మలయాళ దర్శకుడితో అల్లు అర్జున్ మూవీ!- ఇన్స్టా స్టోరీతో డైరెక్టర్ క్లారిటీ?
మాలీవుడ్ డైరెక్టర్తో బన్నీ జతకట్టనున్నారా? - ఇన్స్టా స్టోరీలో 'ఐకాన్' అనే పేరు రాసి ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేసిన బసిల్ జోసెఫ్
Published : July 15, 2026 at 10:10 AM IST
Basil josep Hint Allu Arjun Combo : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతునన్న 'రాకా' చిత్రంతో బిజీగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత లైనప్లో భాగంగా డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్తో చేయనున్న ప్రాజెక్టును పట్టాలెక్కించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల తర్వాత మలయాళ దర్శకుడు బసిల్ జోసెఫ్తో చేయనున్నారని గత కొన్నిరోజులుగా ప్రచారం నడుస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ రూమర్ను బసిల్ జోసెఫ్ కన్ఫర్మ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
డైరెక్టర్ కమ్ యాక్టర్ బసిల్ జోసెఫ్ తన ఇన్స్టా స్టోరీలో 'ఐకాన్' అనే పేరు రాసి ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేశారు. దాంతో పాటు బ్యాగ్రౌండ్లో అల్లు అర్జున్ యాక్ట్ చేసిన ఆర్య2 మూవీలోని 'రింగ రింగా' సాంగ్ను యాడ్ చేశారు. ఈ ఒక్క పోస్టుతో ఈ కాంబినేషన్ ఖరారు అయినట్లు బన్నీ ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. 'మిన్నల్ మురళి' మూవీతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న బసిల్ జోసెఫ్ నటుడిగా సైతం రాణిస్తున్నారు.