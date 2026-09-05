బిగ్బాస్ 10 కౌంట్డౌన్ స్టార్ట్! - హౌజ్లోకి ఎంటర్ అయ్యే సెలబ్రిటీలు, కామనర్స్ వీళ్లే!
-దశావతారం' కాన్సెప్ట్తో సరికొత్త సీజన్! - సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న కంటెస్టెంట్స్ పేర్లు!
Published : September 5, 2026 at 4:44 PM IST
Bigg Boss 10 Contestant List: జనాల్లో బిగ్బాస్కు ఉండే క్రేజ్ వేరే లెవల్. షో గురించి ఎంత తిట్టుకున్నా చివరకు చూడాల్సిందే అన్నట్లు ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్. అయితే ఏది ఎలా ఉన్నా షో హిట్ కావాలంటే కంటెస్టెంట్స్ ఎంపిక చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్లు ఎంత బాగా ఆడితే.. అంతగా జనాల్లోకి వెళ్తుంది. అందుకే కొత్త సీజన్ గురించి అనౌన్స్ చేయగానే హౌజ్లోకి వెళ్లే కంటెస్టెంట్స్ ఎవరో తెలుసుకునేందుకు ఆడియన్స్ ఆరాటపడుతుంటారు. అయితే మరికొన్ని గంటల్లో సీజన్ 10 ప్రారంభంకానుండటంతో ఇంట్లోకి వెళ్లే సెలబ్రిటీలు, కామనర్స్ వీళ్లే అంటూ సోషల్ మీడియాలో కొన్ని పేర్లు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ లిస్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం.
కొత్త కాన్సెప్ట్తో: బుల్లితెరపై బిగ్బాస్ సందడి షురూ అయ్యింది. తొమ్మిది సీజన్ల పాటు ప్రేక్షకులను అలరించిన బిగ్గెస్ రియాలిటీ షో పదో సీజన్ మరికొన్నిగంటల్లో ప్రారంభంకానుంది. సీజన్ 10 కాబట్టి ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేశారు మేకర్స్. దశావతారం కాన్సెప్ట్తో సర్ప్రైజ్లు, డ్రామా, సవాళ్లు అన్నీ 10X అంటూ తెలిపేలా రిలీజ్ చేసిన వీడియోలు తెగ వైరల్ అవుతోంది. అంతే కాదు "మీరు ఎంతైనా ఊహించుకోండి.. దాన్ని మించి ఈ సీజన్ ఉంటుంది. ఈ సారి ఆటలో సవాలు కాదు.. ఆటే సవాలు" అంటూ " నాగార్జున చెప్పే డైలాగ్ కూడా ప్రేక్షకులకు గట్టిగానే కనెక్ట్ అయ్యింది.
లెక్క మారింది!: తొమ్మిదో సీజన్లో కామనర్స్, సెలబ్రిటీలు కలిపి హౌజ్లోకి వెళ్లారు. ఇప్పుడు కూడా అదే ప్రాసెస్. అయితే గత సీజన్ మాదిరి కాకుండా ఈసారి హౌజ్లోకి వెళ్లే వారి సంఖ్య కాస్త మారినట్లు టాక్. పోయినసారి 15 మంది వెళ్తే.. ఈ సీజన్లో లెక్క మారింది. మొత్తం 16 మంది హౌజ్లోకి వెళ్తున్నట్లు టాక్. అందులో 10 మంది సెలిబ్రిటీలు అయితే ఆరుగురు కామనర్స్. అంటే సీజన్ 9తో పోల్చి చూసుకుంటే సెలిబ్రిటీలలో ఒకరు పెరిగారు.
కంటెస్టెంట్స్..
సెలబ్రిటీలు: దశావతారం కాన్సెప్ట్తో డిజైన్ చేసిన సీజన్ 10లో సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లకి సంబంధించిన రకరకాల పేర్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. గ్లామర్, ఫిట్నెస్, కామెడీ, లవ్ట్రాక్లకు కొదవలేకుండా కంటెస్టెంట్స్ను ఎంపిక చేసినట్లు బయట టాక్. మరి సోషల్ మీడియా ప్రకారం ఇంట్లోకి వెళ్లే కంటెస్టెంట్స్ ఎవరంటే..
- సినీ నటుడు కృష్ణుడు
- యాంకర్ వర్షిణి సౌందరాజన్
- విలన్ క్యారెక్టర్ టెంపర్ వంశీ
- సీరియల్ నటి చైత్ర రాయ్
- జబర్దస్త్ కమెడియన్ ఆటో రామ్ప్రసాద్
- జబర్దస్త్ కమెడియన్ నరేష్
- సీరియల్ నటి దేబ్జానీ
- సీరియల్ యాక్టర్ ముఖేష్ గౌడ
- సినీ నటుడు అదిత్ ఈశ్వరన్(త్రిగుణ్)
- యాంకర్ సుధీర్ రెడ్డి
కామనర్స్ ఎవరు: సెలబ్రిటీలు కాకుండా అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2లో సెలెక్ట్ అయిన మరో ఆరుగురు కూడా హౌజ్లోకి వెళ్లనున్నారు. టాప్ 15లో అమన్ మసూద్, ఝాన్సీ, శ్రష్టి వ్యాకరణి, గాయత్రి, అపూర్వ, షాలినీ, చరణ్, రాజకుమారి, రామకృష్ణ, భాగీ తుళ్లూరి, రోహిత్ నాయుడు, ప్రియాంక, మిథిలేష్, హేమంత్ యాదవ్, దీపక్ సేనాపతి ఉన్నారు. వీరిలో గాయత్రి, భాగీ ఎలిమినేట్ కాగా, 13 మందిలో ఆరుగురు ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. అగ్నిపరీక్ష ఫినాలే ఎపిసోడ్లో ఝాన్సీ టికెట్ టు బిగ్బాస్ గెలవడంతో డైరెక్ట్గా హౌజ్లోకి వెళ్లే ఛాన్స్ కొట్టేశారు. ఆమె కాకుండా రోహిత్, చరణ్, షాలినీ, రామకృష్ణ, అమన్ హౌజ్లోకి వెళ్లనున్నారట.
సీజన్ ఎప్పుడు మొదలు: బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 సెప్టెంబర్ 6 ఆదివారం సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. దీనిని స్టార్ మా, జియో హాట్స్టార్లో వీక్షించవచ్చని మేకర్స్ అధికారింగా ప్రకటించారు.
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