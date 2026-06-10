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లారీ డ్రైవర్‌ను నిర్మాతగా పెట్టి- తొలి సినిమాతోనే సంచలనం సృష్టించిన భారతీరాజా

'పదినారు వయదినిలే'తో దర్శకుడిగా భారతీరాజా అద్భుతం- తొలి సినిమాతోనే తమిళనాడు ప్రభుత్వ ఉత్తమ దర్శకుడి అవార్డు- కమల్‌, రజనీకాంత్‌, శ్రీదేవి కెరీర్‌లకు మలుపు తిప్పిన చిత్రం

Bharathiraja First Movie History
Indian film director Bharathiraja (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 11:48 AM IST

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Bharathiraja First Movie History : సినిమాపై అపారమైన ప్రేమ, దర్శకత్వంపై అచంచలమైన నమ్మకం, కొత్తదనాన్ని వెతికే తపన ఇవే భారతీరాజాను భారతీయ సినీ చరిత్రలో ప్రత్యేక దర్శకుడిగా నిలబెట్టాయి. లారీ డ్రైవర్‌ను నిర్మాతగా మార్చి, అప్పటి సినీ ధోరణులకు భిన్నంగా తెరకెక్కించిన తన తొలి చిత్రం 'పదినారు వయదినిలే'తో ఆయన సృష్టించిన సంచలనం ఇప్పటికీ చర్చనీయాంశంగానే నిలిచింది. ఒక సాధారణ గ్రామీణ కథను అద్భుతమైన భావోద్వేగాలతో తెరపై ఆవిష్కరించి, తొలి ప్రయత్నంలోనే విజయాన్ని అందుకున్న భారతీరాజా తమిళ సినీ పరిశ్రమలో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికారు.

దర్శకత్వమే లక్ష్యంగా సినీ ప్రయాణం
సకల కళల సమాహారమైన సినిమాపై చిన్ననాటి నుంచే భారతీరాజాకు ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉండేది. ముఖ్యంగా దర్శకత్వం పట్ల ఆయనకు ఉన్న మక్కువ ఆయనను సినీ రంగంలోకి తీసుకొచ్చింది. కన్నడ దర్శకుడు పుట్టన్న వద్ద సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేసిన ఆయన, తెలుగులో ప్రముఖ దర్శకుడు పి.పుల్లయ్య వద్ద శిష్యరికం చేశారు. అలాగే తమిళ, మలయాళ చిత్రసీమల్లోనూ పలువురు దర్శకుల వద్ద పనిచేస్తూ దర్శకత్వంలో సమగ్ర అనుభవాన్ని సంపాదించారు. వివిధ భాషల చిత్రరంగాల్లో పనిచేసిన అనుభవంతో అప్పటి సాంప్రదాయ చిత్రీకరణ శైలికి భిన్నంగా ఆలోచించడం ప్రారంభించారు. కథలు, పాత్రలు, చిత్రీకరణలో కొత్తదనాన్ని తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో తన తొలి సినిమాకు శ్రీకారం చుట్టారు.

'పదినారు వయదినిలే' వెనుక ఆసక్తికర కథ
1977లో విడుదలైన 'పదినారు వయదినిలే' భారతీరాజా దర్శకత్వ ప్రతిభకు తొలి నిదర్శనం. అప్పటికి ఆయన వయసు 36 సంవత్సరాలు. హీరోయిన్‌గా కేవలం 14 ఏళ్ల వయసున్న శ్రీదేవిని ఎంపిక చేశారు. అమాయక యువకుడి పాత్రలో కమల్‌ హాసన్‌, ప్రతినాయకుడి పాత్రలో రజనీకాంత్‌ను తీసుకున్నారు. ఈ సినిమా నిర్మాణం వెనుక ఆసక్తికర కథ ఉంది. తెలుగు చిత్ర నిర్మాత ఎస్‌ఏ రాజకన్ను వాస్తవానికి లారీ ఓనర్‌ కమ్‌ డ్రైవర్‌. సినిమాలపై ఉన్న ఆసక్తితో నిర్మాత కావాలనుకున్న ఆయన భారతీరాజాను కలిసి సినిమా తీయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. మొదట ఈ చిత్రానికి నాలుగున్నర లక్షల రూపాయల బడ్జెట్‌ అంచనా వేశారు. అయితే చిత్రీకరణ మధ్యలో ఖర్చు పెరగడంతో రాజకన్ను తన లారీతో పాటు కొన్ని ఆస్తులు విక్రయించి సినిమా పూర్తి చేశారు.

నాలుగు వారాల్లో మారిపోయిన పరిస్థితి
కేవలం ఆరు ప్రింట్లతో తమిళనాడులో విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రారంభంలో సాధారణ స్పందనే అందుకుంది. అయితే నాలుగు వారాలు గడిచే సరికి పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష ఆదరణ లభించడంతో సినిమా భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఎక్కడ చూసినా భారతీరాజా దర్శకత్వం, ఇళయరాజా సంగీతం, కమల్‌ హాసన్‌, రజనీకాంత్‌, శ్రీదేవి నటన గురించే చర్చ సాగింది. ఈ చిత్రం ప్రభావం అంతగా ఉండటంతో తమిళనాడు ప్రభుత్వం భారతీరాజాకు ఉత్తమ దర్శకుడి అవార్డును ప్రదానం చేసింది. తొలి సినిమాతోనే ఈ గౌరవాన్ని అందుకోవడం అప్పట్లో సినీ వర్గాల్లో సంచలనంగా మారింది.

తెలుగులో 'పదహారేళ్ల వయసు'గా రీమేక్‌
తమిళంలో ఘనవిజయం సాధించిన ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో రీమేక్‌ చేయాలని నిర్మాత మిద్దే రామారావు నిర్ణయించారు. ఆ రోజుల్లో రీమేక్‌ హక్కుల కోసం సాధారణంగా 40 వేల రూపాయలకు మించి చెల్లించేవారు కాదు. కానీ ఈ సినిమా హక్కుల కోసం ఆయన ఏకంగా రూ.1.25 లక్షలు చెల్లించడం విశేషం. 'పదహారేళ్ల వయసు' పేరుతో దర్శకేంద్రుడు కె.రాఘవేంద్రరావు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. తమిళ వెర్షన్‌లో నటించిన శ్రీదేవినే హీరోయిన్‌గా కొనసాగించారు. కమల్‌ హాసన్‌ పోషించిన పాత్రను చంద్రమోహన్‌, రజనీకాంత్‌ చేసిన పాత్రను మోహన్‌బాబు పోషించారు. ఆసక్తికరంగా, తమిళ చిత్రాన్ని చూసిన శోభన్‌బాబు కమల్‌ పాత్రను చేయాలనుకున్నారని సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం ఉంది. అయితే డీగ్లామరస్‌ పాత్ర తన ఇమేజ్‌కు సరిపోదని సూచించడంతో ఆ నిర్ణయం నుంచి వెనక్కి తగ్గినట్లు చెబుతారు. అలాగే రజనీకాంత్‌ తన పాత్రను తెలుగులోనూ తానే చేయాలని ఆసక్తి చూపినప్పటికీ, చివరకు మోహన్‌బాబును ఎంపిక చేశారు.

భారతీరాజా సృష్టించిన కొత్త ధోరణి
భారతీరాజా కేవలం దర్శకుడిగానే కాకుండా కథల ఎంపికలోనూ తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సహజత్వాన్ని ప్రతిబింబించే కథలను ఎంచుకుని, పాత్రలకు జీవం పోసేలా నటుల నుంచి నటన రాబట్టడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించింది. ఏటా అనేక చిత్రాలు తెరకెక్కిస్తూ తమిళ చిత్రసీమలో పోటీతత్వ వాతావరణాన్ని సృష్టించిన దర్శకుల్లో ఆయన ఒకరు. శివాజీ గణేశన్‌ వంటి దిగ్గజ నటుడు కూడా 'నాతో సినిమా చేస్తావా?' అని అడిగే స్థాయికి ఎదిగిన భారతీరాజా, దర్శకుడిగా మాత్రమే కాకుండా నటుడిగా, నిర్మాతగా కూడా విజయవంతమైన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించారు.

తొలి చిత్రమే చిరస్మరణీయం
సినిమాపై ఉన్న కలను నమ్మి ముందడుగు వేసిన భారతీరాజా, ఒక లారీ డ్రైవర్‌ను నిర్మాతగా మార్చి తెరకెక్కించిన 'పదినారు వయదినిలే'తో భారతీయ సినీ చరిత్రలో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. తొలి సినిమాతోనే సంచలనం సృష్టించిన ఆయన ప్రయాణం, ప్రతిభను నమ్మిన కళాకారుడికి విజయమే చిరునామా అని నిరూపించింది.

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