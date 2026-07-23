'జై బాలయ్య'- విజయ్ 'జన నాయకుడు'లో డాకు మహారాజ్ రిఫరెన్స్- థియేటర్లలో ఫుల్ విజిల్స్
థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్న దళపతి తాజా సినిమా జన నాయకుడు- ఈ చిత్రంలో ఒక సన్నివేశంలో బాలయ్య రిఫరెన్స్- పూనకాలు ఊగిపోతున్న ఫ్యాన్స్!
Published : July 23, 2026 at 1:57 PM IST
Jai Balayya Slogans In JanaNayagan : 'జై బాలయ్య' ఈ స్లోగన్ టాలీవుడ్లో ఒక ఎమోషన్. నందమూరి బాలకృష్ణ సినిమాలకు ఈ స్లోగన్తో అభిమానులు థియేటర్ల టాప్ లేపేస్తారు. ఇక తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఈ స్లోగన్ వింటే పూనకాలే. అయితే బాలయ్య సినిమాకు ఈ స్లోగన్స్ రావడం కామనే. కానీ ఇతర హీరో సినిమాలో, అది కూడా తమిళ సినిమాలో కూడా బాలయ్య రిఫరెన్స్ అంటే ఆయన క్రేజ్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అలాంటిదే జరిగింది. దళపతి విజయ్ జన నాయకుడు సినిమాలో ఓ సన్నివేశంలో బాలయ్య రిఫరెన్స్కు థియేటర్లు దద్దరిల్లిపోతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతున్నాయి.
విజయ్ లేటెస్ట్ సినిమా జన నాయకుడు గురువారం వరల్డ్వైడ్గా గ్రాండ్గా రిలీజైంది. మార్నింగ్ నుంచే థియేటర్లలో విజయ్ ఫ్యాన్స్తో థియేటర్లు సందడిగా మారాయి. అయితే ఈ సినిమాలో ఓ సన్నివేశంలో బాలకృష్ణ నటించిన డాకు మహారాజ్ సీన్ రిఫరెన్స్ను చూపించారు. అయితే డాకు మహారాజ్లోని సన్నివేశాలను ఇందులో వాడుకోలేదు, కానీ సినిమాలో జస్ట్ ఓ సీన్లో చూపించారు. హీరోయిన్ మమిత బైజు థియేటర్లో డాకు మహారాజ్ సినిమా చూసే సన్నివేశం ఉంటుంది. అందులో బాలయ్య బిగ్ స్కీన్పై కనిపించగానే ఆమె విజిల్స్ కొడుతూ 'జై బాలయ్య' అని స్లోగన్స్ ఇస్తుంది. ఇది తెలుగు, తమిళ వెర్షన్లో ఉంది.
Daaku Reference in Both Tamil And Telugu Shows 🔥🔥— Deepu Chowdary (@DeepuNTR18) July 23, 2026
Jai Balayya🦁🦁🦁#JanaNayagan pic.twitter.com/gcAxrGa9vz