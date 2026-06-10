'భారతీయ సినిమా గొప్ప దర్శకుడిని కోల్పోయింది'- భారతీరాజా మృతిపై సినీ ప్రముఖుల సంతాపం
తమిళ చిత్రసీమ దిగ్గజ దర్శకుడి మరణంపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు
Published : June 10, 2026 at 12:42 PM IST
Celebrities Condolences Bharathiraja : దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజా మరణం సినీ పరిశ్రమను విషాదంలో ముంచెత్తింది. గ్రామీణ జీవనశైలి, మానవ సంబంధాలు, ప్రేమ కథలను సహజత్వంతో వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన ఆయన ఇక లేరన్న వార్త సినీ అభిమానులను కలచివేసింది. ఆయన మృతిపై తెలుగు, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ తమ అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఆయన చిత్రాలు ఎప్పటికీ జీవిస్తాయి : చిరంజీవి
భారతీరాజా మరణంపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. భారతీయ సినిమా రంగం ఓ గొప్ప దర్శకుడిని కోల్పోయిందన్నారు. పల్లెటూరి మట్టి పరిమళాన్ని, సామాన్య ప్రజల భావోద్వేగాలను అద్భుతంగా తెరపై చూపించిన దర్శకుడు భారతీరాజా అని కొనియాడారు. 'ఆరాధన' చిత్రంలో ఆయన దర్శకత్వంలో నటించే అవకాశం తనకు దక్కిందని గుర్తు చేసుకున్న చిరంజీవి, సినిమాపై భారతీరాజాకు ఉన్న అంకితభావం తనకు స్ఫూర్తినిచ్చిందన్నారు. ఆయన భౌతికంగా దూరమైనా, తన చిత్రాల రూపంలో ఎప్పటికీ ప్రేక్షకుల మధ్యే ఉంటారని పేర్కొన్నారు.
Indian cinema has lost one of its greatest storytellers, #Bharathiraja garu.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 10, 2026
He transformed the fragrance of village soil, the beauty of human relationships, the innocence of love, and the emotions of ordinary people into timeless cinematic poetry. His films touched millions of… pic.twitter.com/MdoUfpztji
సీతాకోకచిలుక ఎప్పటికీ ఎవర్గ్రీన్ : పవన్ కల్యాణ్
భారతీరాజా కన్నుమూశారని తెలిసి చింతించానని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు. తెలుగులో భారతీరాజా తెరకెక్కించిన 'సీతాకోకచిలుక' చిత్రం ఇప్పటికీ ఎవర్గ్రీన్గా నిలిచిందన్నారు. ఆ సినిమాలోని పాటలు, సన్నివేశాలు ప్రేక్షకుల మదిలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే చిరంజీవితో రూపొందించిన 'ఆరాధన[' చిత్రంలోని 'అరె ఏమైంది' పాటకు విశేష ఆదరణ లభించిందని గుర్తు చేశారు. భారతీరాజా కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
ప్రముఖ లెజెండరీ సినీ దర్శకులు, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత శ్రీ భారతీరాజా గారి మరణ వార్త భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు తీరని లోటు.— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) June 10, 2026
తన అద్భుతమైన చిత్రాలతో కేవలం తమిళ సినీ పరిశ్రమకే కాకుండా తెలుగు, హిందీ, కన్నడ భాషల ప్రేక్షకుల హృదయాలను కూడా గెలుచుకున్న గొప్ప దర్శకుడు ఆయన. 6 జాతీయ అవార్డులు…