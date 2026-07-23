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'జై బాలయ్య'- విజయ్ 'జన నాయకుడు'లో డాకు మహారాజ్ రిఫరెన్స్- థియేటర్లలో ఫుల్ విజిల్స్

థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్న దళపతి తాజా సినిమా జన నాయకుడు- ఈ చిత్రంలో ఒక సన్నివేశంలో బాలయ్య రిఫరెన్స్- పూనకాలు ఊగిపోతున్న ఫ్యాన్స్!

JanaNayagan
JanaNayagan (Source : Movie Poster, RTV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 1:57 PM IST

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Jai Balayya Slogans In JanaNayagan : 'జై బాలయ్య' ఈ స్లోగన్ టాలీవుడ్​లో ఒక ఎమోషన్​. నందమూరి బాలకృష్ణ సినిమాలకు ఈ స్లోగన్​తో అభిమానులు థియేటర్ల టాప్ లేపేస్తారు. ఇక తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఈ స్లోగన్ వింటే పూనకాలే. అయితే బాలయ్య సినిమాకు ఈ స్లోగన్స్ రావడం కామనే. కానీ ఇతర హీరో సినిమాలో, అది కూడా తమిళ సినిమాలో కూడా బాలయ్య రిఫరెన్స్ అంటే ఆయన క్రేజ్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అలాంటిదే జరిగింది. దళపతి విజయ్ జన నాయకుడు సినిమాలో ఓ సన్నివేశంలో బాలయ్య రిఫరెన్స్​కు థియేటర్లు దద్దరిల్లిపోతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారుతున్నాయి.

విజయ్ లేటెస్ట్ సినిమా జన నాయకుడు గురువారం వరల్డ్​వైడ్​గా గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. మార్నింగ్ నుంచే థియేటర్లలో విజయ్ ఫ్యాన్స్​తో థియేటర్లు సందడిగా మారాయి. అయితే ఈ సినిమాలో ఓ సన్నివేశంలో బాలకృష్ణ నటించిన డాకు మహారాజ్ సీన్ రిఫరెన్స్​ను చూపించారు. అయితే డాకు మహారాజ్​లోని సన్నివేశాలను ఇందులో వాడుకోలేదు, కానీ సినిమాలో జస్ట్ ఓ సీన్​లో చూపించారు. హీరోయిన్ మమిత బైజు థియేటర్లో డాకు మహారాజ్ సినిమా చూసే సన్నివేశం ఉంటుంది. అందులో బాలయ్య బిగ్​ స్కీన్​పై కనిపించగానే ఆమె విజిల్స్ కొడుతూ 'జై బాలయ్య' అని స్లోగన్స్ ఇస్తుంది. ఇది తెలుగు, తమిళ వెర్షన్​లో ఉంది.

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