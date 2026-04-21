బాలయ్య NBK111లో కాజల్! నయన్ను రీప్లేస్ చేశారా లేక ఇద్దరా?
బాలయ్య, గోపీచంద్ కాంబోలో రానున్న సినిమాలోకి కాజల్ అగర్వాల్ ఎంట్రీ- నయనతార రీప్లేస్ అంటూ ప్రచారం!
Published : April 21, 2026 at 11:51 AM IST
Balakrishna NBK111 Kajal Aggarwal : టాలీవుడ్ నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ, దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని కాంబోలో తెరకెక్కతున్న చిత్రం 'NBK 111' (ప్రాజెక్టు వర్కింగ్ టైటిల్). ఇప్పటికే ఈ సినిమా సంబంధించిన పనులు కూడా ప్రారంభమ్యాయి. ఇందులో బాలయ్య మహారాజు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. దీంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ సంబంధించిన ఓ వార్త టాలీవుడ్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇప్పటికే నయనతార పేరు అధికారికంగా ప్రకటించగా, మరో హీరోయిన్ కూడా నటిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ఈ సినిమాలో ఇద్దరు నటిస్తున్నారా? లేదా నయనతారా ప్లేస్లో కొత్త హీరోయిన్గా తీసుకున్నారా అనే ఆసక్తి నెలకొంది.
గతంలో బాలయ్యతో కలిసి 'భగవంత్ కేసరి'లో నటించిన కాజల్ అగర్వాల్, ఈ ప్రాజెక్టులో భాగం కానున్నట్లుగా సమాచారం. మరోసారి ఆయనతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి నయనతార తప్పుకున్నట్లుగా, ఆ ప్లేస్లో కాజల్ అగర్వాల్ తీసుకున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది. మరోవైపు నయనతారతో పాటు కాజల్ కూడా తీసుకోనున్నట్లుగా వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
ఇక ఇప్పటికే దర్శకుడు గోపీచంద్, కాజల్ సంప్రదించగా, ఆమె కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. బాలయ్య- కాజల్ కాంబినేషన్ వచ్చిన 'భగవంత్ కేసరి' సూపర్ హిట్ను అందుకుంది. వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ కూడా ప్రేక్షకులకు నచ్చడంతో చిత్రం బృందం కాజల్ను తీసుకన్నట్లుగా సమాచారం. త్వరలోనే కాజల్ షూటింగ్లో కూడా పాల్గొనున్నట్లు టాక్. దీంతో నయనతారతో కలిసి నటిస్తున్నారా లేదా ఆమె ప్లేస్లో కాజల్ను తీసుకుంటున్నారా అనేది అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఎదురు చూడాల్సిందే.
ఇక బాలకృష్ణ - నయనతార కాంబోలో ఇప్పటికే మూడు చిత్రాలు వచ్చి ఆకట్టుకున్నాయి. ఇది వీరి నాలుగో సినిమా కావడం విశేషం. గతంలో వీరిద్దరూ నటించిన 'సింహా', 'జైసింహా', 'శ్రీరామరాజ్యం' సినిమాలు హిట్గా నిలిచి అలరించాయి. ఒకవైపు బాలయ్య- గోపీచంద్ మలినేని కాంబో, మరోవైపు సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్స్ నయనతార, కాజల్ కలవడంతో అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహం పెరిగింది. ఈ సినిమా బాలయ్యకు మరో సూపర్ హిట్ను అందిస్తుందని అనుకుంటున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని అధికారిక వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
మ్యూజిక్లోనూ కాంబో రిపీట్
ఇదిలా మరో హిట్ కాంబో కూడా ఈ సినిమాకు ప్లస్ కానుంది. అదే ఈ సినిమాకు సంగీత దర్శకుడు తమన్ కావడం. వీరి కాంబినేషన్కు ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. ఇప్పటికే ఈ కాంబోనేషన్లో వచ్చిన 'అఖండ', 'అఖండ-2' 'వీర సింహారెడ్డి', 'భగవంత్ కేసరి', 'డాకు మహారాజ్' సంగీతం ప్రేక్షకులను ఆలరించాయి. మళ్లీ ఇద్దరు కాంబో రిపీట్ కావడంతో బాలయ్య అభిమానుల్లో రెట్టింపు ఉత్సాహం పెరిగింది.
సినిమాయ విషయానికొస్తే, దీనిని వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీశ్ కిలారు దీనిని భారీ బడ్జెట్తో రూపొందిస్తున్నారు. ఇందులో బాలకృష్ణ ద్విపాత్రాభినయంలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసి పోస్ట్ర్లో రెండు విభిన్న లుక్స్లో కనింపిచారు. ఒకటి యోధుడి పాత్రలో ఉండా, మరొకటి మెడలో రుద్రాక్షమాలతో పవర్ఫుల్గా ఉన్నారు. రెండు కోటలపై ఉన్నట్లుగా ఉంది. దీంతో గోపీచంద్ బాలయ్య కోసం భారీస్థాయిలో ప్లాన్ చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే బాలయ్య- గోపీచంద్ కాంబోలో 2023లో వీరసింహారెడ్డి సినిమా వచ్చింది. ఫుల్ యాక్షన్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన ఈ సినిమా బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. దాదాపు మూడేళ్ల తర్వాత మళ్లీ కాంబోలో ఇంకో సినిమా రావడంతో అంచనాలు పీక్స్లో ఉన్నాయి.
నందమూరి బాలకృష్ణకు అరుదైన గౌరవం- లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు ప్రదానం
ఆ సినిమా చూసి బాలకృష్ణ, ఎన్టీఆర్ నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు : విశ్వక్ సేన్