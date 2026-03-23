'ధురంధర్- 2ను బ్యాన్ చేయండి!'- మద్రాస్ హైకోర్టుకు న్యాయవాది విజ్ఞప్తి
కాంట్రవర్సీలో ధురంధర్ 2! - సినిమాను బ్యాన్ చేయాలంటూ కోర్టులో పిటిషన్!- మరి ధర్మాసనం ఏం చెప్పిందంటే?
Published : March 23, 2026 at 4:51 PM IST
Dhurandhar 2 Ban Controversy : 'ధురందర్ ది రివెంజ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద జోరు కొనసాగిస్తోంది. ఈ సినిమా మొదటి వారంలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపురూ. 761 కోట్ల భారీ వసూళ్లను సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. భాషతో సంబంధం లేకుండా పాన్ఇండియా లెవెల్లో ఈ చిత్రానికి పాజిటివ్ రివ్యూలు అందుతున్నాయి. కానీ తమిళనాడులో ఈ సినిమా ప్రదర్శన నిలిపివేయాలని కోరుతూ ఓ న్యాయవాది మద్రాస్ హైకోర్టులో అత్యవసర పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు.
ఎన్నికలపై ఈ సినిమా ప్రభావం
వచ్చే నెలలో తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగను్న్నాయి. ఈ సమయంలో ఎన్నికలపై ఈ సినిమా ప్రభావం చూపుతుందని ఆయన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమా పూర్తిగా ఒక రాజకీయ పార్టీకి మేలు చేసేలా ఉందని అన్నా ఆయన, దీని వల్ల ప్రజలపై ఈ సినిమా ప్రభావం పడుతుందని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. అయితే దీనిపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎస్.ఎ. ధర్మాధికారి, జస్టిస్ జి. అరుల్ మురుగన్లతో కూడిన ధర్మాసనం స్పందించారు. ఈ సినిమాను నిలిపివేయాలని పేర్కొంటూ కోర్టులో అధికారికంగా ఎలాంటి పిటిషన్ దాఖలు కాలేదని చెప్పారు. ఒకవేళ సినిమాపై అభ్యంతరం ఉంటే ముందు పిటిషన్ దాఖలు చేయాలని పిటిషనర్కు సూచించారు.
దీంతో ఇప్పటికైతే ఈ సినిమాకు ఎలాంటి న్యాయపరమైన చిక్కులు లేవు. కోర్టు నుంచి స్టే కానీ ఆంక్షలు కానీ వెలువడకపోవడంతో యాథావిథిగా సినిమా థియేటర్లలో రన్ అవుతోంది. దీంతో తమిళనాడులో ఉన్న రణ్వీర్ సింగ్ అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.