'భక్తి, అభిమానంతోనే చేస్తున్నా- రాజకీయాలకు సంబంధం లేదు'- బండ్ల గణేశ్ పాదయాత్ర ప్రారంభం

సంకల్పయాత్రకు ఏ రాజకీయ పార్టీతోనూ సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసిన బండ్ల గణేశ్‌- చంద్రబాబుపై అభిమానంతో, దేవుడికి మొక్కు తీర్చుకునేందుకే పాదయాత్ర

Bandla Ganesh Padayatra To Tirupathi
Bandla Ganesh Padayatra (Eenadu)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 19, 2026 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Bandla Ganesh Padayatra To Tirupati : షాద్‌నగర్‌ నుంచి తిరుమల వరకు చేపడుతున్న సంకల్పయాత్రకు ఏ రాజకీయ పార్టీతోనూ సంబంధం లేదని సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్‌ స్పష్టం చేశారు. ఇది పూర్తిగా వ్యక్తిగత భక్తి, తన అభిమాన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడుపై ప్రేమతో చేసిన మొక్కు మాత్రమేనని వెల్లడించారు. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై ఉన్న అభిమానంతోనే ఈ పాదయాత్ర చేపట్టినట్లు చెప్పారు. ఈ యాత్రను రాజకీయ కోణంలో చూడొద్దని, విమర్శలకు దూరంగా ఉంచాలని ఆయన కోరారు.

షాద్‌నగర్‌లో పాదయాత్ర ప్రారంభానికి ముందు బండ్ల గణేశ్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. వైకాపా పాలనలో అప్పటి ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టయిన సమయంలో తాను దేవుడికి మొక్కుకున్నానని గుర్తు చేశారు. చంద్రబాబు సురక్షితంగా బయటకు వస్తే తిరుమలకు పాదయాత్రగా వచ్చి మొక్కు తీర్చుకుంటానని ఏడుకొండల వాడిని ప్రార్థించానని తెలిపారు. దేవుడి దయతో 52 రోజుల తర్వాత చంద్రబాబు విడుదలయ్యారని, ఇప్పుడు ఆ మొక్కు తీర్చుకునేందుకే ఈ యాత్ర చేస్తున్నానన్నారు.

"ఇది రాజకీయ యాత్ర కాదు. దేవుడికి మొక్కు చెల్లించుకునేందుకు, చంద్రబాబుపై అభిమానంతో చేస్తున్న యాత్ర ఇది. దీనికి ఏ రాజకీయ పార్టీతోనూ సంబంధం లేదు’" అని బండ్ల గణేశ్‌ స్పష్టంగా చెప్పారు. తనకు రోజూ ఉదయం 4.30 గంటలకే నిద్ర లేచే అలవాటుందని, ఆ రోజు టీవీలో చంద్రబాబు అరెస్ట్‌ వార్త చూడగానే షాక్‌కు గురయ్యానని చెప్పారు. 40 ఏళ్ల సుదీర్ఘ రాజకీయ చరిత్ర ఉన్న వ్యక్తి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగువారి ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టిన నాయకుడిని అరెస్ట్ చేయడం తనకు తీవ్రంగా కలచివేసిందన్నారు.

చంద్రబాబును గుంటూరుకు తీసుకొచ్చి బెయిల్ ఇస్తారని మొదట భావించానని, కానీ రాజమహేంద్రవరం జైలుకు తరలించడంతో మరింత ఆందోళనకు గురయ్యానన్నారు. రోజులు గడిచేకొద్దీ తనలో టెన్షన్ పెరిగిందని, జైల్లో చంద్రబాబును ఏమైనా చేస్తారేమోనన్న భయం వెంటాడిందని తెలిపారు. ప్రతి క్షణం ఆయన ఎప్పుడు బయటకు వస్తారా అని ఎదురు చూసిన రోజుల్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. కోర్టు వాయిదాలు ఉన్నప్పుడల్లా తాను సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లేవాడినని బండ్ల గణేశ్‌ చెప్పారు. చంద్రబాబుకు బెయిల్‌ వస్తుందనే వార్త వినగానే దిల్లీకి వెళ్లి కూర్చునేవాడినని తెలిపారు. "జైలు నుంచి ఆయన బయటకు వస్తే తిరుమలకు పాదయాత్రగా వస్తానని మొక్కుకున్నాను. దేవుడి ఆశీస్సులతో 52 రోజుల తర్వాత ఆయన విడుదలయ్యారు" అని అన్నారు.

జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు "తెలుగు ప్రజల కోసం నేనున్నాను" అంటూ ఎంతో ఉత్సాహంగా మాట్లాడిన తీరు తనను మరింత కదిలించిందన్నారు. అలాంటి నాయకుడు తెలుగుజాతికి చాలా అవసరమని, అందుకే తన యాత్రను ఒక సాధారణ భక్తి యాత్రగా మాత్రమే చూడాలని కోరారు. ఈ యాత్రను రాజకీయంగా మలచవద్దని, విమర్శలు చేయవద్దని బండ్ల గణేశ్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు. "నేను వేసే ప్రతి అడుగు చంద్రబాబు ప్రతి అభిమాని వేసే అడుగు. ఇది నా వ్యక్తిగత భావోద్వేగం. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కాదు" అని స్పష్టం చేశారు.

షాద్‌నగర్‌ నుంచి తిరుమల వరకు సుదీర్ఘ పాదయాత్రగా ఈ సంకల్పయాత్ర కొనసాగనుంది. భక్తి, అభిమానమే ఈ యాత్రకు ప్రేరణగా నిలిచిందని బండ్ల గణేశ్‌ మరోసారి స్పష్టం చేస్తూ, తన మొక్కు తీరిన తర్వాత కూడా రాజకీయాలకు దూరంగానే ఉంటానని తెలిపారు. ఈ ప్రకటనతో ఆయన సంకల్పయాత్రపై నెలకొన్న రాజకీయ అనుమానాలకు తెరదించారు.

