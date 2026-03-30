'భల్లే భల్లే టు బలోచ్ చీఫ్'- సూపర్ హిట్ పాటలో 'ధురంధర్ 2' షిరానీ- మీకు తెలుసా?
సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారిన బిమల్ ఒబెరాయ్ - షిరానీ పాత్ర కోసం ఆదిత్య ధర్ను కలిసిన తర్వాత తల పూర్తిగా గుండు చేయించుకుని, నిజమైన గడ్డం పెంచుకున్న ఒబెరాయ్
Published : March 30, 2026 at 5:18 PM IST
Journey Of Bimal Oberoi: అదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన హై- ప్రొఫైల్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ "ధురంధర్: ది రివెంజ్"లో బలూచిస్తాన్ యునైటెడ్ ఫోర్స్ నాయకుడు షిరానీ పాత్ర పోషించిన బిమల్ ఒబెరాయ్ గురించి సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. ఈ సినిమాలో ఒబెరాయ్ తన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు పొందారు. అయితే ధురంధర్ 2 బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన విజయం సాధిస్తున్న నేపథ్యంలో, ఈ చిత్రంలో ఆయా పాత్రలు పోషించిన నటీనటులు టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా నిలుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బిమల్ ఒబెరాయ్ ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే?
భల్లే భల్లే నుంచి బలూచ్ చీఫ్ వరకు
సోషల్ మీడియాలో ఒబెరాయ్ కెరీర్ గురించి చర్చ జరుగుతోంది. దశాబ్దాలుగా సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న బిమల్ ఒబెరాయ్, ప్రముఖ సింగర్ డాలర్ మెహందీతో కలిసి కెరీర్ ప్రారంభించారని తెలుసుకొని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అలాగే 1990లలో డాలర్ మెహందీ పాడిన ఐకానిక్ పాట "హో జాయేగీ భల్లే భల్లే" వీడియోలోనూ బిమల్ నటించారు. ఈ విషయం తాజాగా వెలుగులోకి రావడంతో సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన ధురంధర్ 2 లుక్తో పాత వీడియోను పోల్చి చూసుకుంటూ 'భల్లే భల్లే నుంచి బలూచ్ చీఫ్ వరకు' ఎంత అద్భుతమైన మార్పు అని అభిమానులు సరదాగా చర్చించుకుంటున్నారు.
#TIL The Balooch chief Shirani is this guy!!! Ho jayegi balle balle - Daler Mehendi #Dhurandhar Bimal Oberoi pic.twitter.com/UQCMZyfjcB— Ra ch naa (@raggedtag) March 28, 2026
ప్రతి నెలా రూ.10,000
ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో బిమల్ ఒబెరాయ్ తన కెరీర్ గురించి వెల్లడించారు. తన సినీ ప్రయాణానికి సంబంధించి తొలి రోజుల్లో డాలర్ మెహందీ తనకు అండగా నిలిచారని అన్నారు. అందుకు మెహందీకి ఆయన హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మెహందీ ఫేమస్ కాకముందే, 1990వ సంవత్సరంలో వాళ్లిద్దరూ స్నేహితులన్న విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అలాగే "బోలో తా రా రా" ఆల్బమ్ విడుదల సమయంలో మెహందీ తనను ముంబయికి తీసుకెళ్లి కెరీర్ అవకాశాలు కల్పిస్తానని తనకు మాట ఇచ్చారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ మాటను నిలబెట్టుకుంటూ, ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రతి నెలా రూ.10,000 చొప్పున 12 చెక్కులు అందించి ఆర్థిక సహాయం చేశారన్నారు. ఈ ఆర్థికసాయం తనకు ముంబయిలో స్థిరపడడానికి, కెరీర్పై దృష్టి పెట్టడానికి సహకరించిదన్నారు. "హో జాయేగీ భల్లే భల్లే" వీడియోలో ఆయనకు పాత్ర యాదృచ్ఛికంగానే లభించిందని తెలిపారు.
ఒబెరాయ్కు స్పాట్లోనే ఒక ముఖ్యమైన రోల్ ఆఫర్
మెహందీతో పాటు షూటింగ్కు వెళ్లినప్పుడు దర్శకులు ఒబెరాయ్ను చూసి స్పాట్లోనే ఒక ముఖ్యమైన రోల్ ఆఫర్ చేశారు. ఆ పాట భారీ విజయం సాధించింది. దీంతో ఒబెరాయ్కు తెరపై తొలి గుర్తింపు లభించింది. తర్వాత కాలంలో ఆయన కెమెరా ముందు మాత్రమే కాక, సినిమా మేకింగ్లో అనేక విభాగాలలో పని చేయడం మొదలుపెట్టారు. అనుభవ్ సిన్హా దర్శకత్వం వహించిన "తుమ్ బిన్" చిత్రంతోనే ఆయనకు మొదటగా సినిమాతో అనుబంధం ఏర్పడింది.
ఆ తర్వాత ఆయన "ఫెరారీ కి సవారి" , "సింగ్ ఈజ్ కింగ్" వంటి చిత్రాలకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. ధురంధర్ 2లో మీకు షిరానీ పాత్ర ఎలా దక్కిందని అడిగితే ఒబెరాయ్ మాట్లాడుతూ "అది అంత సులభంగా రాలేదు. నెలల తరబడి పలుమార్లు ఆడిషన్లు ఇచ్చాను. దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ను కలిసిన తర్వాత నా తల పూర్తిగా గుండు చేయించుకుని, నిజమైన గడ్డం పెంచుకున్నాను. ఆ శ్రమ ఫలించింది. ఇప్పుడు ఈ పాత్ర సినిమాలో అత్యంత చర్చనీయాంశమైంది" అని ధురంధర్ ఛాన్స్ గురించి చెప్పారు.
ప్రొడక్షన్ కన్సల్టెంట్గా కూడా
రాజ్కుమార్ హిరానీ దర్శకత్వం వహించిన సూపర్ హిట్ మూవీ "పీకే"కి ప్రొడక్షన్ కన్సల్టెంట్గా కూడా సేవలందించారు. ఈ విధంగా ఫిల్మ్మేకింగ్లోని అన్ని విభాగాలలో బిమల్ ఒబెరాయ్ పని చేశారు. ఆయన ఇప్పుడు నటనలో తన ప్రతిభను చాటుకుంటూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. నటుడిగా, నిర్మాతగా, టెక్నీషియన్గా సినిమా రంగంలో తన టాలెంట్ నిరూపించుకున్న బిమల్ ఒబెరాయ్ సుదీర్ఘ ప్రయాణం యువ నటులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది. 'భల్లే భల్లే' బీట్స్ నుంచి 'షిరానీ సాబ్' వంటి పాత్రల వరకు ఆయన జీవిత ప్రయాణం నిజంగానే సినీ ప్రపంచంలో అరుదైనదిగా నిలుస్తోందని సోషల్ మీడియాలో చర్చించుకుంటున్నారు.
11 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,365 కోట్లు
కాగా, ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనం సృష్టిస్తోంది. విడుదలైన 11 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,365 కోట్లు వసూలు చేసి రికార్డులు బద్దలు కొడుతోంది. భారత్లో రూ. 1,023 కోట్లు, ఓవర్సీస్లో రూ. 342 కోట్లు వచ్చాయి. ఇక 2025లో వచ్చిన "ధురంధర్" సీక్వెల్గా వచ్చిన ధురంధర్ 2 చిత్రంలో రణ్వీర్ సింగ్ హమ్జా అలీ మజారీ పాత్రతో ఆకట్టుకున్నారు. అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కరాచీ అండర్వరల్డ్ నేపథ్యంలో రహస్య గూఢచారి కథతో హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదలైంది.
