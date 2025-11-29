'రిలీజ్ టైమ్లో దయచేసి అలా చేయకండి' - ఫ్యాన్స్కు బాలయ్య రిక్వెస్ట్!
మరో ఆరు రోజుల్లో థియేటర్లలోకి అఖండ తాండవం- రిలీజ్కు ముందు ఫ్యాన్స్కు బాలయ్య రిక్వెస్ట్
November 29, 2025
Balakrishna Requests Fans: నందమూరి బాలకృష్ణ - బోయపాటి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన సినిమా 'అఖండ 2: తాండవం'. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా, ప్రీ రిలీజ్ ఈ వెంట్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి చిత్ర బృందంతో పాటు, వేలాది సంఖ్యలో బాలయ్య ఫ్యాన్స్ హాజరయ్యారు. సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ, బాలయ్య తన ఆభిమానులకు ఒక విషయంపై రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఎప్పుుడు తన అభిమానుల్ని డిమాండ్ చేసే లెజెండ్, రిక్వెస్ట్ చేయడంపై ప్రేక్షకులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అదేంటంటే ?
ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో తన అభిమానుల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఈ సినిమాల రిలీజ్ సమయంలో థియేటర్ల ముందు ఎలాంటి జంతువుని బలి ఇవ్వకూడదని స్పష్టం చేశారు."నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. ప్రతీ ప్రాంతానికి ఒక సంప్రదాయం ఉంటుంది. సినిమా విడుదల ముందు జంతు బలిని ఇస్తారు. కానీ ఈ సినిమా విషయంలో అలా జరగకూడదు. మీరు ఎలాంటి జంతువును బలి ఇవ్వకూడదు. దయచేసి అలా చేయకండి" అని ఆయన అన్నారు.
జంతువులను మనుషులలాగే భావించాలంటూ బాలయ్య జీవుల పట్ల తనకు ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలియజేశారు. " జీవులకు హాని కలిగించడం సరైన విషయం కాదు. వాటికి కూడా జీవించే హక్కు ఉందని అర్థం చేసుకోండి. మనం జంతువులను మనుషులలానే గౌరవించాలి. మీరు నా రిక్వెస్ట్ను అంగీకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను" అని ఆయన అన్నారు.
ఆ సినిమా రిలీజ్ సమయంలో అలా!
'డాకు మహారాజ్' విడుదల సమయంలో ఒక సంఘటన జరిగింది. ఆ చిత్రం విడుదలను అభిమానులు సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు ప్లాన్ చేశారు. అయితే చిన్న తప్పిదం వల్ల వారు చట్టపరమైన ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో, తిరుపతిలోని ఒక థియేటర్ బయట అభిమానులు ఒక మేక తల నరికి, దాని రక్తాన్ని 'డాకు మహారాజ్' పోస్టర్లపై పూస్తున్నట్లు వీడియో వైరల్ అయ్యింది.
అది కొంత మందికి ఆగ్రహాన్ని కలిగించింది. తపెటా (పీపుల్ ఫర్ ది ఎథికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్స్) ఇండియా దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు, తిరుపతి పోలీసులు ఈ చర్యలో పాల్గొన్న ఐదుగురు వ్యక్తులపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
బాలయ్య కెరీర్లో హైయ్యెస్ట్
కాగా, ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన థియేట్రికల్, నాన్- థియేట్రికల్ డీల్ విలువ రూ.250 కోట్ల అని సమాచారం. ఇదే నిజమైతే బాలయ్య కెరీర్లోనే హైయ్యెస్ట్ డీల్గా నిలవనుంది. తద్వారా నిర్మాతలకు కాసుల పంట పండనుంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్, పాటలకు ఫ్యాన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలోని హిట్ జోడీల్లో ఒకటి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో ఇది 4వ సినిమాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
బోయపాటి- బాలయ్య కాంబో
అప్పటికే 'సింహ', 'లెజెండ్', 'అఖండ' వంటి బ్లాక్బస్టర్తో అభిమానులను మెప్పించారు. బోయపాటి స్క్రీన్ప్లే, బాలయ్య డైలాగులు, హై వోల్టేజ్ యాక్షన్, ఎమోషనల్ సీన్స్, బీజీయమ్ కలిస్తే ఫ్యాన్స్కు పండగే. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో 'డాకు మహారాజ్' సినిమాతో వచ్చిన బాలయ్య కొన్ని నెలల గ్యాప్ తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు పాన్ఇండియా లెవెల్లో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. థియేటర్లో ఈ సినిమా చేసే మ్యాజిక్ కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు.
