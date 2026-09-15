యమ హీట్గా బిగ్బాస్ నామినేషన్స్ - రెండో వారం లిస్ట్లో ఉంది వీళ్లే!
-హోరాహోరీగా బిగ్బాస్ రెండో వారం నామినేషన్స్ - కంటెస్టెంట్స్ మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం!
Published : September 15, 2026 at 11:06 AM IST
Bigg Boss 10 2nd Week Nominations: బిగ్బాస్ 10 రంజుగా సాగుతోంది. మొదటి రోజు నుంచే గొడవలతో హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కంటెస్టెంట్స్. ఇక బిగ్బాస్ అసలు ఆట అంటే నామినేషన్స్. ఇక్కడే మజా ఉంటుంది. అయితే ఫస్ట్ వీక్ ఎవరూ హౌజ్మేట్స్ కాకపోవడంతో.. అందరిని డైరెక్ట్గా నామినేట్ చేశారు బిగ్బాస్. కానీ రెండో వారంలో నామినేషన్స్ ప్రక్రియ షురూ అయ్యింది. అయితే ఈ వారం నామినేషన్ ప్రక్రియ గత సీజన్స్ కంటే డిఫరెంట్గా జరిగింది. ఈ ప్రాసెస్లో కంటెస్టెంట్స్ మధ్య గట్టిగానే గొడవ జరిగింది. ఈ నామినేషన్ ప్రక్రియ ఎలా జరిగింది? ఎవరెవరు నామినేట్ అయ్యారు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
సాధారణంగా బిగ్బాస్లో నామినేషన్స్ అంటే ఒక్కొక్కరూ వచ్చి ఇద్దరిని నామినేట్ చేయాలి. కానీ ఈ సీజన్లో ప్రాసెస్ మారింది. హౌజ్ నుంచి ఎలిమినేట్ కావాలని భావించే కంటెస్టెంట్స్ను నామినేట్ చేయడానికి అర్హత సాధించాలని "రోప్ టాస్క్" ఇచ్చారు బిగ్బాస్. అంటే బిగ్బాస్ పిలిచినప్పుడల్లా ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్ గార్డెన్ ఏరియాలో సెట్ చేసిన దారి నుంచి వెళ్లి పోల్కు ఉన్న తాడు తీసి అక్కడ ఉన్న రెండు గొడ్డళ్ల( సిల్వర్, గోల్డ్)లో ఒకటి ఎంచుకోవాలి. సిల్వర్ ఎంచుకుంటే ఒకరిని నామినేట్ చేయడానికి, గోల్డెన్ ఎంచుకుంటే ఇద్దరిని నామినేట్ చేయవచ్చు.
త్రిగుణ్ను టార్గెట్ చేసిన సుధీర్: ఫస్ట్ రౌండ్లో ఝాన్సీ, సుధీర్ గేమ్ ఆడగా సుధీర్ గెలిచి గోల్డ్ కలర్ గొడ్డలి ఎంచుకున్నాడు. ముందుగా త్రిగుణ్ను నామినేట్ చేసి.. "త్రిగుణ్ మాటలు మార్చేస్తున్నాడు. చాలాసార్లు ఫ్లిప్ అవుతున్నాడు. నా దగ్గర ఒక మాట, రోహిత్ దగ్గర ఇంకో మాట, ఇలా ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కో మాట మాట్లాడుతున్నాడు. చైత్ర విషయంలోనూ తన ఆట చూడకుండా నామినేట్ చేశాడు. అది నాకు నచ్చలేదు" అంటూ పాయింట్ను సూటిగా చెప్పాడు. ఇక సెకండ్ నామినేషన్గా షాలినిని చేశాడు సుధీర్. "వాష్ రూమ్ క్లీనింగ్ను తప్పించుకోవడానికి నీ దగ్గర ఉన్న పవర్ని మిస్ యూజ్ చేయడం నాకు నచ్చలేదు" అంటూ తన రీజన్ చెప్పాడు. అది "నా స్ట్రాటజీ" అంటూ షాలిని డిఫెండ్ చేసుకుంది.
రెండో రౌండ్లో దేబ్జానీ, కృష్ణుడు పోటీ పడగా.. దేబ్జానీ గెలిచి సిల్వర్ గొడ్డలి అందుకుని త్రిగుణ్ని నామినేట్ చేసింది. "ఒక విషయంలో చైత్ర దగ్గర ఒక మాట, మా దగ్గర ఓ మాట చెప్పడం నాకు నచ్చలేదు. ఏదైనా ఉంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలి. ఇలా మాటలు మార్చకూడదు" అంటూ పాయింట్స్ చెప్పింది.
ఆ కామెంట్ చేయడం నచ్చలేదు: మూడో రౌండ్లో రోహిత్, వర్షిణి పోటీ పడగా.. రోహిత్ గెలిచి గోల్డెన్ గొడ్డలి అందుకున్నాడు. ఫస్ట్ త్రిగుణ్ను నామినేట్ చేశాడు. " ప్రపంచం చూసిన మీరు స్టెరాయిడ్స్ బాడీ అంటూ నా మీద పర్సనల్ ఎటాక్ చేశారు. నా ముందు ఒకలా, నేను లేనప్పుడు ఇంకోలా మాట్లాడుతున్నాడరు. మానిటర్ అంటూ మైక్రో మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఇక సృష్టిని సుధీర్ బ్రో పైకి తోముతున్నాను అని అనడం నచ్చలేదు. ఒక ఆడపిల్లని అబ్బాయిపైకి పంపించడం అనే కామెంట్ చాలా నీచమైనది" అని అన్నాడు రోహిత్. దాంతో త్రిగుణ్.. "నా స్టడీ గురించి మాట్లాడావ్ కాబట్టి.. నేను అన్నాను. దానికి పనిష్మెంట్ కూడా చేశాను" అంటూ త్రిగుణ్ సమాధానమిచ్చాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య చాలాసేపు డిస్కషన్ నడిచింది.
సేఫ్ గేమ్ ఆపేయ్: ఇక ఝాన్సీని నామినేట్ చేశాడు రోహిత్. "ఆమె గేమ్ అసలు కనిపించడం లేదు. అందరికీ ఒపీనియన్ ఉంది. ఆటపై గ్రిప్ ఉంది. అసలు నీ ఒపీనియన్ కూడా చెప్పడం లేదు. ఓ పక్కనే ఉండి సేఫ్ గేమ్ ఆడుతున్నారు. ఆ సేఫ్ గేమ్ ఆపేయ్" అంటూ పాయింట్స్ చెప్పాడు. దీంతో ఝాన్సీ.. "నేను సేఫ్ గేమ్ ఆడటం లేదు. ఎవరి సలహాలు నాకు అవసరం లేదు. నా ఆట ఏంటో నాకు తెలుసు. నా స్ట్రాటజీలు నాకు ఉన్నాయ్. నా గురించి జనాలకు బాగా తెలుసులే. నువ్వు చెప్తే నేను వినను" అంటూ ఝాన్సీ డిఫెండ్ చేసుకుంది. ఇంతలో ఝాన్సీకి సపోర్ట్గా త్రిగుణ్ రావడంతో "నువ్వు ఝాన్సీకి లాయర్వా" అంటూ రోహిత్ కౌంటర్ వేశాడు.
నాలుగో రౌండ్లో నరేష్, షాలిని పోటీ పడగా.. నరేష్ టాస్క్లో గెలిచి సిల్వర్ తీసుకుని షాలినీని నామినేట్ చేస్తాడు. గేమ్ సీరియస్గా తీసుకున్నారు. ఓడిపోవడాన్ని కూడా సీరియస్గా తీసుకుంటున్నారు. చైత్ర గారిని హర్ట్ చేసి తనతోనే గొడవ పడి, చివరకు తనతోనే సారీ చెప్పించారు. ఎప్పుడూ బిగ్బాస్ పిలిచిన వెంటనే రారు. మీకు ఇప్పుడే వార్నింగ్ కూడా వచ్చింది" అంటూ తన పాయింట్స్ చెప్పాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య కాసేపు వాగ్వాదం జరిగింది.
నేను ఆ మాట అనలేదు: ఐదో రౌండ్లో త్రిగుణ్, సృష్టిలు పోటిపడ్డారు. ఈ టాస్క్లో త్రిగుణ్ గెలిచి గోల్డెన్ గొడ్డలి పట్టుకుని ముందుగా సుధీర్ని నామినేట్ చేశాడు. "ఏమైనా అను ఒప్పుకుంటా కానీ, వెన్నుపోటు పొడిచావ్ అంటే నేను తీసుకోలేను. నువ్వే వచ్చి నాది, సృష్టిది హైట్ సరిపోతుంది అంటూ తనని నువ్వే నాతో మాట్లాడావ్. నేను ఎవరికీ ఈ విషయాలు చెప్పలేదు. తోముతున్నారు అన్న విషయంలో నేను ఎప్పుడూ తప్పుడు మీనింగ్తో అనలేదు. నాకు ఐదుగురు చెల్లెళ్లు ఉన్నారు. అయినా నాతో ఫైట్ చేస్తే బాగా కనిపిస్తావ్ అని నాతో పెట్టుకున్నావ్ నాకు తెలుసు"అంటూ త్రిగుణ్ తన పాయింట్స్ చెప్పాడు. అయితే త్రిగుణ్ మాట్లాడిన ప్రతి మాటకి సుధీర్ కౌంటర్ ఇచ్చాడు. "నిన్ను ఎవరూ పిలవరు. నువ్వే వచ్చి మధ్యలోకి దూరతావ్. గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుందని అంటావ్.. ప్రతి గ్రూప్లోనూ నువ్వే దూరతావ్. గోడమీద పిల్లిలా ఉండొద్దు" అని ఇచ్చిపడేశాడు సుధీర్. అయితే సుధీర్ అడిగిన ఒక్క పాయింట్కి కూడా ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయాడు త్రిగుణ్. ఆ తరువాత రోహిత్ని నామినేట్ చేశాడు.
ఝాన్సీ సవాల్: ఆరో రౌండ్లో ముఖేష్, అమన్లు పోటీ పడగా.. అమన్ గెలిచి బంగారు గొడ్డలి అందుకుని రామ్ప్రసాద్ని నామినేట్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఝాన్సీని నామినేట్ చేశాడు. "నా దగ్గరకు వచ్చి బాగా గేమ్ ఆడానని చెప్పావు. కానీ, లోపలికి వెళ్లినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావ్ అన్నావ్. మాటలు మార్చుతున్నావ్. సేఫ్ గేమ్ ఆడుతున్నావ్" అని పాయింట్స్ చెప్పాడు. దాంతో "నేనేం గ్రూప్ గేమ్ ఆడటం లేదు. నా ఆట నేను ఆడుతున్నాను. జనాలు చూస్తున్నారు. నా టాలెంట్ ఏంటో చూపిస్తా" అంటూ ఝాన్సీ కూడా చెప్పింది.
చివరికి రామ్ ప్రసాద్, వంశీలు పోటీలు పడ్డారు. అయితే వంశీ టాస్క్ గెలిచి గోల్డెన్ గొడ్డలి అందుకున్నాడు. "దేబ్జానీ నన్ను ఓ మాట అన్నది. ఆ మాట వల్ల నేను చాలా బాధపడ్డాను. అది ఆమె జోక్గా అన్నదో, సీరియస్గా అన్నదో తెలియదు కానీ. నేను బాధపడ్డాను" అంటూ దేబ్జానీని నామినేట్ చేశాడు. ఆ తరువాత "రూంలో ట్రిమ్ చేయడం నచ్చలేదు. అందుకే నామినేట్ చేస్తున్నా" అని ముకేశ్ను నామినేట్ చేశాడు. "నేను కావాలని చేయలేదు. తరువాత క్లీన్ చేశాను" అంటూ ముకేశ్ చెప్పుకున్నాడు. ఇంతటితో నామినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యింది.
నామినేషన్స్లో ఉన్నది వీళ్లే:
- షాలిని
- త్రిగుణ్
- ఝాన్సీ
- దేబ్జానీ
- రామ్ప్రసాద్
- ముకేశ్
- కృష్ణుడు
- సుధీర్
- సృష్టి
- వర్షిణి
- రోహిత్
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