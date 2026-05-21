బాలయ్య, కొరటాల మూవీ- షూటింగ్ అప్పుడే మొదలు- మరి రిలీజ్ ఎప్పుడు?

సోషల్ మెసేజ్‌తో పాటు పవర్‌ఫుల్ మాస్ బ్యాక్​డ్రాప్​- దసరా నుంచి షూటింగ్ షురూ!

Balayya Koratala Shiva Movie Updates:
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 21, 2026 at 7:53 AM IST

Balakrishna Koratala Shiva Movie : టాలీవుడ్​లో మాస్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్​గా నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ, కమర్షియల్ చిత్రాలకు సామాజిక సందేశాన్ని జోడించి సినిమాలు తీసే స్టార్ డైరెక్టర్ కొరటాల శివ కలిసి వర్క్ చేయనున్నారు. సోషల్ మెసేజ్‌తో పాటు పవర్‌ఫుల్ మాస్ బ్యాక్​డ్రాప్​తో ఆ చిత్రం తెరకెక్కనుంది. ఇటీవల ఆ సినిమాకు సంబంధించి బాలయ్యపై లుక్ టెస్ట్ నిర్వహించినట్లు సమాచారం. వచ్చే నెలలోనే ఆ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ను గ్రాండ్‌గా లాంచ్ చేసి, దసరా కానుకగా షూటింగ్‌ను ప్రారంభించనున్నారని తెలుస్తోంది.

2027 వేసవి కానుకగా విడుదల
బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం నటిస్తున్న NBK111 సినిమా పూర్తి కాగానే ఈ కొత్త చిత్రం సెట్స్‌పైకి వెళ్లే అవాకాశం ఉంది. NBK112 గా రాబోతున్న ఈ సినిమాను 2027 వేసవి కానుకగా విడుదల చేసేలా మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దర్శకుడు కొరటాల శివ ఈ సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు, నటీనటుల ఎంపికలో బిజీగా ఉన్నారు. బాలయ్య బాబు కొరటాల శివ కాంబోలో సినిమా వస్తుండంటంతో అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు. ఆ చిత్రానికి రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించనున్నారు.

ఇక సినిమాలో బాలయ్య సరికొత్త లుక్‌లో కనిపించనున్నచట్లు సమాచారం. ఆ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రానికి సుధాకర్ మిక్కిలినేని నిర్మాతగా వ్యవహరించనున్నారు. అయితే కొరటాల శివ ప్రాజెక్ట్ లైన్లోకి రావడంతో బాలకృష్ణ తన నెక్స్ట్ చిత్రాల షెడ్యూల్‌లో కొన్ని మార్పులు చేశారు. దీంతో దర్శకుడు వివేక్ ఆత్రేయతో చేయాల్సిన సినిమా కాస్త ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది.

