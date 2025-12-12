హైకోర్టులో 'అఖండ 2' మేకర్స్కు బిగ్ రిలీఫ్
అఖండ 2 మేకర్స్కు ఊరట
Published : December 12, 2025 at 2:44 PM IST
Akhanda 2 Movie Tickets Issue : 'అఖండ 2' నిర్మాణ సంస్థ 14 రీల్స్ ప్లస్కు తెలంగాణ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్లో ఊరట దక్కింది. సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై డివిజన్ బెంచ్ స్టే విధించింది. సింగిల్ బెంచ్ ఉత్తర్వులపై ఈ నెల 14 వరకూ డివిజన్ బెంచ్ స్టే ఇస్తూ తదుపరి విచారణను ఈ నెల 15కు వాయిదా వేసింది.
నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం 'అఖండ2: తాండవం'. తెలంగాణలో ఈ సినిమా టికెట్ ధరల పెంపనకు, ప్రీమియర్ షోకు ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. దీనిపై గురువారం హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. దీన్ని విచారించిన కోర్టు ప్రీమియర్ రద్దుతో పాటు, టికెట్ ధరలను పెంచకూడదంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీనిపై చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ డివిజన్కు అప్పీల్ చేసుకుంది.
కాగా, ఈ సినిమా శుక్రవారం గ్రాండ్గా థియేటర్లలో రిలీజైంది. దీనికి ఒకరోజు ముందు గురువారమే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు థియేటర్లలో ప్రీమియర్లు పడ్డాయి. సినిమాకు ఆల్ఓవర్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. బోయపాటి సినిమా మేకింగ్, బాలయ్య నటన, తమన్ సంగీతం అదిరిపోయాయని అంటున్నారు.