్​ 2లో సెలెక్ట్ అయిన మరో ఆరుగురు కూడా హౌజ్​లోకి వెళ్లనున్నారు. టాప్​ 15లో అమన్​ మసూద్​, ఝాన్సీ, శ్రష్టి వ్యాకరణి, గాయత్రి, అపూర్వ, షాలినీ, చరణ్​, రాజకుమారి, రామకృష్ణ, భాగీ తుళ్లూరి, రోహిత్​ నాయుడు, ప్రియాంక, మిథిలేష్​, హేమంత్​ యాదవ్​, దీపక్​ సేనాపతి ఉన్నారు. వీరిలో గాయత్రి, భాగీ ఎలిమినేట్​ కాగా, 13 మందిలో ఆరుగురు ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. అగ్నిపరీక్ష ఫినాలే ఎపిసోడ్​లో ఝాన్సీ టికెట్​ టు బిగ్​బాస్​ గెలవడంతో డైరెక్ట్​గా హౌజ్​లోకి వెళ్లే ఛాన్స్​ కొట్టేశారు. ఆమె కాకుండా రోహిత్​, చరణ్​, షాలినీ, రామకృష్ణ, అమన్ హౌజ్​లోకి వెళ్లనున్నారట.

సీజన్​ ఎప్పుడు మొదలు: బిగ్​బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 సెప్టెంబర్ 6 ఆదివారం సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. దీనిని స్టార్ మా, జియో హాట్​స్టార్​లో వీక్షించవచ్చని మేకర్స్​ అధికారింగా ప్రకటించారు.

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