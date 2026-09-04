'బెత్లెహోమ్ కుటుంబ యూనిట్' రివ్యూ: మాలీవుడ్ బ్లాక్ బస్టర్ తెలుగులో మెప్పించిందా?
నివిన్ పౌలీ, మమిత బైజు కెమిస్ట్రీ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ- సింపుల్ లవ్స్టోరీకి గిరీశ్ ఏడీ మార్క్ ఫ్రెష్ టచ్- సహజమైన కామెడీతో నవ్వించే సన్నివేశాలు
Published : September 4, 2026 at 1:26 PM IST
Bethlehem Kudumba Unit Movie Review : ప్రేమకథలకు వయసుతో సంబంధం లేదంటారు. కానీ ప్రేమించే ఇద్దరి మధ్య ఏకంగా 13 ఏళ్ల వయసు తేడా ఉంటే? కుటుంబం అంగీకరిస్తుందా? సమాజం ఏమంటుంది? ఆ ప్రేమను నిలబెట్టుకోవడానికి వాళ్లు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాలి? ఇలాంటి ప్రశ్నలకు వినోదం, భావోద్వేగాలను జోడించి సమాధానం చెప్పే ప్రయత్నమే బెత్లెహోమ్ కుటుంబ యూనిట్. ప్రేమలు సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా దగ్గరైన దర్శకుడు గిరీశ్ ఏడీ, నివిన్ పౌలీ, మమిత బైజు జంటగా తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు తెలుగులో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఇప్పటికే మలయాళంలో మంచి వసూళ్లు సాధించిన ఆ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు మెప్పించిందో చూద్దాం.
కథేంటి?
ఆష్లే ఓ కాలేజీ విద్యార్థిని. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు, తండ్రి తాగుడుకు బానిస కావడం వంటి సమస్యలతో ఆమె కుటుంబం సొంత ఊరిని వదిలి అంగమాలికి వస్తుంది. అక్కడ ఓ ప్రార్థనా బృందం ద్వారా బెత్లెహోమ్ కుటుంబ యూనిట్తో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. అదే సమయంలో ఆష్లే ఉంటున్న ఇంటి పక్కనే జస్టిన్ కూడా నివసిస్తుంటాడు. జస్టిన్ ఓ సాదాసీదా బ్యాచిలర్. ఊళ్లో కేటరింగ్ వ్యాపారం చేస్తూ అందరితో కలివిడిగా ఉంటాడు. గతంలో ఎదురైన ఓ బ్రేకప్ కారణంగా పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆలోచన కూడా ఉండదు. అయితే జస్టిన్, ఆష్లే మధ్య ఉన్న వయసు తేడా దాదాపు 13 ఏళ్లు. అయినప్పటికీ జస్టిన్ మంచితనం, పరిణతి, అతడి అభిరుచులు ఆష్లేను ఆకట్టుకుంటాయి. క్రమంగా అతడిపై ప్రేమ పెంచుకుంటుంది.
మొదట ఈ విషయాన్ని జస్టిన్ పెద్దగా పట్టించుకోకపోయినా ఆష్లే మనసులోని ప్రేమను తెలుసుకున్న తర్వాత అతడూ ఆమెను ప్రేమించడం మొదలుపెడతాడు. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురిస్తుంది. కానీ.. ఈ విషయం కుటుంబ సభ్యులకు తెలియకుండా జాగ్రత్త పడుతుంటారు. అనుకోని పరిస్థితుల్లో వీరి ప్రేమ వ్యవహారం ఇంట్లోని పెద్దలకు తెలిసిపోతుంది. అప్పటి నుంచి అసలు సమస్య మొదలవుతుంది. వయసు తేడా కారణంగా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి? జస్టిన్, ఆష్లే తమ ప్రేమను ఎలా కాపాడుకున్నారు? చివరికి వీరి ప్రేమ పెళ్లి వరకు వెళ్లిందా? అన్నదే మిగతా కథ.
సినిమా ఎలా సాగింది?
గిరీశ్ ఏడీ సినిమాలంటేనే ఓ సింపుల్ కథను చాలా సహజంగా, ఆహ్లాదకరంగా చెప్పడం గుర్తొస్తుంది. బెత్లెహోమ్ కుటుంబ యూనిట్లోనూ అదే శైలి కనిపిస్తుంది. కథలో పెద్దగా కొత్తదనం లేకపోయినా, పాత్రలను తీర్చిదిద్దిన విధానం, వాటి మధ్య సంబంధాలు, చిన్న చిన్న ప్రేమ సన్నివేశాలను తెరకెక్కించిన తీరు ఆకట్టుకుంటాయి. సినిమా ప్రారంభం చాలా సింపుల్గా సాగుతుంది. ఆష్లే, జస్టిన్ల పరిచయం కూడా పెద్ద హంగామా లేకుండా సహజంగా చూపించారు. పాత ఆడియో క్యాసెట్లు, మ్యూజిక్ బ్యాండ్ల ద్వారా వీరిద్దరూ ఒకరికొకరు దగ్గరవుతున్న సన్నివేశాలు క్యూట్గా అనిపిస్తాయి. అయితే మొదట్లో పాత్రలతో కనెక్ట్ కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది.
ఒకసారి కథలోకి వెళ్లాక మాత్రం జస్టిన్, ఆష్లేతో కలిసి ప్రయాణిస్తున్న అనుభూతి కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా జస్టిన్ తమ్ముడు షార్ట్ఫిల్మ్ తీసే ప్రయత్నం చేయడం, దాని చుట్టూ జరిగే హడావుడి మంచి వినోదాన్ని పంచుతుంది. అతడి వన్లైనర్స్ కూడా అక్కడక్కడా నవ్విస్తాయి. ఇక ఆష్లే, జస్టిన్ ప్రేమలో పడిన తర్వాత కథ మరింత ఆసక్తికరంగా మారుతుంది. ఇంటర్వెల్కు ముందు వచ్చే ప్రపోజల్ సీన్ సినిమాలో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆ సన్నివేశంలో జస్టిన్ ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్స్ నవ్వులు పూయిస్తాయి.
ద్వితీయార్ధంలో అసలు కథ!
ఇంటర్వెల్ తర్వాతే ఈ ప్రేమకథలో అసలు సమస్య మొదలవుతుంది. తమ ప్రేమ విషయం బయటకు తెలియకుండా జస్టిన్ పడే తిప్పలు, ఆష్లేతో వచ్చే చిన్న చిన్న గొడవలు, అలకలు సహజంగా అనిపిస్తాయి. వీరి ప్రేమ విషయం కుటుంబ సభ్యులకు తెలిసిన తర్వాత కథలో సంఘర్షణ పెరుగుతుంది. మరోవైపు జస్టిన్ తమ్ముడి ప్రేమకథను కూడా దర్శకుడు వినోదాత్మకంగా నడిపించారు. షార్ట్ఫిల్మ్ హీరోయిన్తో అతడి ప్రేమ, ఆ జంటకు ఎదురయ్యే సమస్యలు, వారిని కాపాడేందుకు జస్టిన్ గ్యాంగ్ చేసే ప్రయత్నాలు మంచి కామెడీని అందిస్తాయి. అయితే ప్రీక్లైమాక్స్ దగ్గర సినిమా కాస్త నెమ్మదిస్తుంది. కథ ముందుకు వెళ్లకుండా అక్కడక్కడే తిరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. నిడివి కూడా కొంత ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ క్లైమాక్స్ను భావోద్వేగంగా ముగించిన తీరు ప్రేక్షకులకు సంతృప్తినిస్తుంది.
నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది?
జస్టిన్గా నివిన్ పౌలీ మరోసారి తన సహజమైన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. వయసులో తనకంటే చిన్న అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్న సమయంలో అతడిలో కనిపించే బిడియం, సందిగ్ధత, ఇన్సెక్యూరిటీ, పరిణతిని చక్కగా చూపించారు. ఆష్లే పాత్రలో మమిత బైజు ఒదిగిపోయారు. ఆమె క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, నివిన్తో కెమిస్ట్రీ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. కొన్ని సన్నివేశాల్లో మాటల కంటే కళ్లతోనే భావోద్వేగాలను పలికించడం ఆకట్టుకుంటుంది. సంగీత్ ప్రతాప్, శ్యామ్ మోహన్, రోషన్ షానవాస్, వినయ్ ఫోర్ట్ తమ పాత్రలతో నవ్వులు పంచారు. ముఖ్యంగా కుటుంబం, స్నేహితుల చుట్టూ నడిచే సన్నివేశాలు సినిమాకు మంచి వినోదాన్ని అందించాయి. విష్ణు విజయ్ సంగీతం, అజ్మల్ కెమెరా పనితనం సినిమాకు అదనపు బలంగా నిలిచాయి. కథను భారంగా మార్చకుండా ఫీల్గుడ్ వాతావరణాన్ని కొనసాగించడంలో ఇవి సహాయపడ్డాయి.
చివరిగా, బెత్లెహోమ్ కుటుంబ యూనిట్లో పెద్దగా కొత్తగా చెప్పే ప్రేమకథ ఏమీ లేదు. కానీ ఓ ఏజ్ గ్యాప్ ప్రేమకథను సహజమైన పాత్రలు, క్యూట్ మూమెంట్స్, చక్కటి కామెడీ, భావోద్వేగాలతో చెప్పిన విధానం ఆకట్టుకుంటుంది. నివిన్-మమిత కెమిస్ట్రీ సినిమాకు ప్రధాన బలం. అక్కడక్కడా నెమ్మదించే కథనం, ఊహించగలిగే సన్నివేశాలు, ఎక్కువ నిడివి కొంత నిరాశపరిచినా హాయిగా నవ్వుకుంటూ, ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా ఓ ఫీల్గుడ్ లవ్స్టోరీ చూడాలనుకునేవారికి ఈ సినిమా నచ్చే అవకాశముంది.
బలాలు:
- నివిన్-మమిత కెమిస్ట్రీ
- క్యూట్గా అనిపించే ప్రేమ సన్నివేశాలు
- సహజమైన కామెడీ
- భావోద్వేగభరితమైన ముగింపు
బలహీనతలు:
- నెమ్మదిగా సాగే కథనం
- కొన్ని సన్నివేశాలు ముందే ఊహించగలిగేలా ఉండటం
- కాస్త ఎక్కువ నిడివి
చివరిగా: హాయిగా నవ్వించే ఏజ్ గ్యాప్ ప్రేమకథ!
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