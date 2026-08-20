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ప్రధాని మోదీపై బిగ్​బాస్ కంటెస్టెంట్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు- అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

ప్రధాని మోదీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేరళ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ - రాష్ట్ర మహిళా మోర్చ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు- ఆర్టిస్ట్​ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

Bigg Boss Contestant Arrested
ప్రధాని మోదీపై బిగ్​బాస్ కంటెస్టెంట్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 6:54 PM IST

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Malayalam Bigg Boss Contestant Arrested : భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ, ఆయన తల్లిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో మలయాళ బిగ్​బాస్ (సీజన్ 6) కంటెస్టెంట్, మేకప్ ఆర్టిస్ట్ జన్మణి దాస్​​ను కోజికోడ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బీజేపీ రాష్ట్ర మహిళా మోర్చ అధ్యక్షురాలు నవ్య హరిదాస్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కోజికోడ్ సిటీ సైబర్ పోలీసులు ఈ కేసు నమోదు చేసి ఆమెను గురువారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే ఆమెపై బెయిల్ లభించే సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదైనందున, అరెస్టు అనంతరం జన్మణిని బెయిల్‌పై విడుదల చేస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.

ఏం జరిగిందంటే?
దిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద ఇటీవల జరిగిన విద్యార్థుల నిరసన గురించి ఆన్‌లైన్​లో ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ప్రధాని మోదీ, ఆయన తల్లిపై జన్మణి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు వ్యక్తమయ్యాయి. ముఖ్యంగా బీజేపీ శ్రేణులు ఈ వ్యవహారంపై మండిపడ్డాయి. ఆమెపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ మహిళా మోర్చ అధ్యక్షురాలు నవ్య హరిదాస్ కోజికోడ్ సిటీ సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన పోలీసులు మోదీ, ఆయన తల్లిపై జన్మణి అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారని గుర్తించారు.

దీంతో నవ్య హరిదాస్ ఫిర్యాదుతో జన్మణిపై పోలీసులు భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)లోని సెక్షన్ 192 (అల్లర్లకు ప్రేరేపించడం), 356(2) (పరువు నష్టం), కేరళ పోలీస్ చట్టంలోని సెక్షన్ 120(O) కింద కేసు నమోదు చేశారు. సమాజంలో అశాంతి సృష్టించడం, ప్రజల మధ్య ఆగ్రహాన్ని రెచ్చగొట్టడం, శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించాలనే ఉద్దేశంతోనే జన్మణి ఈ అభ్యంతరకరమైన వీడియోను రూపొందించి ప్రచారం చేశారని పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో పేర్కొన్నారు. అనంతరం ఆమెకు నోటీసులు జారీ చేసి అరెస్టు చేశారు. అలాగే దీనికి సంబంధించిన పోస్ట్‌ను షేర్ చేసిన మరో వ్యక్తిని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Janmoni Das Derogatory Remarks On PM MOdi
మోదీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన జన్మణి దాస్! (Source : Special Arrangement)

బహిరంగంగా క్షమాపణ కోరిన జన్మణి
అయితే ఈ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివాదాస్పదమవడంతో జన్మణి బహిరంగ క్షమాపణలు కోరారు. ఈ వ్యవహారంలో ఆమె మాటలను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని ఇన్​స్టాగ్రామ్ వేదికగా వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. "నిజాయితీగా చెప్పాలంటే, ఎవరినీ బాధపెట్టాలనే ఉద్దేశంతో నేను అలా అనలేదు. నాకు మలయాళం సరిగ్గా రాదు. ఇది భాష తెలియకపోవడం వల్ల జరిగిన పొరపాటు. నేను ప్రధాని తల్లి గురించి మాట్లాడలేదు. ఆన్‌లైన్‌లో చూసిన ఒక విషయం గురించి, కేవలం ఒక ప్రశ్న అడిగాను అంతే. ఒకవేళ నా వైపు నుంచి పొరపాటు జరిగి ఉంటే, నేను క్షమాపణలు కోరుతున్నాను" అని జన్మణి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే జన్మణిది అసోం రాష్ట్రం. కానీ వృత్తి రిత్యా ఆమె కేరళలో స్థిరపడ్డారు.

చర్యలు కొనసాగుతాయి : మహిళా మోర్చ
తన వ్యాఖ్యలపై జన్మణి ఇచ్చిన వివరణపై కేరళ మహిళా మోర్చా సంతృప్తి చెందలేదు. అంతేకాకుండా ఆమె క్షమాపణ కోరడాన్ని తిరస్కరించింది. ఇది కేవలం భాషా పరమైన లోపం కాదని, ఉద్దేశపూర్వకంగానే చేసిన చర్యలంటూ పేర్కొంది. అలాగే ఈ వ్యవహారంపై చట్టపరమైన చర్యలు కొనసాగుతాయని మహిళా మోర్చ తేల్చి చెప్పింది. కాగా, తదుపరి విచారణ కోసం పోలీసులు ఈ కేసుకు సంబంధించిన డిజిటల్ సాక్ష్యాలను, వీడియో ఫుటేజీని సేకరించి విచారణ జరుపుతున్నారు.

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JANMONI DAS ARRESTED
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KERALA MAKEUP ARTIST ARRESTED

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