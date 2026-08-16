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ఘనంగా బండ్ల గణేశ్ కుమార్తె వివాహం - హాజరైన సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు

బండ్ల గణేశ్‌ కుమార్తె జనని, సూర్య తేజ వివాహం- వేడుకు హాజరైన చిరంజీవి , నాగార్జున- తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు

Bandga Ganesh Daughter Marriage
బండ్ల గణేశ్​ కుమార్తె వివాహం (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 1:47 PM IST

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Bandga Ganesh Daughter Marriage : సినీ నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేశ్‌ కుమార్తె జనని వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన సూర్య తేజతో ఆమె పెళ్లి జరిగింది. హైదరాబాద్​లోని జేఆర్సీ కన్వెన్షన్ హాల్​లో ఆదివారం ఉదయం ఘనంగా జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుకకు టాలీవుడ్ సినీ నటీనటులతోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారై కొత్త దంపతులను ఆశీర్వదించారు.

పెళ్లిలో చిరంజీవి, వెంకటేశ్, నాగార్జున సందడి
టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటులు చిరంజీవి దంపతులు, దగ్గుబాటి వెంకటేశ్, అక్కినేని నాగార్జున ఈ వివాహానికి హాజరై నవ వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. వీళ్లతోపాటుగా సినిమా రంగానికి చెందిన మరికొందరు కూడా పెళ్లిలో సందడి చేశారు. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు, రేవంత్‌రెడ్డి, తెలంగాణ గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా కూడా వివాహ వేడుకకు వచ్చి కొత్త దంపతులను ఆశీర్వదించారు. కాగా, ప్రముఖులందరికి గణేశ్ కుటుంబ సభ్యులు ఆహ్వానం పలికారు. కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయులు, సన్నిహితులు, ప్రముఖుల సమక్షంలో పెళ్లి వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

వెళ్లి వేడుకలో స్పెషల్ మూమెంట్
వెళ్లి వేడుకలో స్పెషల్ మూమెంట్ కనిపించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబునాయుడు- భువనేశ్వరి దంపతుల చేతుల మీదుగా మంగళసూత్రం అందుకున్న వరుడు సూర్య తేజ అనంతరం వధువు జనని మెడలో కట్టారు. ఇది అక్కడున్నవాళ్లందరినీ ఆకట్టుకుంది. గాకా గణేశ్​ కుటుంబానికి వ్యక్తిగతంగా చంద్రబాబు ఫ్యామిలీతో సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి.

TAGGED:

BANDLA GANESH DAUGHTER MARRIAGE
BANDLA GANESH

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