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మలయాళ దర్శకుడితో అల్లు అర్జున్​ మూవీ!- ఇన్​స్టా స్టోరీతో డైరెక్టర్​ క్లారిటీ?

మాలీవుడ్ డైరెక్టర్​తో బన్నీ జతకట్టనున్నారా? - ఇన్​స్టా స్టోరీలో 'ఐకాన్' అనే పేరు రాసి ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేసిన బసిల్ జోసెఫ్

Basil josep movie With Allu Arjun
Basil josep insta Story on Allu Arjun (Source: ETV Bharat, Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 10:10 AM IST

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Basil josep Hint Allu Arjun Combo : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతునన్న 'రాకా' చిత్రంతో బిజీగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత లైనప్​లో భాగంగా డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్​తో చేయనున్న ప్రాజెక్టును పట్టాలెక్కించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల తర్వాత మలయాళ దర్శకుడు బసిల్ జోసెఫ్​తో చేయనున్నారని గత కొన్నిరోజులుగా ప్రచారం నడుస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ రూమర్​ను బసిల్ జోసెఫ్ కన్ఫర్మ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

డైరెక్టర్ కమ్ యాక్టర్ బసిల్ జోసెఫ్ తన ఇన్​స్టా స్టోరీలో 'ఐకాన్' అనే పేరు రాసి ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేశారు. దాంతో పాటు బ్యాగ్రౌండ్​లో అల్లు అర్జున్ యాక్ట్ చేసిన ఆర్య2 మూవీలోని 'రింగ రింగా' సాంగ్​ను యాడ్ చేశారు. ఈ ఒక్క పోస్టుతో ఈ కాంబినేషన్ ఖరారు అయినట్లు బన్నీ ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. 'మిన్నల్ మురళి' మూవీతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న బసిల్ జోసెఫ్ నటుడిగా సైతం రాణిస్తున్నారు.

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