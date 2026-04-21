బాలయ్య NBK111లో కాజల్! నయన్​ను రీప్లేస్ చేశారా లేక​ ఇద్దరా?

బాలయ్య, గోపీచంద్​ కాంబోలో రానున్న సినిమాలోకి కాజల్ అగర్వాల్​ ఎంట్రీ- నయనతార రీప్లేస్​ అంటూ ప్రచారం!

Balakrishna NBK111 Kajal Aggarwal
Balakrishna NBK111 Kajal Aggarwal (ETV Bharat)
Published : April 21, 2026 at 11:51 AM IST

Balakrishna NBK111 Kajal Aggarwal : టాలీవుడ్ నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ, దర్శకుడు గోపీచంద్‌ మలినేని కాంబోలో తెరకెక్కతున్న చిత్రం 'NBK 111' (ప్రాజెక్టు వర్కింగ్ టైటిల్). ఇప్పటికే ఈ సినిమా సంబంధించిన పనులు కూడా ప్రారంభమ్యాయి. ఇందులో బాలయ్య మహారాజు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. దీంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్​ సంబంధించిన ఓ వార్త టాలీవుడ్​లో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇప్పటికే నయనతార పేరు అధికారికంగా ప్రకటించగా, మరో హీరోయిన్​ కూడా నటిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ఈ సినిమాలో ఇద్దరు నటిస్తున్నారా? లేదా నయనతారా ప్లేస్​లో కొత్త హీరోయిన్​గా తీసుకున్నారా అనే ఆసక్తి నెలకొంది.

గతంలో బాలయ్యతో కలిసి 'భగవంత్‌ కేసరి'లో నటించిన కాజల్ అగర్వాల్, ఈ ప్రాజెక్టులో భాగం కానున్నట్లుగా సమాచారం. మరోసారి ఆయనతో స్క్రీన్ షేర్​ చేసుకోబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి నయనతార తప్పుకున్నట్లుగా, ఆ ప్లేస్​లో కాజల్​ అగర్వాల్ తీసుకున్నారనే వార్తలు సోషల్​ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది. మరోవైపు నయనతారతో పాటు కాజల్​ కూడా తీసుకోనున్నట్లుగా వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

ఇక ఇప్పటికే దర్శకుడు గోపీచంద్​, కాజల్​ సంప్రదించగా, ఆమె కూడా గ్రీన్​ సిగ్నల్​ ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. బాలయ్య- కాజల్​ కాంబినేషన్​ వచ్చిన 'భగవంత్ కేసరి' సూపర్​ హిట్​ను అందుకుంది. వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ కూడా ప్రేక్షకులకు నచ్చడంతో చిత్రం బృందం కాజల్​ను తీసుకన్నట్లుగా సమాచారం. త్వరలోనే కాజల్ షూటింగ్‌లో కూడా పాల్గొనున్నట్లు టాక్. దీంతో నయనతారతో కలిసి నటిస్తున్నారా లేదా ఆమె ప్లేస్​లో కాజల్​ను తీసుకుంటున్నారా అనేది అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఎదురు చూడాల్సిందే.

ఇక బాలకృష్ణ - నయనతార కాంబోలో ఇప్పటికే మూడు చిత్రాలు వచ్చి ఆకట్టుకున్నాయి. ఇది వీరి నాలుగో సినిమా కావడం విశేషం. గతంలో వీరిద్దరూ నటించిన 'సింహా', 'జైసింహా', 'శ్రీరామరాజ్యం' సినిమాలు హిట్‌గా నిలిచి అలరించాయి. ఒకవైపు బాలయ్య- గోపీచంద్ మలినేని కాంబో, మరోవైపు సక్సెస్​ఫుల్ హీరోయిన్స్​ నయనతార, కాజల్​ కలవడంతో అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహం పెరిగింది. ఈ సినిమా బాలయ్యకు మరో సూపర్​ హిట్​ను అందిస్తుందని అనుకుంటున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని అధికారిక వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

మ్యూజిక్​లోనూ కాంబో రిపీట్
ఇదిలా మరో హిట్​ కాంబో కూడా ఈ సినిమాకు ప్లస్​ కానుంది. అదే ఈ సినిమాకు సంగీత దర్శకుడు తమన్ కావడం. వీరి కాంబినేషన్​కు ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. ఇప్పటికే ఈ కాంబోనేషన్​లో వచ్చిన 'అఖండ', 'అఖండ-2' 'వీర సింహారెడ్డి', 'భగవంత్ కేసరి', 'డాకు మహారాజ్' సంగీతం ప్రేక్షకులను ఆలరించాయి. మళ్లీ ఇద్దరు కాంబో రిపీట్​ కావడంతో బాలయ్య అభిమానుల్లో రెట్టింపు ఉత్సాహం పెరిగింది.

సినిమాయ విషయానికొస్తే, దీనిని వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్​పై వెంకట సతీశ్ కిలారు దీనిని భారీ బడ్జెట్​తో రూపొందిస్తున్నారు. ఇందులో బాలకృష్ణ ద్విపాత్రాభినయంలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్​ చేసి పోస్ట్​ర్​లో రెండు విభిన్న లుక్స్​లో కనింపిచారు. ఒకటి యోధుడి పాత్రలో ఉండా, మరొకటి మెడలో రుద్రాక్షమాలతో పవర్‌ఫుల్‌గా ఉన్నారు. రెండు కోటలపై ఉన్నట్లుగా ఉంది. దీంతో గోపీచంద్‌ బాలయ్య కోసం భారీస్థాయిలో ప్లాన్‌ చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే బాలయ్య- గోపీచంద్ కాంబోలో 2023లో వీరసింహారెడ్డి సినిమా వచ్చింది. ఫుల్ యాక్షన్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​గా సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన ఈ సినిమా బ్లాక్​బస్టర్ హిట్​గా నిలిచింది. దాదాపు మూడేళ్ల తర్వాత మళ్లీ కాంబోలో ఇంకో సినిమా రావడంతో అంచనాలు పీక్స్​లో ఉన్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

