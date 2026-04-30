ఫౌజీ సినిమా నుంచి బిగ్ అప్డేట్ - మిగిలింది ఆ మూడు సీక్వెన్స్లే!
హను రాఘవపూడి- ప్రభాస్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న ఫౌజీ- చాలా రోజులుగా అప్డేట్లు లేవు- తాజాగా బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చిన ప్రొడక్షన్ హౌజ్ సీఈవో!
Published : April 30, 2026 at 5:04 PM IST
Fauji Movie Big Update : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ప్రస్తుతం ఫౌజీ, స్పిరిట్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాల షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో స్పిరిట్, హను రాఘవపూడి డైరక్షన్లో ఫౌజీ రానున్నాయి. అయితే ఇటీవల కాలంలో స్పిరిట్ గురించి డైరెక్టర్ ఒకట్రెండు అప్డేట్లు ఇచ్చారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అయ్యారు. కానీ ఫౌజీ గురించి కొద్ది రోజులుగా ఎలాంటి అప్డేట్లు లేవు. ఈ సినిమా నుంచి ఏదైనా అప్డేట్ వస్తే బాగుంటుందని డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఆ ఎదురు చూపులకు పుల్స్టాప్ పడినట్లే! ఎందుకంటే ఫౌజీ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సీఈఓ చెర్రీ (చిరంజీవి పెడమల్లు) ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం షేర్ చేసుకున్నారు. మరి ఆయన ఏం చెప్పారో తెలుసా?
ప్రభాస్ టాకీ పార్ట్ కంప్లీట్
చెర్రి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఇందులో ఆయన చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఫౌజీ గురించి కూడా మాట్లాడారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ 70 నుంచి 80 శాతం వరకు పూర్తయ్యిందని మేజర్ అప్జేట్ ఇచ్చారు. ఇంకా మూడు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ల షూటింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందని, అది పూర్తయితే సినిమా కంప్లీట్ అవుతుందని తెలిపారు. అలాగే వీటితో పాటు సినిమాకు సంబంధించి టాకీ పార్ట్ పని ఇంకా మొదలు కాలేదన్నారు. అయితే ప్రభాస్కు సంబంధించి మాత్రం టాకీ పార్ట్ పూర్తయిందని, ఆయన యాక్షన్ సీన్లు బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు.
అలాగే ఈ సినిమాలో వచ్చే వార్ సీక్వెన్స్ సినిమాకి మేజర్ హైలైట్గా నిలుస్తాయని చెర్రీ పేర్కొన్నారు. హను రాఘవపూడి యుద్ధ సన్నివేశాలను చాలా పవర్ఫుల్, విజువల్ వండర్గా తీర్చిదిద్దుతున్నారని, అవి వెండితెరపై చూస్తున్నప్పుడు ప్రేక్షకులకు మునుపెన్నడూ లేని అనుభూతిని ఇస్తాయని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఏడాది చివరకల్లా సినిమాను థియేటర్లలోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. దీంతో చాలా రోజులుగా ఎలాంటి అప్డేట్లు లేని ఫౌజీ నుంచి ఈ న్యూస్ రావడంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. 1940ల నాటి నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో ప్రభాస్ ఒక సైనికుడిగా కనిపించనున్నారు.
గురువు లేని ఏకలవ్యుడు
ఫౌజీలో ప్రభాస్ను కొత్త పాత్రలో చూడనున్నాం. ఆయన మునుపెన్నడూ కనిపించని క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. గతేడాది ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో ప్రభాస్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండనుందో క్లూ ఇచ్చారు. పద్మవ్యూహాన్ని ఛేదించిన అర్జునుడు, పాండవుల పక్షాన నిలిచిన కర్ణుడు, గురువు లేని ఏకలవ్యుడు, పుట్టుకతోనే అతను ఒక యోధుడు అని మేకర్స్ సంస్కృతంలో పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా లెవల్లో తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, బెంగాలీ భాషల్లో రిలీజ్ కానుంది. ఇమాన్వి హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు మిథున్ చక్రవర్తి, అనుపమ్ ఖేర్, జయప్రద, భానుచందర్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, టీ సిరీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.
బాక్సాఫీస్ బ్రేక్ చేస్తాడా!
ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఫౌజీ సినిమాకు సంబంధించిన లుక్స్ అంటూ కొన్ని ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అయితే అవి అధికారిక స్టిల్స్ కాదని, ఎవరూ వాటిని షేర్ చేయవద్దని చిత్రబృందం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. అలాంటి లీకులు చేస్తే సైబర్ నేరంగా పరిగణిస్తామని కూడా స్పష్టం చేసింది. ఇలా ఫౌజీపై రోజు రోజుకీ అంచనాలు పెరుగుతుండగా, ఈ ఏడాది చివర్లో రిలీజ్ అవుతుందన్న సంకేతాలు అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి. 'కల్కి 2898 ఏడీ' తర్వాత ప్రభాస్ మరోసారి బాక్సాఫీస్ను బ్రేక్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాడా? అన్న ఆసక్తి అందరిలోనూ నెలకొంది.
