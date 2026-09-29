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స్టోరీ రెడీ అయ్యాక చిరు బిగ్ ట్విస్ట్- కానీ మూవీకి అదే బిగ్గెస్ట్ ప్లస్- ఖైదీ నెం.150 వెనుక జరిగిందిదే!

చిరంజీవి రీ ఎంట్రీగా ఆడియెన్స్ ముందుకొచ్చిన 'ఖైదీ నంబర్ 150' - విజయ్ కత్తి రీమేక్​గా వచ్చిన ా సినిమా స్టోరీలో జరిగిన మార్పులివే!

BTS Of Khaidi no 150
చిరంజీవి (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 1:43 PM IST

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BTS Of Khaidi no 150 Movie : పదేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'ఖైదీ నంబర్ 150' తో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. దళపతి విజయ్ తమిళ 'కత్తి' రీమేక్​గా వచ్చిన ఆ చిత్రంతో చిరంజీవి సాలిడ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. ఆ సినిమా తెలుగు నేటివిటీకి తగ్గట్లు పలు మార్పులు చేర్పులు చేశారు. కానీ దీని కథంతా అంతా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత చిరంజీవి సూచనతో స్క్రిప్ట్​లో బ్రహ్మానందం కామెడీని యాడ్ చేయాల్సి వచ్చిందట. అంతేకాకుండా ఇందులో హీరోయిన్​గా ఫస్ట్ అనుష్కను తీసుకోవాలని అనుకున్నారట! కానీ అది వర్కౌట్ కాలేదని గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో వి. వి. వినాయక్ స్వయంగా వెల్లడించారు. ఇదే విషయాన్ని దీని డైరెక్టర్ వి. వి. వినాయక్ గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. దీంతో ఆ వీడియో ఇప్పుడు మళ్లీ వైరలవుతోంది.

నిజానికి తన 150వ చిత్రాన్ని మాస్ పల్స్ తెలిసిన డైరెక్టర్ వి. వి. వినాయక్ అయితే న్యాయం చేయగలరని భావించిన చిరంజీవి ఠాగూర్ తర్వాత మరోసారి ఛాన్స్ ఇచ్చారు. చిరు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బాధ్యతగా భావించి సినిమా విజయంలో వి. వి. వినాయక్ కీలక పాత్రను పోషించారు. అయితే ఈ స్టోరీలో మొదట ఇద్దరు హీరోయిన్లుగా అనుష్క, కాజల్​ను అనుకున్నారట. కానీ అనుష్క డేట్స్ ఇష్యూ కారణంగా సినిమాను చేయలేకపోయారు వినాయక్.

కత్తి కథలో జరిగిన మార్పులివే!
రీ ఎంట్రీ ఇద్దామనుకున్న చిరంజీవి ఓ రోజు వి. వి. వినాయక్​కు ఫోన్ చేసి 'విజయ్ కత్తి చూశావా' అని అడిగారు. అందుకు వినాయక్ బదులిస్తూ 'మొత్తం చూడలేదు అన్నయ్యా!' అని చిరంజీవితో చెప్పారు. దానికి చిరంజీవి 'అయితే మొత్తం చూసి ఈ సినిమా నాకైతే ఎలా ఉంటుందో నీ అభిప్రాయం చెప్పు' అని సూచించారు. ఇక ఆ తర్వాత ఓ పదిరోజుల తర్వాత ఓ నోట్స్ రాసుకుని మరీ చిరు దగ్గరకు వినాయక్ వెళ్లారు.

వి. వి. వినాయక్ ఏమన్నారంటే!
'మీరు ఈ స్టోరీని చేయాలనుకుంటే ఇందులో కామెడీ ఎక్కువ ఉండాలి. పాటలు అద్భుతంగా ఉండాలి. హీరోయిన్​ను చూడగానే ప్రేమలో పడకూడదు. సందేశం చెప్పినట్లు ఉండకూడదు' అని వినాయక్ చిరంజీవితో చెప్పారు. దీంతో వినాయక్ చెప్పిన విషయాలన్నీ చిరుకి బాగా నచ్చాయి. 'ఓకే నీ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా పూర్తి స్క్రిప్ట్ రెడీ చెయ్' అని చిరంజీవి భరోసా ఇచ్చారు. ప్రముఖ సినీ రచయితలు పరుచూరి బ్రదర్స్​తో కలిసి కూర్చొని ఈ స్టోరీని చిరంజీవి స్టామినాకు సరిపోయే విధంగా బాగా పదునుపెట్టారు. మరో రచయిత సత్యానంద్, చిరంజీవి కలిసి వినాయక్ చెప్పిన ఈ కథను విన్నారు. అందరికీ ఈ కథ బాగా నచ్చేసింది.

బ్రహ్మానందం ఎంట్రీతో సింగిల్ హీరోయిన్
ఇందులో మొదట కాజల్ అగర్వాల్​, అనుష్క ఇలా ఇద్దరు హీరోయిన్లను అనుకున్నారు. అందుకు తగ్గట్లుగానే మొత్తం స్క్రిప్ట్ రాశారు. అయితే ఒకరోజు చిరంజీవి డైరెక్టర్ వినాయక్​కు ఫోన్ చేసి 'నాకు బ్రహ్మానందం కామెడీ కావాలి' అని అడిగారు. దాంతో ఆలోచనలో పడిన వినాయక్ 'అన్నయ్యా! మొత్తం స్టోరీ సిద్ధమైపోయింది కదా! ఆ క్యారెక్టర్​ను ఎలా తీసుకొద్దాం' అని అడిగారు. 'నున్ను అనుమానించే వ్యక్తిగా ఏదైనా పాత్రను క్రియేట్ చేయొచ్చేమో చూడు' అని చిరంజీవి సూచించారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ కూర్చొని కొన్ని మార్పులు చేసిన వినాయక్ 'డాబర్ మ్యాన్' క్యారెక్టర్​ను క్రియేట్ చేశారు.

అయితే కొన్ని మార్పులు చేయడంతో అనుష్క కోసం అనుకున్న ట్రాక్ మొత్తాన్ని తీసేయాల్సి వచ్చింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో అనుష్క కూడా వేరే సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. మొదటి నుంచి కాజల్​తో చేద్దామనుకున్న వినాయక్ ఆమెనే సింగిల్ హీరోయిన్​గా చేశారు. ఆ విధంగా అనుష్క ట్రాక్ మొత్తం పోయి, బ్రహ్మానందం కామెడీ ట్రాక్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి, బ్రహ్మానందం, అలీ కామెడీ బాగా పండింది. 2017 జనవరి 11న 'ఖైదీ నంబర్‌ 150' రిలీజై మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమాతో మరోసారి సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిరుకి ఇది సాలిడ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చింది. దీనికి రాక్​స్టార్ దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందించగా అన్ని పాటల సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యాయి. 'అమ్మడు కుమ్ముడు', 'సుందరి' పాటలు శ్రోతలను విశేషంగా అలరించాయి. ఈ చిత్రాన్ని కొణిదెల ప్రొడక్షన్ కంపెనీ బ్యానర్​పై రామ్​చరణ్ స్వయంగా నిర్మించారు.

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