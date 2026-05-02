OTT డీల్​పై పైరసీ ఎఫెక్ట్ - 'జననాయకుడు'కు మేకర్స్​కు రూ.70 కోట్లు నష్టం!

జననాయకుడు మేకర్స్​కు దెబ్బ మీద దెబ్బ- ఓటీటీ డీల్​పై పైరసీ దెబ్బ

Jana Nayakudu (Source : Movie Poster)
Published : May 2, 2026 at 8:00 PM IST

Jana Nayakudu OTT : తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ జననాయకుడు సినిమాకు ఇంకా రిలీజ్​ కష్టాలు తీరడం లేదు. జనవరిలో విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం ఆలస్యం అవుతూ వస్తోంది. ఇక కొత్త రిలీజ్​ డేట్​పై కూడా ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి అప్డేట్ రాలేదు. అయితే త్వరలోనే దీనిపై ఓ కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో ఈ సినిమా గురించి ఓ వార్త ఫిల్మ్ సర్కిల్స్​లో చక్కర్లు కొడుతోంది.

హెచ్ వినోద్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా కొన్ని రోజులుగా సెన్సార్స్ చిక్కులు ఎదుర్కొంటోంది. అందుకే రిలీజ్​కు ఇంకా క్లియరెన్స్ రాలేదు. ఇదిలా ఉండగా ఇటీవల సినిమాకు సంబంధించిన పలు సన్నివేశాలు ఆన్​లైన్​లో పైరసీలు లీక్ అవ్వడంతో మేకర్స్​కు షాక్ తగిలింది. ఆ తర్వాత తమిళనాడులోని లోకల్ ఛానెల్​లో సినిమా ప్రసారం అయ్యింది. ఇలా మేకర్స్​కు దెబ్బ మీద దెబ్బలు తగిలాయి. అందులోంచి కోలుకునేలోపే ఇప్పుడు మరో భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే ఈ సినిమా విజయ్ కెరీర్​లో ఆఖరుదని ప్రకటించడంతో జననాయకుడి​పై భారీగా అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. స్టార్ హీరో కావడంతో ఓటీటీ హక్కులు దక్కించుకునేందుకు ప్రముఖ సంస్థలు పోటీ పడ్డాయి. చివరగా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో రూ.120 కోట్ల భారీ ధరకు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ దక్కించుకున్నట్లు తెలిసింది. అయితే సినిమా రిలీజ్ ఆలస్యం కావడం, ఇంకా చిక్కులు వీడకపోవడంతో అమెజాన్ ఈ డీల్​ నుంచి బయటకు వచ్చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇక తాజాగా ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ జీ5 ఓటీటీ రేస్​లోకి వచ్చినట్లు సమాచారం. విడుదల ఆలస్యం, ఆన్​లైన్​లో పైరసీ లీక్ అవ్వడంతో ఓటీటీ డీల్​పై దెబ్బ పడింది. ఈ సినిమా ఆన్​లైన్ హక్కుల కోసం రూ.50 కోట్లే ఆఫర్ చేస్తున్నట్లు కోలీవుడ్ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే మేకర్స్​కు భారీ దెబ్బ పడినట్లే! ముందుగా వచ్చిన ఆఫర్ కంటే ఇది సగం కంటే తక్కువ కావడంతో ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్టపోతారు. అయితే దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

కాగా, కొత్త రిలీజ్ డేట్ మాత్రం ఓటీటీ డీల్​పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక ఈ సినిమాలో పూజా హెగ్డే, మమిత బైజు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు బాబీ దేఓల్ విలన్​ పాత్ర పోషించారు. అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ సంస్థ నిర్మించింది.

