గెట్ రెడీ టు పవన్ ఫ్యాన్స్ - ఓజీ 2 స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్
పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్న్యూస్ - ‘ఓజీ’ కి సీక్వెల్ సిద్ధమవుతున్నట్లు చిత్రబృందం వీడియో విడుదల
Published : June 25, 2026 at 12:17 PM IST
OG 2 big Update: పవర్ స్టార్ అభిమానులకు బిగ్ అప్డేట్. పవన్కల్యాణ్ కథానాయకుడిగా సుజీత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా ‘ఓజీ’ కి సీక్వెల్ సిద్ధమవుతున్నట్లు, దానికి సంబంధించిన పనులు ప్రారంభమవుతున్నట్లు తెలుపుతూ చిత్రబృందం స్పెషల్ వీడియోను విడుదల చేసింది.
'గంభీర కథ సిద్ధమవుతోంది. తుపాను రావడానికి ముందు నిశ్శబ్దం ఉంటుంది' అని ఈ మేరకు ఆ పోస్టులో రాసుకొచ్చింది. 2025 సెప్టెంబర్ 25న ఓజీ విడుదల కాగా పవన్ మార్క్ స్వాగ్, ఎలివేషన్స్తో ఫ్యాన్స్ ఆకలిని తీర్చేసింది. ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ రెడీ అవుతుండటంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. డైరెక్టర్ సుజీత్తో హీరో పవన్ కథ గురించి చర్చిస్తున్నట్లు ఆ వీడియోలో కనపడుతుంది. పవర్ స్టార్ మూవీ నుంచి బిగ్ అప్డేట్ రావడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు.
Before the storm arrives... there's a moment of silence.— Pawan Kalyan Creative Works (@PKCWoffl) June 25, 2026
The untold story of Gambheera is ready to unfold.
Director @SujeethSign and @PawanKalyan Garu reunite under Pawan Kalyan Creative Works to expand the #OGUniverse saga 🌋#OG2 pic.twitter.com/pDzTwHJ6zH
పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్- OG 2పై క్రేజీ అప్డేట్
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