'దాదా' కోసం సింగర్గా మారిన బాలకృష్ణ- ఆ మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా?
Balayya DADA Movie Songs : బాలకృష్ణ లేటెస్ట్ 'దాదా' సినిమాకు సంబంధించి అప్డేట్ వచ్చింది. ఇందులో దాదా ధమాకా పాట ఈనెల 13న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
Published : November 11, 2026 at 1:14 PM IST
నందమూరి బాలకృష్ణ అప్కమింగ్ మూవీ 'దాదా' కి సంబంధించి ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే విషయం ఒకటి బయటకు వచ్చింది. దాదాపు తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత బాలయ్య సింగర్గా మారారు. దాదా సినిమా కోసం ఆయన మరోసారి మైక్ పట్టారు. 'దాదా ధమాకా' పేరిట పాటకు సంబంధించిన పోస్టర్ను దీపావళి సందర్భంగా మేకర్స్ ఇప్పటికే రిలీజ్ చేయగా, ఈ సాంగ్ పాడింది బాలయ్యే అని తాజాగా వెల్లడించారు. దీంతో ఇది ఎలా ఉండబోతోందో అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నవంబరు 13న ఫుల్ సాంగ్ విడుదల కానుంది.
అప్పుడు బాక్సులు బద్దలు- ఫ్యాన్స్కు పూనకాలు
2017లో ఆయన హీరోగా వచ్చిన 'పైసా వసూల్' సినిమా కోసం బాలయ్య స్వరం వినిపించారు. అందులో 'మామా ఏక్ పెగ్ లా' అంటూ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించారు. తన వాయిస్తో బాలయ్య తన ఫ్యాన్స్లో జోష్ నింపారు. అప్పట్లో ఈపాట ఫుల్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఏ పార్టీలో చూసినా ఈ పాట కచ్చితంగా వినిపించింది. ఇప్పుడు దాదాలోని పాట ఆ మ్యాజిక్ను రిపీట్ చేస్తుందా? అనేది వేచి చూడాలి.
Keep the Diwali celebrations going… #DadaDhamaka will make sure the festive mood continues in the coming weeks too 💥💥 Team #DADA wishes you all a very Happy and Blasting Diwali 🔥 First Single on November 13th ❤️ A @musicthaman musical 🎼 #DadaOnDec24th 🌋 GOD OF MASSES #NandamuriBalaKrishna @NargisFakhri @megopichand @vriddhicinemas @NBKisDADA @zeestudiossouth— Vriddhi Cinemas (@vriddhicinemas) November 8, 2026
'వీరసింహారెడ్డి' తర్వాత డైరెక్టర్ గోపిచంద్ మలినేనితో బాలయ్య నటిస్తున్న సినిమా కావడంతో 'దాదా'పై మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇందులో కాజల్ అగర్వాల్ ఫీమేల్ లీడ్ కాగా, మంచు మనోజ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. సంగీత దర్శకుడు తమన్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. దీన్ని వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీశ్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు. క్రిస్మస్ సందర్భంగా డిసెంబర్ 24న రిలీజ్ కానుంది.